Opinião: O que está em causa é muito mais do que um beijo indesejado nos lábios

O mais recente homem a agarrar é o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que agarrou a cabeça da jogadora de futebol espanhola Jennifer Hermoso durante a cerimónia de entrega dos troféus à equipa e lhe depositou um beijo nos lábios. Rubiales estava, tal como todos os presentes na cerimónia, sem dúvida entusiasmado com o facto de a equipa espanhola ter ganho o Campeonato do Mundo. Mas foi o único que aproveitou esse momento para violar publicamente uma jogadora.

Jill Filipovic

Depois do beijo, com a equipa reunida no balneário, Rubiales abraçou Hermoso, anunciou uma viagem a Ibiza e disse: "Lá, vamos celebrar o casamento de Jenni e Luis Rubiales". Outras imagens de vídeo parecem mostrar o treinador Jorge Vilda a tocar de forma inapropriada num membro da sua equipa, deixando a sua mão pairar sobre o peito dela enquanto se afasta de um abraço. (A CNN solicitou comentários de Vilda, da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e da mulher).

As reacções ao beijo - quer as pessoas critiquem ou não - dizem-nos tudo sobre o quão pouco o nosso mundo respeita o direito básico das mulheres a viverem no mundo sem serem molestadas e seguras na sua própria pele.

Rubiales pediu desculpa pelo beijo, mais ou menos.

"Há um acontecimento, do qual tenho de me arrepender, que é tudo o que aconteceu entre o jogador e eu, com uma relação magnífica entre nós os dois, tal como com os outros", disse o chefe da RFEF numa declaração em vídeo.

"E bem, eu certamente cometi um erro, tenho que reconhecer isso. Num momento de euforia, sem qualquer intenção de má-fé, bem, o que aconteceu aconteceu - penso que de uma forma muito espontânea. Repito, não houve má fé entre nós os dois".

"Aqui, não o entendemos porque vimos algo natural, normal e de forma alguma, repito, com má fé. Mas fora da bolha, parece que se transformou numa tempestade e, por isso, se há pessoas que se sentiram ofendidas, tenho de pedir desculpa."

Hermoso, por sua vez, disse que "não gostou", mas perguntou: "O que é suposto eu fazer?" Mais tarde, disse a um programa de rádio que "não estava à espera", mas que "foi por causa da emoção do momento, não há mais nada a fazer. Vai ser apenas uma anedota [da altura]. Tenho a certeza absoluta de que não vai ser mais exagerada".

Não se pode culpar Hermoso por querer que esta história desapareça, porque simplesmente não há uma boa posição pública para ela tomar. Dizer que não queria ser beijada à força nos lábios por um homem que é, para todos os efeitos, o seu patrão, é ser chorona ou má desportista. Dizer que estava tudo bem e ela é uma má feminista, que desilude as outras mulheres ao justificar o mau comportamento masculino (e, talvez, ao mentir).

Mas Hermoso não é a primeira mulher a ser agarrada e beijada sem o seu consentimento por um homem que procura publicamente assinalar a sua euforia usando uma mulher ao acaso como adereço. Desde a famosa imagem do marinheiro que regressou da Segunda Guerra Mundial a beijar uma enfermeira no Dia da Vitória, em Times Square, até ao ator Adrien Brody a envolver Halle Berry com os braços e a incliná-la para um beijo, depois de ter ganho o Óscar de Melhor Ator em 2003, há uma longa história de homens que aproveitam momentos muito públicos para agarrar e beijar mulheres que não expressaram qualquer desejo de os beijar.

Quando pressionados, muitos destes homens dizem uma versão de "fui apanhado no momento", classificando os beijos, como Rubiales fez, como "espontâneos". Estranhamente, porém, os homens apanhados no momento não tendem a agarrar e beijar espontaneamente outros homens. É quase como se houvesse um sentimento de direito ao corpo das mulheres, e uma expetativa de que as mulheres tolerem invasões chocantes do seu espaço pessoal, que não se aplica aos homens.

Para o caso de haver alguma dúvida: A maioria das mulheres, como a maioria das pessoas, não gosta de ter um beijo forçado na boca. A maioria das mulheres, tal como a maioria das pessoas, gosta de beijar parceiros românticos e, por vezes, filhos ou outros entes queridos, mas não aprecia uma cabeça indesejada a centímetros da sua, um hálito indesejado quente na sua cara, lábios indesejados a esmagarem-se contra os seus. É uma violação. É nojento. É terrível, quer aconteça em privado ou à vista das câmaras de televisão.

Em 2005, Greta Friedman, a enfermeira que foi beijada à força por um marinheiro em Times Square, disse a um entrevistador: "Não foi minha escolha ser beijada". O marinheiro, disse ela, "simplesmente aproximou-se e agarrou!" O momento não foi romântico; enquanto acontecia, ela estava a pensar: "Espero conseguir respirar", disse. "Quero dizer, alguém muito maior do que nós e muito mais forte, onde perdemos o controlo de nós próprios, não sei se isso nos faz felizes."

Como os historiadores observaram, esse famoso beijo, reescrito durante décadas como romântico ou jubiloso, fez parte de uma onda de agressões sexuais e violações em várias cidades no pós-guerra às mãos de homens que regressavam. Os homens atacavam mulheres e raparigas, por vezes beijando-as contra a sua vontade, outras vezes apalpando-as, despindo-as, batendo nos seus companheiros e, segundo vários relatos, violando-as.

Depois de Berry ter sido beijada à força por Brody perante as câmaras, disse a um entrevistador que a única coisa em que pensava era: "Que raio se está a passar agora?" Quando lhe perguntaram se se arrependia das suas acções, Brody disse a um entrevistador em 2017: "Havia muito amor naquela sala, amor verdadeiro e reconhecimento. Foi apenas um bom momento e... aproveitei-o".

As reacções como as descritas por Friedman e Berry são comuns: Quando são atacadas sexualmente ou confrontadas com toques indesejados, muitas mulheres ficam paralisadas em vez de ripostarem.

O beijo de Rubiales também completa uma montanha de alegações sobre o mau comportamento sexista na RFEF. O tratamento dado por Vilda à equipa foi tão alegadamente abominável que 15 jogadoras disseram que não entrariam em campo com a seleção nacional até que as suas preocupações fossem resolvidas; outras três jogadoras, incluindo Hermoso, manifestaram o seu apoio aos membros que boicotaram a equipa. E, no entanto, quando as mulheres espanholas ganharam o Campeonato do Mundo graças à sua própria capacidade e trabalho árduo, Rubiales não deixou de enfatizar Vilda.

"Acho que temos de dar todo o mérito a estas mulheres, à equipa liderada por Jorge Vilda e temos de festejar isso ao máximo", disse.

E, no entanto, em vez de dar às mulheres espanholas o seu momento, Rubiales fez com que o assunto fosse sobre ele, objectivando Hermoso, tratando-a como um adereço que podia ser usado para mostrar o seu entusiasmo e assinalar a sua virilidade. Porque também é essa a mensagem: quando os homens estão demasiado excitados, não podem deixar de agir dessa forma. Esta racionalização errada não só coloca as mulheres numa posição de vulnerabilidade, como também isenta os homens de assumirem a responsabilidade pela importância total das suas acções.

Durante demasiado tempo, demasiados homens viram os corpos das mulheres como propriedade pública, como coisas sexualizadas para olhar, comentar ou tocar, como se existíssemos no mundo para sua leitura, avaliação e prazer. Demasiadas vezes, as mulheres são tratadas como acessórios da vida dos homens, personagens de apoio nas suas narrativas, ou objectos através dos quais os homens podem expressar as suas emoções e sobre os quais podem depositar a sua bagagem.

Isto, dizem demasiadas pessoas, é apenas homens a serem homens, ou uma simples manifestação de emoções humanas normais. Mas não é. Muitos homens que tratam mal as mulheres parecem ser perfeitamente capazes de tratar os homens com respeito e de manter as mãos, os lábios e os genitais para si próprios quando estão perto de outros homens que não manifestaram qualquer interesse em contacto físico sexualizado. É quando esses homens estão perto de mulheres que os agarramentos, os beijos e, por vezes, muito mais, parecem acontecer.

Não sei qual deveria ser a pena correcta para Rubiales. Mas sei que acções como a dele são muito mais do que um simples beijo.

Correção: Uma versão anterior deste ensaio descrevia incorretamente um incidente que envolvia o toque de um membro da equipa de futebol espanhola; a pessoa que aparecia nas imagens era Jorge Vilda e não Luis Rubiales.

