Opinião: O que a nova política do Vaticano sobre a bênção de casais do mesmo sexo não muda

Seria de esperar que a reação de hiperventilação assinalasse uma grande reforma. Em vez disso, toda a atenção se centrou numa mudança muito mais modesta e que nem sequer é nova.

Em outubro, o Papa Francisco, em resposta a perguntas de cardeais ultra-conservadores, escreveu que estava aberto a permitir a bênção de casais do mesmo sexo, desde que fosse feita por padres, caso a caso, e não fosse confundida com o casamento católico, que é definido pela Igreja como uma união entre um homem e uma mulher aberta à procriação.

Uma declaração divulgada na segunda-feira, aprovada por Francisco e emitida pelo seu recém-nomeado czar doutrinário, o Cardeal Víctor Manuel Fernández, dizia praticamente a mesma coisa. Não faz nada de dramático, como convocar um grupo de teólogos morais para considerar a revisão do ensino da Igreja sobre ética sexual.

Em vez disso, a política formal deixa claro que o Vaticano não está a aprovar a bênção de uma união entre pessoas do mesmo sexo, que continua a ser pecaminosa aos olhos da Igreja, mas a abençoar os casais nessas uniões.

E embora reflicta uma mudança definitiva na abordagem da Igreja aos católicos LGBTQ, e traga esperança àqueles que ainda procuram alguma aceitação na Igreja, não faz nada para rever a doutrina católica.

De facto, a extensa política do Vaticano também está a restringir o que alguns bispos reformistas na Europa já tinham começado a fazer - criar rituais e orações para abençoar as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Esta decisão do Vaticano, de âmbito restrito, não impedirá que um professor católico homossexual seja despedido de uma escola paroquial, não abrirá qualquer igreja para os católicos homossexuais se reunirem, não exigirá que as agências católicas de serviços sociais permitam a adoção por casais homossexuais, nem persuadirá muitos católicos conservadores em todo o mundo de que as pessoas LGBTQ não devem ser discriminadas.

É mais um exemplo de como o Papa está a ser alvo de muitas manchetes por fazer mudanças incrementais e cautelosas nas margens.

Talvez o Papa pense que isto é meter o nariz do camelo na tenda. Mas se eu estivesse numa união entre pessoas do mesmo sexo, não ficaria muito satisfeito com esta concessão relutante.

Quando perguntei à teóloga feminista Mary Hunt o que pensava da nova política de bênção do Vaticano, ela respondeu que "não faz nada para mudar a rejeição fundamental do amor entre pessoas do mesmo sexo como saudável, bom, natural e santo". Chamou-lhe "truque eclesiástico".

Mesmo os activistas LGBTQ que são encorajados, estão conscientes das suas limitações. Como disse Marianne Duddy-Burke, directora da DignityUSA, ao The New York Times, "parece que foi aberta mais uma janela na Igreja, enquanto nós ainda estamos à espera que as portas sejam escancaradas".

De facto, a declaração é mais prescritiva nas suas condições do que Francisco foi no outono passado. Uma bênção não pode ser realizada "em concomitância com as cerimónias de uma união civil, nem mesmo em ligação com elas". Não pode parecer um casamento. Nada de smokings, flores ou qualquer coisa extravagante. Os bispos não devem criar quaisquer rituais ou orações especiais para o efeito. Em vez disso, devem acontecer espontaneamente, durante um encontro com um padre, ou no contexto de algum encontro de grupo, como uma peregrinação ou visita a um santuário.

Em suma, se uma bênção pode ser casual, as que os parceiros do mesmo sexo podem receber sê-lo-ão. Talvez algo curto e doce na reitoria? Não é claro se o Vaticano prevê que alguma bênção ocorra realmente numa igreja.

O documento afirma que a Igreja continua a defender que "só são moralmente lícitas as relações sexuais que são vividas no seio do matrimónio" e define o casamento como uma "união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos". Assim, quando um padre abençoa um casal do mesmo sexo, o que é que a Igreja pretende que a bênção faça? Separá-los para que encontrem parceiros heterossexuais? Esperar que se tornem todos celibatários?

Este é o problema de não estar disposto a confrontar uma questão controversa no catolicismo. O Papa teve mais de uma década para trazer a Igreja para o século XXI. Tem dado a entender, tem hesitado e tem jogado com as palavras. Tornou a Igreja mais acolhedora e o papado mais popular. Mas muitas dessas mudanças poderão evaporar-se com a sua morte, deixando para trás alguma confusão, muita desilusão e muito poucas reformas substanciais.

