Nicole Hemmer

Opinião: O Supremo Tribunal pode ter nas suas mãos o destino da democracia americana

Especulações à parte sobre a forma como o Supremo Tribunal irá provavelmente decidir sobre estes casos, a instituição tem sido, nas últimas décadas, de um modo geral, um aliado dos esforços para diminuir a governação democrática nos EUA. Podemos seguir o exemplo de Bush v. Gore, que decidiu as eleições presidenciais de 2000, ou Shelby County v. Holder, que desmantelou grande parte da Lei dos Direitos de Voto, ou Citizens United, que abriu as comportas para a despesa desregulada das empresas nas eleições. Nos últimos anos, essas tendências só se aceleraram.

É importante ter em mente o quão longe essa trajetória vai, especialmente por causa de um certo tipo de desejo liberal que tem sido popular nos círculos anti-Trump desde 2017. Desde os primeiros dias da administração do presidente Donald Trump, os americanos preocupados com sua ameaça à democracia se acalmaram com alguma versão de "os tribunais nos salvarão".

Desde as liminares que impediram a primeira proibição de viajar contra pessoas de países de maioria muçulmana até as pesquisas que mostram que uma condenação em um de seus quatro julgamentos custaria a reeleição de Trump, muitos americanos se apegaram à crença de que a lei funcionará onde as normas falharam. Os políticos podem mentir no palanque sem consequências, mas sob juramento enfrentam a pena de perjúrio.

As normas podem ter-se desvanecido, mas a lei mantém-se firme, com regras definidas e um compromisso de imparcialidade. E apesar de muitos escritores teremavisado que os tribunais podem não atuar como o bastião mágico contra o iliberalismo, à medida que as eleições de 2024 se aproximam, os iminentes julgamentos de Trump mantiveram viva a ideia do sistema judicial como o deus ex machina que salvará a democracia.

Há certamente provas que sustentam algumas destas esperanças. Juízes e júris riram-se dos casos eleitorais da equipa de Trump fora dos tribunais. Nos dois anos e meio que decorreram entre a insurreição de 6 de janeiro e outubro de 2023, quase 600 pessoas acusadas pelo ataque ao Capitólio declararam-se culpadas e mais de uma centena de outras foram consideradas culpadas em tribunal. Os processos por conspiração sediciosa demonstraram que o terrorismo doméstico podia ser processado com êxito como algo mais do que uma série de ataques de um lobo solitário e, em vez disso, como um movimento mais vasto que podia ser desmantelado e desarmado.

Ao mesmo tempo, o facto de o Supremo Tribunal ter aceite estes casos particulares neste momento específico da história política dos Estados Unidos é uma recordação clara do que o mais alto tribunal da nação tem feito - e não tem feito - desde a viragem do século XXI no que diz respeito a eleições e ao funcionamento da democracia. Estes casos não se referem apenas ao aborto e ao dia 6 de janeiro; o facto de este órgão, com a sua atual supermaioria conservadora, ouvir estes argumentos coloca em cima da mesa a questão de como o governo funciona: como protege as funções da democracia e assegura os direitos básicos. E apesar de todas as esperanças de que a lei possa ter sucesso onde as normas falharam, não há garantias de que os tribunais nos salvem. Muito provavelmente, tornarão mais difícil salvarmo-nos a nós próprios.

O que está em causa nestes casos pode parecer não estar relacionado. Afinal de contas, os esforços para parar a contagem eleitoral e potencialmente anular as eleições têm pouco a ver com a aprovação da pílula abortiva mifepristona pela FDA. Mas ambos os casos servem para recordar que o futuro da democracia liberal continua precário e que os tribunais, longe de serem guardiães da governação democrática, têm estado na vanguarda do projeto de promoção do iliberalismo nos Estados Unidos.

Veja-se o caso Fischer, de 6 de janeiro, que pede ao Supremo Tribunal que anule as condenações baseadas na obstrução de procedimentos oficiais, que tem sido uma acusação chave nas centenas de processos relacionados com o ataque ao Capitólio. Até o próprio Trump enfrenta uma ação judicial ao abrigo deste estatuto, no âmbito de um dos seus próximos julgamentos.

Estes processos têm sido uma componente tão central da resposta do governo à insurreição - e uma componente vitalmente necessária - que uma ampla maioria de funcionários republicanos se recusa a denunciar, investigar ou mesmo reconhecer o violento ataque ao Congresso. A utilização generalizada do estatuto, muitas vezes apenas uma das muitas acusações contra os arguidos do 6 de janeiro, proporcionou não só consequências para o envolvimento no ataque, mas também provas de que os processos em grande escala contra o terrorismo doméstico podem ser bem sucedidos em tribunal, uma abordagem que os promotores públicos evitaram durante décadas depois de casos de conspiração sediciosa falhados nas décadas de 1970 e 1980. Se o Tribunal anular esses processos com base numa leitura invulgarmente restrita e tendenciosa do estatuto, será um golpe não só para os processos de 6 de janeiro mas também para a vontade dos procuradores de tentarem este tipo de processos de conspiração em larga escala.

O caso da mifepristona representa igualmente uma ameaça real aos direitos fundamentais nos Estados Unidos. A lógica da decisão Dobbs, reforçada tanto pela opinião da maioria como pelos legisladores republicanos, foi a de que Dobbs não proibiu o aborto, mas antes devolveu a decisão sobre a legalidade do aborto aos Estados e, portanto, ao povo. Esta premissa, camuflada como um esforço para alargar a tomada de decisões democráticas, provou ser ridiculamente falsa no ano e meio que passou desde que Dobbs foi proferido. Embora uma decisão que acabasse efetivamente com o aborto medicamentoso durante um período de tempo prolongado ajudasse quase de certeza os Democratas nas eleições de 2024, poria em perigo a vida e a saúde de centenas de milhares de americanas grávidas.

Sempre que o acesso ao aborto aparece na votação, os eleitores comparecem em massa para proteger o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva. Isso, por sua vez, tem levado os legisladores republicanos a procurar qualquer mecanismo possível para anular ou frustrar a vontade das pessoas que representam, desde esforços para anular eleições que protegem o direito ao aborto, barrar novas iniciativas de votação ou dificultar a alteração das constituições estaduais. Rick Santorum, ex-senador republicano, resumiu a posição antidemocrática do partido depois de um referendo no Ohio ter consagrado o direito ao aborto na Constituição do Estado: "Graças a Deus que a maioria dos estados deste país não permite que se ponha tudo nas urnas, porque as democracias puras não são a forma de governar um país".

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever a newsletter da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

E nisso, ele está parcialmente certo. Os direitos básicos não deveriam estar nas urnas; eles deveriam ser protegidos pela Constituição e pelos tribunais. A única razão pela qual estão a ser votados é porque o tribunal retirou a sua proteção a esses direitos básicos. Ao fazê-lo, criou espaço para que os tribunais inferiores pudessem igualmente restringir os direitos fundamentais à autonomia do corpo. Foi o que aconteceu no Texas, onde Kate Cox, uma mulher grávida que carregava um feto com anomalias fatais, viu negado o acesso a um aborto que poderia salvaguardar a sua capacidade de ter filhos no futuro. O tribunal do Texas decidiu que ela não tinha cumprido as normas rigorosas do Estado em matéria de acesso ao aborto; o procurador-geral do Estado notificou rapidamente os hospitais do Estado de que, se fornecessem a Cox o procedimento necessário, seriam objeto de um processo judicial. Lá se vai o facto de os tribunais serem o baluarte da democracia.

Os tribunais têm desempenhado um papel fundamental na responsabilização nos anos que se seguiram à eleição de Trump. Mas também estão na vanguarda da transição para o iliberalismo nos Estados Unidos - algo que não podemos perder de vista ao entrarmos em 2024. Nem é apenas o Supremo Tribunal, com os seus ataques aos direitos de voto e à autonomia reprodutiva. Toda uma rede de advogados, procuradores-gerais e juízes está a trabalhar para facilitar o caminho de afastamento da governação democrática nos Estados Unidos. E embora os tribunais possam conseguir algumas vitórias nos próximos meses, é importante lembrar que não só as instituições não vão salvar a democracia, como, em muitos casos, estão a trabalhar ativamente contra ela.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com