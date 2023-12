Jill Filipovic.

Opinião: O que fazer com as prendas más

Com base em dados da National Retail Federation, em 2022, os clientes devolveram cerca de 17% de toda a mercadoria que compraram. Muitas das emoções pós-Natal poderiam ser evitadas se nos mantivéssemos fiéis ao espírito do Natal (e da oferta de presentes em geral): dar com consideração e aceitar gestos de amor. Algumas pessoas são egoístas e irreflectidas na hora de dar presentes; outras são infantis e materialistas na hora de os receber. Mas, muitas vezes, é mais complicado.

Tenho a certeza de que muitos de nós já abriram um presente e se aperceberam que era uma compra de última hora no CVS ou se perguntaram: será que isto é mesmo para... mim? Se não formos um monstro com direitos, agradecemos e apreciamos o facto de nos darem qualquer coisa. Mas pode ser confuso ou doloroso dar algo atencioso aos outros e receber em troca presentes genéricos ou irreflectidos.

De um modo geral, esta parece ser uma questão de género. Hoje em dia, é um tropo que as mães recebem uma porcaria no Natal. As suas meias estão vazias enquanto as dos outros estão cheias.

A história típica é a de uma mulher, muitas vezes uma mãe, que passa as semanas antes do Natal a comprar presentes que sabe que cada membro da família vai adorar, a pendurar meias e outras decorações, talvez a esconder um Elfo na Prateleira pela casa para entusiasmar os seus filhos pequenos, a fazer bolachas para o Pai Natal, a embrulhar presentes, a coordenar viagens e a certificar-se de que os ingredientes necessários estão à mão para um jantar de Natal épico com todos os ingredientes (e todas as necessidades dietéticas satisfeitas).

Depois, na manhã de Natal, enquanto todos os outros estão num frenesim de desembrulhar e receber, ela recebe mais um roupão ou uma vela de drogaria - ou, pior ainda, um "presente" que na verdade é para realizar uma tarefa ou que beneficia toda a casa, como um aspirador ou um eletrodoméstico.

Ouvem-se muitas variações deste tema: A mulher que foi muito específica sobre o que queria, apenas para receber algo semelhante, mas não exatamente. A namorada ansiosa que espera um pedido de casamento e fica desiludida. A esposa que recebe um cupão ou um IOU em vez de um presente real.

É claro que os homens também ficam desiludidos com as prendas. Nem todas as mães são negligenciadas e esquecidas. E os mais desiludidos são frequentemente as crianças, que podem rejeitar petulantemente presentes indesejados (meias, a sério?) ou ter ataques quando não recebem o que queriam.

Gerir a desilusão com as prendas é diferente para as crianças e para os adultos. As crianças, que ainda estão a aprender a regular as suas emoções e a comportar-se educadamente, provavelmente têm de ser instruídas mais do que algumas vezes ao longo das suas vidas para dizerem obrigado, mesmo que não tenham recebido exatamente o que queriam, e sem dúvida que têm de ser incentivadas a enviar cartões de agradecimento aos presenteadores.

A deceção não os torna pirralhos ingratos, torna-os humanos. Cabe aos adultos que os educam exigirem um comportamento decente e serem eles próprios modelos de gratidão. E esses adultos, esperemos, aprenderam o básico sobre como expressar gratidão - mas podem ainda sentir-se desiludidos, por vezes com razão.

Gerir essa desilusão - descobrir que peso lhe dar, decidir o que fazer em resposta - também pode ser um momento de aprendizagem para adultos e crianças.

Há algumas formas de mudar a mentalidade das prendas. A primeira é recalibrar a relação de qualquer família ou agregado familiar com o Natal. Os bens materiais dão-nos um impulso de felicidade a curto prazo, mas não são as coisas que nos mantêm felizes a longo prazo. As experiências são muito melhores para isso, quer se trate de uma viagem, de um concerto ou de uma reunião de entes queridos para uma refeição.

Fazer da reunião o foco, e não dos presentes, pode ajudar a ver os presentes debaixo da árvore pelo que eles são: São sinais de afeto, mas não o amor em si. Criar uma norma de grupo de utilização de recursos limitados para experiências de ligação partilhadas - ir a casa do anfitrião de Natal, trazer algo especial para comer, passar tempo juntos, estar presente - ajuda a reforçar a ideia de que os presentes são bonitos mas não são a peça central das férias. A peça central das férias é o tempo, o amor e a ligação.

Mas isso, claro, exige que todos participem na experiência - não que a mãe ou todas as mulheres façam a coordenação, planeiem as refeições, façam as compras, ponham a mesa, cozinhem e limpem enquanto todos os homens comem, bebem e relaxam.

Outra forma de gerir a desilusão com as prendas é ser específico. Algumas famílias partilham listas de Natal; outras simplesmente dizem aos seus entes queridos o que querem. Não, não é tão romântico como alguém que lê a sua mente para adivinhar exatamente o que deseja. Mas encoraja a comunicação direta.

Pode ser um momento para aqueles que têm muito para refletir e perguntar: Será que preciso mesmo de alguma coisa? E pode ser um momento para aqueles que têm necessidades as expressarem. Também é ótimo para os presenteadores pouco criativos entre nós. Ser direto não estraga a magia do Natal; preserva a sanidade de todos os envolvidos.

Também não há vergonha em devolver ou trocar um presente por algo que realmente se quer. Isto, claro, pode ser complicado; se o presenteador espera ver o presente quando visitar a sua casa, por exemplo, terá de considerar se vale a pena ferir os seus sentimentos.

A devolução ou troca é provavelmente mais adequada para presentes de pessoas que não se importam, ou para quando é presenteado com um artigo de grande valor que nunca irá utilizar, mas que poderia realmente utilizar o dinheiro para algo necessário.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Uma dica: se a pessoa que lhe deu o recibo do presente, provavelmente não se importa com a devolução ou troca. Se tiver de pedir o recibo, deve ter em conta a quem está a pedir e quais poderão ser as consequências. Por vezes, é melhor guardar ou doar o top que não fica bem ou o gadget inútil.

Por fim, para quem se sente muitas vezes desiludido por entes queridos que não ouvem as suas preferências ou não pensam em si até ao último minuto, a desilusão com os presentes pode trazer alguma clareza.

Será esta uma dinâmica específica do Natal, quando o seu parceiro, filhos, pais ou amigos são geralmente atenciosos e fazem a sua parte para manter a relação? Ou será que a deceção com os presentes se enquadra noutros casos em que ignoram os seus pedidos, não ouvem quando fala, negligenciam os seus desejos ou simplesmente não fazem tanto pela relação ou pelo lar?

Algumas pessoas são simplesmente más a dar presentes. Se elas demonstram amor, afirmação e empenho de outras formas, e se são empenhadas e equitativas no seu comportamento para consigo, a resposta pode ser simplesmente aceitar que nem todos podem ser excelentes em tudo, e oferecer a si próprio algo agradável todos os anos. Mas se os presentes do tipo Grinch fizerem parte de um padrão mais amplo, então talvez o seu presente deste ano seja uma visão de um problema muito mais profundo nessa relação - e a sua resolução de Ano Novo deve ser ter algumas conversas difíceis sobre como o resolver.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com