Opinião: O que a eleição especial para ocupar o lugar de George Santos revelará sobre 2024

Depois de meses a tentar minimizar os danos causados pela dupla nomeação de Santos como seu candidato ao Congresso, os líderes republicanos de Long Island encontraram um candidato para ocupar o seu lugar nos subúrbios.

Ao contrário do fabulista Santos, que foi expulso da Câmara a 1 de dezembro depois de um relatório condenatório da Comissão de Ética da Câmara e de uma série de acusações federais, Mazi Melesa Pilip parece ter um currículo apelativo e real - tal como o seu bem considerado adversário democrata, Thomas Suozzi.

Isto prepara uma eleição especial rápida e furiosa, a 13 de fevereiro, que poderá fazer uma antevisão da posição dos partidos entre os suburbanos - o grupo de eleitores com maior impacto da nação - antes das eleições de novembro de 2024, quando todos os lugares da Câmara estarão em disputa.

A corrida no 3º distrito congressional de Nova Iorque tem tudo o que um suburbano moderado poderia desejar: dois candidatos fortes, cada um com um historial de se inclinarem para o outro lado do corredor para atrair os eleitores.

Pilip, uma legisladora do condado de Nassau, é uma judia ortodoxa nascida na Etiópia que estava entre os 14.000 etíopes resgatados pelas Forças de Defesa de Israel em 1991 como parte da Operação Salomão. Cresceu em Israel e serviu nas IDF antes de emigrar para os EUA. Embora Pilip, mãe de sete filhos, esteja atualmente registada como democrata, ganhou duas vezes corridas para a legislatura do condado na linha do Partido Republicano.

Suozzi, por seu lado, não é um peso leve da política. Descendente de uma dinastia democrata local, ganhou corridas para a presidência da câmara de uma pequena cidade, para o executivo de um grande condado e para o lugar na Câmara que representa o 3º distrito congressional de Nova Iorque, antes de desistir em 2022 para lançar uma candidatura sem sucesso a governador. (No início deste mês, a governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, que derrotou Suozzi em 2022 apesar da sua campanha de terra arrasada, pediu uma reunião privada em Albany - a quase 320 quilómetros de Long Island - antes de concordar em não bloquear a sua nomeação).

Como um moderado em desacordo com a inclinação progressista do seu partido, Suozzi tem esculpido uma posição centrista em todas as funções que ocupou. Nesta corrida, ele está a seguir essa estratégia, apoiado pelo apoio de presidentes de câmara locais de ambos os partidos.

Dado que os republicanos podem perder a sua magra maioria na Câmara em 2024 - e que cada partido gostaria de obter uma vitória antecipada para gerar, pelo menos, a perceção de um impulso para as eleições gerais - esta corrida pode ser renhida e acabar por custar dezenas de milhões de dólares.

O verdadeiro significado da eleição especial, no entanto, é a capacidade que dá a ambos os partidos para experimentarem as mensagens, estratégias e tácticas que podem conquistar os suburbanos. Quer se trate de criticar o impasse no Congresso, de associar os seus adversários a candidatos presidenciais impopulares, de lutar pelo acesso ao aborto ou de apresentar visões diferentes do papel dos EUA na guerra entre Israel e o Hamas, as mensagens que mais ressoam junto destes eleitores serão provavelmente repetidas em todo o país antes de novembro de 2024.

Durante décadas, os suburbanos "púrpura" determinaram qual o partido que obtém não só os poderes no Congresso, mas também as chaves da Casa Branca. O seu traço político caraterístico é a desconfiança em relação ao extremismo, tanto em termos de estilo como de substância, de ambos os lados.

Embora os democratas se tenham saído bem nas zonas suburbanas de todo o país desde 2020, Long Island tem sido uma rara exceção. Apesar de não terem conseguido gerar a esperada onda vermelha nas eleições intercalares de 2022, os republicanos viram um tsunami vermelho em Long Island.

Dada a eleição presidencial do próximo ano, é provável que os democratas compareçam em muito maior número em 2024 do que em 2022, o que deve dar ao partido uma chance justa de superar os pontos fortes dos republicanos: gerar alta participação eleitoral e promover mensagens convincentes sobre crime, habitação e impostos.

Com base nos primeiros comentários, uma das principais estratégias nesta eleição especial será apresentar o adversário como um extremista. Embora tais ataques até agora não tenham vindo dos próprios candidatos, é notável que a deputada Suzan DelBene de Washington, presidente do Comité de Campanha do Congresso Democrata, tenha sido rápida a chamar Pilip de "um extremista MAGA". Os republicanos de Nova York, por outro lado, tentaram vincular Suozzi ao "esquadrão" progressista da Câmara, que inclui a deputada Alexandria Ocasio-Cortez.

Será que Pilip conseguirá destruir a boa fé moderada de Suozzi, ligando-o, ainda que de forma imprecisa, a políticos estaduais e municipais de esquerda cujas políticas afastaram os suburbanos? Poderá ela manchar Suozzi ligando-o a Biden, cujos índices de aprovação se mantêm perigosamente baixos? Ou explorando a perceção de que os crimes violentos estão a aumentar e a economia a afundar-se, quando a realidade é que - pelo menos neste subúrbio relativamente seguro e próspero - não estão?

Pilip nunca ocupou qualquer cargo superior ao de legislador do condado. Por isso, para além da guerra entre Israel e o Hamas, tomou poucas posições públicas sobre questões nacionais importantes que dão energia aos eleitores. E, até há poucos dias, isso incluía uma das questões mais quentes de todas - o aborto. Quando pressionada pelos repórteres, Pilip tentou posicionar-se como uma relativa moderada dentro do seu partido, dizendo que se opunha a uma proibição nacional do aborto, apesar de ser "pró-vida".

Mas esse enquadramento deixou muitas perguntas sem resposta sobre outras questões relacionadas com o aborto - como a oposição republicana aos abortos financiados pelo Medicaid e ao uso de medicamentos para interromper a gravidez. Poderá Suozzi aproveitar-se disso para prejudicar Pilip, especialmente entre algumas mulheres republicanas que não concordam com os líderes do seu partido no que respeita à limitação do direito ao aborto na sequência da decisão do Supremo Tribunal que anulou Roe v. Wade?

Será que a falta de familiaridade do público com as posições políticas de Pilip torna mais fácil desvalorizar a sua biografia convincente e defini-la como uma "extremista MAGA"? Poderá Suozzi persuadir os eleitores de que Pilip está desfasada das sensibilidades suburbanas moderadas - especialmente depois de se ter recusado a dizer se tinha votado no impopular Trump mas se votaria nele se fosse o nomeado do partido? Poderá Suozzi manchar Pilip recordando aos eleitores que, antes de o repudiar, Mazi fez campanha ao lado de Santos e disse que ele era um amigo "fantástico"?

E depois, há a derradeira questão de divisão: a guerra entre Israel e o Hamas. Pilip tem sido uma apoiante declarada da resposta esmagadora de Israel ao ataque do Hamas em 7 de outubro - uma posição que provavelmente a ajudará com o número relativamente grande de judeus ortodoxos do distrito. Mas será que isso a vai prejudicar junto dos eleitores muçulmanos, cuja presença está a aumentar no distrito?

A guerra é mais um campo minado para Suozzi, bem como para outros democratas suburbanos. Suozzi continua a ser um firme apoiante de Israel e tem laços há muito estabelecidos com a comunidade judaica,mas o seu partido está a mostrar sinais de fratura em relação à guerra. Como é que Suozzi se vai defender dos esforços esperados para o ligar aos democratas progressistas, que simpatizam com os palestinianos? Como é que Suozzi vai lidar com os jovens eleitores e os muçulmanos, que apoiaram os democratas nos últimos anos, mas que podem ficar em casa devido à forte posição pró-Israel que ele e Biden expressaram?

O drama de Santos já despertou um interesse nacional invulgarmente elevado no distrito. E, tendo em conta estas e outras questões, os políticos vão olhar para o 3º distrito de Nova Iorque em busca de pistas sobre como vencer as competitivas corridas suburbanas em todo o país em novembro.

