Noah Berlatsky

Opinião: O problema da obsessão de Hollywood com os mais desfavorecidos

Eu gostava muito de nadar, apesar de ser bastante mau nisso. Todos os treinos tornaram-me um pouco mais rápido, mas continuava a ser um ectomorfo com pulmões asmáticos e um limite rígido para o meu potencial. Os treinadores estavam sempre a tentar encontrar uma área em que eu me destacasse (bruços? Não. Natação de distância? Não...). Por fim, a maior parte deles encolheu os ombros, aceitou que eu nunca iria, de facto, ganhar nada e deixou-me remar nas pistas exteriores.

Penso que esta experiência é bastante comum; a maior parte das pessoas já se esforçou muito nalguma coisa que lhes interessava, sem nunca ter tido grande sucesso. No entanto, Hollywood não diria que isso é normal, pois centra-se quase exclusivamente nos azarões, que tentam e tentam e depois têm um sucesso improvável e esmagador. É um filme óbvio, previsível e que, em grande parte, acaba por promover uma fé enganadora e potencialmente perigosa na meritocracia - a ideia de que a virtude e o trabalho árduo vencem sempre.

O novo filme do realizador George Clooney, "Os Rapazes do Barco", segue a trajetória habitual com tão poucos desvios que quase nos sentimos como se devêssemos gritar "Bebe!" a cada esperada "reviravolta" no enredo. O filme é um filme biográfico desportivo sobre a equipa de oito tripulantes da Universidade de Washington que se qualificou para os Jogos Olímpicos de verão de 1936 na Berlim Nazi.

O protagonista é Joe Rantz (Callum Turner), um caloiro de engenharia abandonado pelo pai. Joe é essencialmente um sem-abrigo; não consegue pagar as propinas e tem medo de ser expulso da escola. Ele tenta entrar para a equipa porque precisa do subsídio da equipa e do alojamento reservado aos atletas da escola.

O filme baseia-se nos acontecimentos históricos descritos no livro de não ficção de Daniel James Brown, de 2013. Mas a decisão de contar esta história é, obviamente, sobredeterminada pela sua adequação a Hollywood. Tal como no filme sobre corridas de cavalos "Seabiscuit" (2003) ou no filme de ficção sobre estrelas musicais improváveis, "O Brother Where Art Thou?" (2000), a Grande Depressão fornece um ambiente de fundo de pobreza e desespero. Joe e a maioria dos seus colegas de equipa são determinados pela falta de determinação. Sabem pouco sobre remo, mas alinham na equipa porque não têm outras opções.

Apesar da sua inexperiência, Al Ulbrickson (Joel Edgerton), o treinador com um coração de ouro, vê algo nos jovens. Antes que se possa dizer "montagem de treino", Joe e o resto da equipa remam para a glória, ultrapassando o ceticismo elitista e as manipulações dos rivais da Costa Leste, como Harvard, para ocuparem o lugar que lhes cabe na história.

Mais uma vez, os desfavorecidos ganham por vezes (estes remadores ganharam). Em Hollywood, no entanto, é mais do que às vezes; se visse "The Karate Kid" (1984), "Hoosiers" (1986), "Bring It On" (2000), "Miracle" (2004), "Pitch Perfect" (2012) e assim por diante, ficaria convencido de que os párias improváveis ou desfavorecidos estão constantemente a triunfar sobre rivais mais bem treinados e com melhores recursos através da combinação imbatível de trabalho árduo e virtude.

Ocasionalmente, Hollywood foca-se em perdedores oprimidos que realmente perdem. Mas essas perdas não são normalmente apresentadas como resultado de má sorte ou desvantagem material. Em vez disso, o fracasso é o resultado, supostamente, de falhas ou fraquezas de carácter.

Em "Nightmare Alley" (2021), por exemplo, Stan (Bradley Cooper), tal como Joe Rantz, é órfão de pai e empobrecido na Grande Depressão. Tal como Joe, tropeça na sua vocação - embora, para Joe, seja um espetáculo de leitura de cartas de um vidente em vez de uma tripulação. Tal como Joe, Stan trabalha arduamente para chegar ao topo da sua profissão.

Mas é aí que os paralelismos terminam. Joe, ao contrário de Stan, nunca trai ou rouba, e é um modelo de fidelidade à sua namorada perfeita (Hadley Robinson). A ruína de Stan, tal como o sucesso de Joe, é um conto moral meritocrático; Stan acaba empobrecido e degradado porque é uma má pessoa que faz más escolhas, não porque as pessoas numa crise económica maciça, por vezes, ficam empobrecidas e degradadas sem qualquer culpa.

Como seria um filme que não fingisse que as pessoas mais virtuosas e trabalhadoras ganham sempre? Não há muitos exemplos. Um deles, talvez, seja o filme de Kelly Reichardt, "Showing Up", do início deste ano. O filme (como a maioria dos filmes de Reichardt) é lento e sinuoso; a sua protagonista Lizzy (Michelle Williams) é uma artista sem grande sucesso que se prepara para uma exposição individual do seu trabalho - figuras de barro de mulheres em poses quotidianas.

Lizzy aborda a sua arte com uma meticulosidade obsessiva, mas sem grande aclamação. A sua recompensa é a própria arte e (talvez) o apreço dos amigos e da família. O filme tem pouco impulso narrativo porque Lizzy não tem um verdadeiro arco narrativo; não está a caminho da fama, da fortuna ou do ouro olímpico.

A arte de Reichardt (tal como a de Lizzy) tem um alcance limitado. "Showing Up" pode ter um bom desempenho na época dos prémios, mas nunca será um êxito de bilheteira. Uma das ironias dos filmes sobre desfavorecidos é o facto de os filmes não serem eles próprios desfavorecidos. As pessoas têm um apetite interminável por narrativas que lhes digam que o trabalho árduo é recompensado e que os tipos bons, bonitos e americanos conseguem a rapariga e o ouro.

No mundo real, porém, começar com muito dinheiro (como o herdeiro do sector imobiliário Donald Trump) é geralmente a melhor garantia de sucesso em qualquer empreendimento, e a maioria das pessoas que trabalham arduamente acabam, como Lizzy, com um reconhecimento modesto, na melhor das hipóteses. É divertido e reconfortante imaginar um mundo de justiça meritocrática. Mas eu gostaria que houvesse pelo menos mais alguns filmes como "Showing Up", que se concentra no remador no barco errado, que puxou e puxou e terminou em segundo, ou último.

Como atleta muito medíocre, gostava de ver esse filme. Mas também, um filme como esse pode ajudar-nos a lembrar que há pessoas como Joe, com poucos recursos, que não são remadores de classe mundial, e que merecem um lugar para dormir e uma hipótese de estudar engenharia também. Quando insistimos que o trabalho árduo e a virtude são tudo o que é necessário para o sucesso, temos uma justificação para nos recusarmos a ajudar os que têm menos. Porquê garantir que o Joe tem uma casa quando ele a conseguirá através da habilidade e da pureza se realmente a merecer? "The Boys in the Boat" é suposto inspirar e elevar. Mas a mentira da meritocracia, repetida demasiadas vezes, começa a parecer uma desculpa para deixar de fora toda a gente, exceto os sucessos mais espantosos, e deixá-los afogar-se.

