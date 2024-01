Abdullah Shihipar

Opinião: O passo inconsciente que muitos hospitais estão a dar

Não há dúvida de que as máscaras são incómodas e aumentam os custos dos hospitais, mas isso não justifica de forma alguma a adoção de políticas que podem pôr em perigo as populações que os centros de saúde devem servir. As pessoas com maior risco de contrair doenças graves e de morrer devido à COVID-19 são também as que mais precisam de aceder aos cuidados de saúde.

E, embora as hospitalizações e as mortes por Covid possam ser menores, os hospitais podem continuar a ser arriscados para muitos, uma vez que são locais onde se reúnem pessoas doentes - e aqueles que lá vão muitas vezes não têm a opção de faltar aos cuidados de saúde para se protegerem, para que a sua saúde não se deteriore devido a outra coisa.

Na verdade, os hospitais que estão a retirar as medidas de proteção estão a aplicar a lição errada do combate à Covid: o nosso sucesso não significa que podemos eliminar todas as medidas que mantinham os vulneráveis em segurança, mas que identificámos novos instrumentos para manter a saúde. As máscaras são uma delas, e não ajudam apenas contra a Covid, mas também contra outras doenças respiratórias, como a gripe, para as quais os grupos imunocomprometidos também estão em alto risco.

As infecções hospitalares são há muito um problema nos Estados Unidos - de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, pelo menos um em cada 31 doentes contrai pelo menos uma infeção num estabelecimento de saúde. Isto equivale a cerca de 1,7 milhões de doentes infectados e 98 000 mortes por ano e resulta em, pelo menos, 28,4 mil milhões de dólares em custos adicionais de cuidados de saúde.

Deveríamos estar a tentar reduzir estes números e não aumentá-los. E, de outras formas, os hospitais estão a tentar fazer exatamente isso, por exemplo, incentivando a lavagem frequente das mãos, recolhendo dados sobre infecções e mantendo as instalações higiénicas. A lavagem das mãos, por exemplo, pode prevenir 50% das infecções evitáveis contraídas durante a prestação de cuidados de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

A Covid também pode ser uma infeção adquirida no hospital - e quando assim é, pode representar uma ameaça maior do que noutros locais. Cientistas do Reino Unido relataram na revista Frontiers in Immunology que, entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, o risco de morte foi 1,3 vezes maior para aqueles que contraíram a Covid depois de chegarem ao hospital do que para aqueles que a contraíram na comunidade, uma vez que este grupo tinha um elevado número de doentes com cancro e transplantados.

Mesmo após o lançamento das vacinas, o risco da Covid manteve-se. Um estudo realizado durante a vaga Omicron no Reino Unido mostrou que 5,4% dos doentes que contraíram Covid no hospital morreram devido ao vírus ou porque este contribuiu para a sua causa de morte. Este risco persiste, sem dúvida, porque a vacinação de certos doentes com cancro e de outras pessoas imunocomprometidas nem sempre consegue criar a mesma imunidade que as vacinas conferem aos outros.

Os números poderiam ter sido ainda piores, uma vez que estes dados foram recolhidos, na sua maioria, numa altura em que existia mascaramento e outras precauções. E embora isto demonstre que o uso de máscaras não pode evitar todas as infecções, as coisas podem piorar na sua ausência.

Durante a primeira vaga da Omicron, o Brigham and Women's Hospital, em Boston, comunicou um aumento de casos de Covid adquiridos em hospitais. Embora existisse uma obrigatoriedade de uso de máscaras, os casos diminuíram drasticamente depois de o pessoal das unidades afectadas ter sido obrigado a usar as máscaras N95, mais eficazes, e de os doentes terem começado a ser testados diariamente - não se registaram novos casos em cada uma das unidades afectadas pelo surto depois de as alterações terem sido instituídas.

Da mesma forma, no Reino Unido, um estudo concluiu que a utilização de máscaras respiratórias durante a vaga Delta estava associada a uma redução de 33% na probabilidade de contrair uma infeção por Covid adquirida no hospital e a uma redução de 21% durante a vaga Alfa. Por este motivo, os hospitais devem fornecer gratuitamente máscaras N95 aos doentes e ao pessoal.

Sendo a COVID-19 uma das principais causas de morte nos Estados Unidos no ano passado (as estatísticas para 2023 ainda não estão disponíveis) e sendo a grande maioria das pessoas que morrem idosas, imunocomprometidas ou de alto risco, obrigar as pessoas a usar máscaras nos estabelecimentos de saúde, a fim de evitar um punhado de mortes, parece ser uma boa e necessária solução de compromisso (tacitamente reconhecida pelos muitos hospitais que têm mantido os requisitos de utilização de máscaras em locais com doentes mais vulneráveis, como os serviços de urgência e as clínicas oncológicas).

Não há dúvida de que há pessoas, em particular pessoal que trabalha em turnos longos, que consideram as máscaras desconfortáveis, especialmente ao fim de três anos. O diretor de enfermagem da Nebraska Medicine, por exemplo, disse ao The Wall Street Journal que manter o mandato não seria "bom para o negócio", dada a pressão que receberam dos pacientes para acabar com o mandato depois de outras instalações terem abandonado o seu.

Assim, o CDC do Povo, um grupo de defesa que visa aumentar a conscientização e mudar a política em torno da pandemia, está pressionando os Centros de Serviços Medicare e Medicaid a incorporar a Covid em seu Programa de Redução de Condições Adquiridas em Hospitais, que restringe o financiamento se os hospitais não mantiverem adequadamente os padrões de prevenção. Isto ajudaria a criar uma expetativa de mascaramento em todos os hospitais.

Mesmo depois de a pandemia ter recuado ainda mais, as máscaras devem continuar a ser encorajadas, se não mesmo exigidas, em ambientes médicos. No final do século XIX, a lavagem das mãos foi adoptada para evitar a propagação de bactérias e vírus. Após a crise da SIDA na década de 1980, os profissionais de saúde começaram a usar luvas fora do bloco operatório para proteger os doentes e os prestadores de cuidados de saúde. A Covid ensinou-nos que agora devemos utilizar máscaras de forma mais generalizada.

Ninguém quer ir ao hospital e sair de lá com uma nova doença - por isso, quando lá estivermos, vamos mascarar-nos.

