Mark Zandi

Opinião: Os EUA sempre cumpriram a sua dívida. Não há razão para pensar que isso vai mudar

Os investidores utilizam estas notações para os ajudar a decidir que obrigações comprar e a que taxa de juro. Quanto mais elevada for a notação, maior é a probabilidade de o investidor confiar que os pagamentos do capital e dos juros chegarão a tempo. E como as taxas de juro das obrigações reflectem o risco de incumprimento, quanto menor for o risco, menor será a taxa de juro.

As notações fornecem uma classificação relativa da fiabilidade creditícia. Ou seja, se as obrigações de um país tiverem uma classificação melhor do que a de outro, então é menos provável que falhe os seus pagamentos aos investidores em obrigações. Com a descida da classificação das obrigações do Tesouro dos EUA pela Fitch, essas obrigações estão agora classificadas abaixo da dívida de uma lista bastante longa de países desenvolvidos, incluindo os da União Europeia, que ainda têm classificações AAA.

Este facto vai contra o que pensam os investidores globais. Perguntem-lhes que obrigações preferem possuir se as coisas estiverem a descarrilar na economia global ou mesmo aqui nos EUA, e eles dirão que são as do Tesouro dos EUA. Foi o que aconteceu quando surgiu a pandemia de Covid-19 - investidores mundiais nervosos correram para a segurança das obrigações do Tesouro dos EUA, e com razão, uma vez que o dólar americano é a moeda de reserva mundial. Ou seja, outras nações detêm biliões de dólares em obrigações do Tesouro dos EUA, para o caso de algo correr mal e precisarem de dinheiro numa emergência.

É irónico que estas obrigações estejam a ser classificadas abaixo das de outras nações. O governo dos EUA está efetivamente a apoiar as suas finanças. Apoia os bancos demasiado grandes para falir e outras instituições financeiras que são a base do sistema financeiro dos EUA, do qual depende o sistema global. De facto, os investidores globais utilizam a taxa de juro das obrigações do Tesouro dos EUA para determinar a taxa de juro das obrigações de outros países.

Para que um governo possa pagar a sua dívida, é fundamental a solidez da sua economia, que é a fonte das receitas fiscais utilizadas para efetuar esses pagamentos. De facto, ao justificar a descida da notação da dívida do Tesouro, a Fitch começou por referir "a deterioração fiscal esperada nos próximos três anos", que se baseia, em parte, na previsão cada vez mais improvável da agência de uma recessão nos EUA com início nos próximos meses. Mais importante ainda, embora todas as economias tenham um ciclo económico, não há nenhuma economia desenvolvida no mundo que seja mais dinâmica e com melhores perspectivas de crescimento a longo prazo do que os EUA, que são excepcionais na promoção do empreendedorismo, da inovação e das tecnologias que alimentam toda a economia global.

É claro que as nossas fracturas políticas são preocupantes, uma vez que comprometeram o processo orçamental do governo. Veja-se a recente batalha sobre o aumento do limite de endividamento do Tesouro e a perspetiva de um encerramento do governo no final do ano. Estas chamadas questões de governação são fundamentais para a decisão da Fitch de baixar a classificação da dívida do país.

Mas nada disto é novo. As disputas políticas sobre as finanças do Estado remontam a Thomas Jefferson e Alexander Hamilton. Ao longo das décadas, tivemos vários dramas relacionados com o limite da dívida e com o encerramento do governo. De cada vez, os legisladores chegaram a um acordo antes de causarem danos económicos irreparáveis. Mesmo o indecoroso teatro político sobre o limite da dívida no início deste ano foi bastante benigno no que diz respeito a este tipo de espectáculos. Não houve consequências significativas a longo prazo para a economia.

Apesar dos nossos problemas políticos, os legisladores estão a fazer coisas. Veja-se a resposta política sem precedentes à pandemia e a legislação aprovada desde que o Presidente Joe Biden tomou posse. Isso inclui a legislação bipartidária de infraestrutura que ajudará a reconstruir as estradas e pontes quebradas da América, a Lei CHIPS para promover a fabricação de semicondutores e a pesquisa e desenvolvimento, e a Lei de Redução da Inflação, que é um grande passo para se tornar verde.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Sem dúvida que mais legislação se torna lei quando um partido político está no controlo do governo, mas é assim que as coisas têm sido feitas historicamente. Cada partido avança com a sua agenda quando ganha o controlo da presidência e do Congresso. A nossa política pode ser disfuncional, mas o nosso governo continua a funcionar, em grande medida, a um nível elevado.

É certo que a nação enfrenta desafios orçamentais assustadores a longo prazo. Sem um aumento significativo dos impostos e um crescimento mais lento das despesas públicas, os nossos grandes défices e a nossa dívida tornar-se-ão insustentáveis. Mas a nação já esteve aqui antes.

A última vez foi no início da década de 1990, quando os pagamentos de juros sobre a dívida dispararam e as perspectivas orçamentais se tornaram mais sombrias. Foi a era do vigilante do mercado obrigacionista - os investidores nervosos com a capacidade do governo para pagar a dívida fizeram subir as taxas dos títulos do Tesouro dos EUA para compensar o risco percebido. Isso levou o então Presidente Bill Clinton, um democrata, e o Presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, um republicano, a chegarem a um acordo orçamental que conduziu ao último excedente orçamental de que a nação beneficiou em quase um quarto de século.

Diz a lenda que o antigo Primeiro-Ministro britânico Winston Churchill afirmou que os americanos fazem sempre a coisa certa, mas só depois de terem tentado tudo o resto. É o que acontece com as finanças do nosso país. Apesar da nossa política confusa, sempre pagámos as nossas dívidas e, se a nossa história nos servir de guia, sempre o faremos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com