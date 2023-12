Opinião: O Supremo Tribunal pode corrigir o enorme erro de Mitch McConnell

Nota do Editor: Dean Obeidallah, um antigo advogado, é o anfitrião do programa diário da rádio SiriusXM "The Dean Obeidallah Show". Siga-o em Threads. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Leia mais opiniões na CNN.

Dean Obeidallah

Os juízes da Suprema Corte podem fazer isso concordando com a recente decisão da Suprema Corte do Colorado que considerou Trump envolvido em uma insurreição e, portanto, "desqualificado para ocupar o cargo de presidente de acordo com a Seção 3 da 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos".

Como um lembrete, logo após 6 de janeiro de 2021, Trump foi impugnado pela Câmara dos Representantes por incitar uma insurreição. Esse único artigo de impeachment - aprovado por 10 republicanos da Câmara junto com todos os democratas na câmara baixa - citou especificamente a Seção 3 da 14ª Emenda como uma razão para avançar com o processo.

Embora o Senado não tenha conseguido atingir o limiar de dois terços necessário para condenar Trump, a votação obteve o apoio de uma maioria simples (57-43) que incluía sete republicanos. Isto significa que a maioria das duas câmaras do Congresso votou a favor da destituição de Trump, dado o seu papel na insurreição de 6 de janeiro.

Após o apuramento dos votos, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, tomou a palavra para criticarbrutalmente Trumppelas suas acções. Declarou que, a 6 de janeiro de 2021, "os cidadãos americanos atacaram o seu próprio governo. Recorreram ao terrorismo para tentar impedir uma parte específica de um negócio democrático de que não gostavam". Ele então deixou claro que Trump era o culpado: "Eles fizeram isso porque foram alimentados com falsidades selvagens pelo homem mais poderoso da Terra - porque ele estava com raiva de ter perdido uma eleição".

McConnell acrescentou: "Mesmo depois de ser claro para qualquer observador razoável que o vice-presidente (Mike) Pence estava em perigo, mesmo quando a multidão carregando bandeiras de Trump estava batendo em policiais e violando perímetros, o presidente enviou um novo tweet atacando seu vice-presidente".

O líder do Partido Republicano no Senado continuou a criticar a resposta de Trump durante o ataque, dizendo que "uma multidão estava atacando o Capitólio em seu nome" e ex-assessores e aliados imploraram a ele para cancelar publicamente o ataque. "Mas o presidente não agiu rapidamente", disse McConnell. "Em vez disso, de acordo com relatórios públicos, ele assistiu à televisão alegremente enquanto o caos se desenrolava. Continuou a insistir no seu esquema para anular as eleições."

No entanto, apesar destas palavras fortes, McConnell votou a favor da absolvição porque Trump já estava fora do cargo na altura do julgamento e, na opinião do senador, "não temos poder para condenar e desqualificar um antigo titular de cargo que é agora um cidadão privado". Se o Senado tivesse condenado Trump, poderia impedi-lo de se candidatar novamente a um cargo federal.

Pondo de lado a questão de saber se McConnell estava correto do ponto de vista constitucional, os tribunais têm agora o poder de "desqualificar um antigo titular de cargo que é agora um cidadão privado". Foi exatamente isso que o Supremo Tribunal do Colorado fez com a sua decisão por 4-3. Tal como o tribunal explicou, o objetivo de Trump com a insurreição, que "ele próprio concebeu e pôs em marcha", era "impedir o Congresso de certificar as eleições presidenciais de 2020 e impedir a transferência pacífica de poder". E como McConnell, que apontou que Trump não agiu rapidamente para acabar com a insurreição, a Suprema Corte do Colorado observou que Trump "continuou a apoiá-la" com seu tweet naquele dia visando Pence.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Ninguém sabe com certeza qual será a decisão do Supremo Tribunal dos EUA neste caso. De facto, em grande parte da discussão, perdeu-se a questão de saber se Trump irá recorrer formalmente da decisão do Colorado, como prometeu fazer.

Mas, tal como discuti na quinta-feira no meu programa de rádio SiriusXM com Mario Nicolais - um dos advogados que ganhou o caso para desqualificar Trump da votação no Colorado - Trump tem de ter em conta o risco de o Supremo Tribunal dos EUA decidir contra ele. Se isso acontecer, Trump seria definitivamente impedido de voltar a exercer funções, ao passo que só seria impedido de votar no Colorado - um estado que perdeu para Joe Biden por mais de 13 pontos em 2020 - se a decisão se mantiver.

Se Trump recorrer e o Supremo Tribunal dos EUA ouvir o caso, terão a oportunidade de defender a Constituição dos EUA, desqualificando Trump de exercer qualquer cargo pelo seu papel na insurreição de 6 de janeiro, em violação da Secção 3 da 14ª Emenda. E a reparação destes erros do passado fá-los-ia parecer muito com Ebenezer Scrooge na manhã de Natal.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com