Opinião: O que o meu gato me ensinou sobre a vida depois da Covid

Era uma bola de pelo de olhos selvagens, com riscas de tigre laranja e brancas e orelhas grandes e alegres, com a boca bem aberta no meio de um miado alto. O meu coração derreteu-se e eu soube imediatamente que ele era o tal. Disse aos meus amigos que lhe ia chamar Nova, porque, para mim, ele parece uma nova estrela brilhante e cintilante. Foi amor à primeira vista.

Eu tinha decidido resgatar um gato uns dias antes, e a voluntária concordou gentilmente em ficar com o Nova durante cerca de uma semana, dando-me tempo para regressar a casa, adquirir os materiais necessários para o gato e ir buscá-lo.

Sempre me considerei uma pessoa que gosta de cães e já tinha criado cachorros, mas esta seria a minha primeira experiência com um companheiro felino.

Mal sabia eu que iria ter uma viagem acidentada e maravilhosa. Quando Nova entrou em minha casa pela primeira vez, num domingo à noite, em setembro, a sua apreensão reflectia a minha própria relutância em enfrentar o mundo nos últimos anos.

Procurou refúgio debaixo do sofá, lembrando-me do meu próprio retiro para a solidão durante e após a pandemia de Covid-19. Costumava considerar-me uma borboleta social, mas nos últimos anos tenho-me mantido afastada dos reinos outrora familiares dos ginásios, restaurantes e centros comerciais movimentados.

Acolher um companheiro peludo foi muito popular durante a pandemia. À medida que as pessoas procuravam consolo e companhia no confinamento das suas casas, os abrigos de animais de todo o mundo registaram um afluxo de adopções muito animador. A sensação de incerteza e isolamento levou muitos a abraçar um amigo de quatro patas.

Os números pintaram um quadro animador - os abrigos esvaziaram, as taxas de adoção dispararam e as famílias encontraram alegria na presença de novos membros peludos.

No entanto, à medida que o mundo se abria novamente, surgiu uma tendência desanimadora. Muitas pessoas, outrora atraídas pela ideia de ter um animal de estimação durante o período de confinamento, não estavam preparadas para o compromisso que isso implicava assim que a vida retomou o seu ritmo agitado. Um número surpreendente de animais de estimação foi devolvido a abrigos ou abandonado, uma vez que os seus donos não foram capazes de navegar a mudança de volta à normalidade ao lado dos seus amigos peludos.

Nunca saberei a história da origem do Nova. Será que ele fugiu de uma família amorosa e acabou perdido na floresta? Será que ele nasceu na natureza e foi deixado sozinho para se defender quando a mãe e os irmãos morreram ou o abandonaram? Será que o dono se cansou dos miados incessantes e da energia caótica do Nova e o atirou para a rua?

Enquanto escrevia isto, o Nova derrubou o meu portátil do sofá quando me afastei para ir buscar um copo de água. Fiquei momentaneamente frustrado quando ouvi o último "BANG" alto a ecoar pela minha casa - neste caso, o som do meu portátil a bater no chão de madeira. Mas adivinha? O meu portátil ainda funciona. Por isso, aqui estou eu, ainda a escrever, com um sorriso exasperado no rosto e gratidão no coração. Ele é um pequeno tornado. E eu amo-o ainda mais por isso.

Muitos outros cansaram-se do fardo de ter um animal de estimação quando as suas vidas normais foram retomadas, mas acho que sou a exceção. O recomeço da "vida normal" foi exatamente quando eu mais precisava da companhia do Nova. Acontece que eu ainda estava preso em modo de confinamento enquanto o resto do planeta começava a reabrir suas portas.

A saída cautelosa de Nova do esconderijo debaixo do meu sofá, nesse primeiro dia, foi paralela aos meus próprios passos hesitantes de regresso ao mundo real. A sua exploração destemida de todos os cantos da minha casa reflectia uma coragem que eu ansiava por imitar. No seu belo pelo ruivo, encontrei um símbolo de resistência corajosa. Na sua curiosidade incessante, um farol de esperança.

Os gatos, tal como Nova, possuem uma inteligência e agilidade únicas. A sua capacidade de adaptação a novos ambientes é notável. As audaciosas incursões de Nova em territórios desconhecidos à volta da minha casa reflectiam a adaptabilidade inata às criaturas felinas. A sua natureza brincalhona, juntamente com o caos ocasional de objectos derrubados, ensinou-me a beleza de abraçar a imprevisibilidade da vida.

Quando entrei para a CNN, há uma década, abracei a aventura. Mudei-me para Tóquio, sem ver, e viajei para dezenas de países em missão - de Pyongyang, na Coreia do Norte, a Havana, em Cuba. Estava sempre a explorar e a aprender lições valiosas com cada nova experiência, fosse ela assustadora ou fantástica.

A pandemia de Covid-19 mudou tudo para mim. Costumava sentir-me inquieto por estar sozinho em casa, sempre ansioso pela próxima grande viagem. Mas passar meses em quarentena, enquanto cobria a pandemia na região do Indo-Pacífico, ensinou-me a apreciar o meu tempo sozinho, talvez um pouco demais.

Comecei a apreciar a solidão e, de facto, a desejá-la. As actividades sociais que costumavam dar-me energia pareciam agora esgotar completamente as minhas baterias. Passava longas horas, dias, semanas e meses sozinho. Claro que me sentia só, mas não sabia como sair dessa situação. Deixei de publicar a minha vida pessoal nas redes sociais. Mantive-me reservada e disse a mim própria que preferia assim.

Olhando para trás, estava a mentir a mim própria. Mas eu não queria mudar porque tinha medo. Admito que tive alguns momentos muito negros em que questionei o meu lugar no mundo.

Quando o vento sopra, cria um som sinistro e uivante na minha casa que me fazia sentir ainda mais sozinha, especialmente nas noites frias e nos dias cinzentos e chuvosos. Comecei a preencher o silêncio com música. Comecei a comprar plantas para dar alguma vida ao vazio que me rodeava. Mas, de alguma forma, não era suficiente.

Agora, a minha casa está cheia de outros ruídos. Os miados incessantes do Nova inspiraram-me a redescobrir a minha própria voz. A sua natureza vocal contrasta com o meu silêncio autoimposto nas redes sociais. A minha profissão é falar sobre as notícias, mas não falo muito no resto do tempo.

Quando regressava a casa todos os dias para ouvir as saudações entusiásticas e ruidosas de Nova, redescobri o poder da comunicação e da partilha para além dos limites das actualizações relacionadas com o trabalho. Criei laços com amigos e colegas, rindo enquanto partilhávamos histórias sobre os nossos gatos malucos. "É só uma fase, ele é um gatinho, vai ultrapassar isso", dizem-me muitas vezes. Parte de mim espera que ele permaneça jovem e travesso para sempre, com toda a sua desarrumação.

Os companheiros felinos como o Nova possuem uma capacidade notável de companheirismo e compreensão. Ele serviu de catalisador para a minha saída gradual da dúvida e do isolamento. O meu trabalho como correspondente da CNN tinha-se tornado um véu atrás do qual eu escondia as minhas lutas mais profundas. Nova, no entanto, desmantelou as minhas barreiras auto-impostas, encorajando-me a abraçar a vida para além dos títulos e das conquistas.

A Associação Americana de Psiquiatria realizou um inquérito que revelou que 86% dos donos de animais de estimação sentem que os seus animais têm um impacto positivo na sua saúde mental, citando benefícios como a redução do stress, o companheirismo e o amor incondicional. Os donos de cães e gatos atestam igualmente estes benefícios - embora os donos de gatos destaquem mais a companhia, enquanto os donos de cães mencionam o aumento da atividade física. No meu caso, experimentei ambos.

Na sua existência em turbilhão, Nova ensina-me lições inestimáveis todos os dias. O meu pequeno gato adorável, carinhoso e barulhento simboliza o processo de reconstrução por que passei. Como se estivesse a arrumar a casa depois do seu caos lúdico, aprendi a juntar os fragmentos dispersos da minha vida e a colocá-los em configurações mais robustas e significativas.

No final, Nova foi mais do que um gato de resgate encontrado sozinho na floresta; ele foi um catalisador para a minha transformação pessoal. A sua existência animada deu vida ao meu mundo, infundindo-lhe um novo entusiasmo e resiliência.

Nova, com a sua coragem inabalável e o seu espírito indomável, tornou-se a personificação da vida pela qual rezei em tempos - e que estou agora a viver. A sua pequena estrutura parece transportar uma imensa sabedoria, lições que remodelaram a minha existência.

Através dos seus olhos, aprendi que os desafios da vida não são obstáculos - mas oportunidades de crescimento e reinvenção.

