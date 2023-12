Opinião: O grande erro de Nikki Haley

Embora Haley já estivesse a controlar os danos, a sua resposta a uma simples pergunta em New Hampshire, esta semana, atingiu o cerne de uma luta de poder que dura há décadas sobre a história da nossa nação.

Quando lhe perguntaram, na quarta-feira, durante uma reunião da câmara municipal em Berlim, New Hampshire, qual foi a causa da Guerra Civil, Haley conseguiu responder à pergunta sem mencionar uma única vez a questão da escravatura.

Em vez disso, ela enquadrou a Guerra Civil como uma disputa sobre "como o governo iria funcionar" e "as liberdades e o que as pessoas podiam e não podiam fazer". E prosseguiu: "Penso que se trata sempre do papel do governo e dos direitos das pessoas. Defenderei sempre o facto de pensar que o governo se destina a garantir os direitos e as liberdades do povo. Nunca foi concebido para ser tudo para todas as pessoas".

Quando o participante respondeu com espanto que ela não tinha falado em escravatura, Haley respondeu asperamente: "O que é que quer que eu diga sobre a escravatura?"

Haley já tentou minimizar os danos, esclarecendo na quinta-feira que "é claro que a Guerra Civil teve a ver com a escravatura".

Embora alguns estejam a chamar ao encontro uma "gaffe", Haley já tinha anteriormenteenquadrado a Guerra Civil como um desacordo entre "tradição" e "mudança" sem mencionar a escravatura.

A sua reação em New Hampshire foi um erro significativo que - intencional ou não - se insere num esforço de longa data da direita para reescrever a história. Com demasiada frequência, tem havido esforços sistemáticos para pôr de lado as descobertas baseadas em arquivos que os historiadores produziram ao longo do último meio século, documentando as formas como a escravatura e o racismo têm desempenhado continuamente um papel formativo na história americana.

Ao recusarem-se a confrontar as provas e ao atacarem os esforços para ensinar a história americana com exatidão, os conservadores têm vindo a promover uma versão branqueada dos acontecimentos que tinha sido amplamente ensinada nas salas de aula antes da década de 1960.

Foi certamente o que aconteceu com a versão da "Causa Perdida" da Guerra Civil, que retratava a Confederação em termos nostálgicos e heróicos, tratando a guerra como uma batalha por ideias abstractas, como os direitos do Estado, em vez de um conflito que quase todos os grandes historiadores credíveis concordam hoje que teve como cerne a escravatura.

As mesmas narrativas foram também utilizadas para descrever a Reconstrução, com um grupo de académicos conhecido como a "Escola Dunning" a reinterpretar a história para simpatizar com os sulistas brancos, ao mesmo tempo que classificava como vingativos e destrutivos os republicanos radicais que defendiam a emancipação dos negros americanos. O seu trabalho também retratou os homens e mulheres libertados em termos depreciativos, afirmando que eram incapazes de lidar com os novos direitos.

O historiador Eric Foner e outros passaram as suas carreiras a destruir a Escola Dunning da Reconstrução para demonstrar o potencial transformador da época e a forma como os negros americanos foram participantes activos no centro do esforço para alcançar a justiça racial.

No seu livro de 1988, "Reconstruction: America's Unfinished Revolution", Foner escreve que, em vez da "descrição do período pela Escola Dunning como uma 'era trágica' de desgoverno desenfreado", a Reconstrução acabou por ser entendida como "uma época de extraordinário progresso social e político para os negros".

Em anos mais recentes, um debate semelhante tem rodeado a bandeira confederada. De facto, Haley foi amplamente elogiada por ter assinado legislação para retirar uma bandeira de batalha confederada na Casa do Estado da Carolina do Sul depois de um supremacista branco ter assassinado nove membros de uma igreja historicamente negra no estado em 2015. Mas antes disso, Haley tinha usado a lógica da Causa Perdida para manter a bandeira no lugar, argumentando que não era racista, mas um símbolo de tradição.

Benjamin Jealous, então presidente da NAACP, disse em 2011: "Talvez um dos exemplos mais desconcertantes das contradições deste momento da história seja o facto de Nikki Haley, a primeira governadora de cor da Carolina do Sul, continuar a hastear a bandeira confederada em frente à capital do seu estado."

Esses mesmos argumentos impulsionaram os esforços para derrubar os monumentos confederados. Enquanto os defensores dos monumentos insistiam que eram apenas objectos para comemorar a história e o orgulho sulista, historiadores como Karen Cox corrigiram o registo, lembrando aos leitores que a maioria destes monumentos foram colocados no início do século XX como símbolos de resistência aos direitos civis dos negros americanos.

"Durante mais de um século", escreveu, "os sulistas brancos reuniram-se nestes memoriais para recordar o passado confederado e reafirmar o seu compromisso com os valores dos seus antepassados, os mesmos valores que resultaram numa guerra para defender a escravatura, bem como o direito de expandir a instituição".

Os debates sobre a bandeira e o monumento são apenas a ponta do icebergue. Os esforços para inverter a investigação e o conhecimento históricos têm sido mais veementes numa série de estados vermelhos, onde os governadores e os seus aliados têm tentado legislar os currículos escolares de modo a eliminar elementos fundamentais da história negra e americana. Sob o mantra de serem anti-acordados, republicanos como o governador da Flórida, Ron DeSantis, têm lutado com unhas e dentes para minar grandes volumes de investigação.

Embora tenha havido debates legítimos e entendimentos concorrentes sobre as formas específicas como a raça influenciou momentos-chave da história americana, existe um consenso geral sobre a influência profunda e contínua do "racismo branco", como lhe chamou a Comissão Kerner do Presidente Lyndon Johnson no histórico relatório de 1968.

Desde os anos 60, os historiadores têm demonstrado repetidamente o papel constitutivo que a preservação e a proteção da desigualdade racial têm tido neste país. Não houve outro momento mais dramático e mais devastador do que quando os sulistas entraram em guerra para proteger a instituição da escravatura.

Esta investigação não foi o resultado de quadros de diversidade, equidade e inclusão (DEI), da teoria crítica da raça, ou de alguma "cabala progressista", mas o produto de umameticulosa investigação de arquivo, revista por pares e vigorosamente debatida por alguns dos melhores académicos do país.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Há quase 60 anos, durante o verão da Liberdade, quando estudantes universitários negros e brancos inundaram o Mississipi para lutar pela justiça racial, a educação foi fundamental para a sua missão. Trabalhando com membros locais de organizações de direitos civis, como o Comité de Coordenação de Estudantes Não-Violentos, os voluntários criaram Escolas da Liberdade em todo o estado para proporcionar uma melhor educação aos jovens negros do Mississipi. No centro dos currículos estava o ensino da história dos negros, que tinha sido propositadamente excluída das salas de aula na maioria dos locais do Deep South.

Atualmente, a reação feroz à declaração de Haley surge numa altura em que muitos educadores estão extraordinariamente frustrados e perturbados com os esforços da direita para apagar e rever a história dos EUA. Embora a sua resposta desta semana possa muito bem ter sido um deslize, muitos observadores receiam, compreensivelmente, que Haley estivesse, de facto, a tentar explorar um sentimento reacionário que se tem recusado a confrontar a realidade do nosso passado, contribuindo para um dos maiores obstáculos que impedem o país de cumprir a sua promessa de igualdade.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com