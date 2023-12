Opinião: O dado surpreendente da péssima sondagem de Biden

E se os democratas não acham que a história de Hunter Biden seja importante, os números sugerem o contrário. Numa altura em que o conselho especial se prepara para acusar o filho do presidente de posse de armas, 61% dos in quiridos acreditam que Joe Biden teve algum nível de envolvimento nos negócios de Hunter - e 42% pensam que ele agiu ilegalmente (não há provas de irregularidades por parte do presidente).

Apenas 28% dos americanos dizem que ele inspira confiança (menos 7% do que em março) e, talvez o mais preocupante de tudo, 46% de todos os eleitores registados consideram que qualquer candidato republicano seria melhor do que Biden em 2024.

Embora existam alguns pontos positivos nos dados - nomeadamente o facto de 81% dos democratas acreditarem que Biden se preocupa com eles e de 75% dos membros do partido aprovarem o seu desempenho profissional - as conclusões sãopreocupantes. Embora uma sondagem nunca deva ser vista como determinante, estes resultados correspondem a algumas das afirmações dos especialistas e dos institutos de sondagem e não é claro que alguma coisa mude.

Independentemente da forma como Biden apregoa o seu historial legislativo, as percepções actuais do público podem muito bem manter-se até ao dia das eleições.

Qual é o caminho a seguir pelos democratas?

Nesta altura, é bastante seguro assumir que Biden será o candidato do partido, com poucos indícios de que algum democrata credível se apresente para o desafiar. E, embora não haja nada que Biden possa fazer em relação à sua idade, ele beneficiaria de uma campanha baseada em questões que possa suscitar entusiasmo. Há uma série de questões, como os direitos reprodutivos, os preços dos medicamentos, as obras públicas e as alterações climáticas, em que a administração pode conquistar os eleitores e obter um maior apoio público.

Sem dúvida, não é fácil fazer uma campanha de reeleição que não se concentre no titular e não gire em torno de uma visão mais ampla para a nação - pense em "It's Morning Again in America" de Reagan em 1984 ou "Bridge to the Future" de Clinton em 1996. Mas pode ser feito. Em 2012, a campanha de reeleição do Presidente Barack Obama concentrou-se efetivamente numa série de questões-chave, como a imigração e a desigualdade, num esforço para pintar o candidato republicano Mitt Romney como um extremista de direita

Em última análise, o fator mais importante para Biden acabará por ser Trump. Nada irá motivar os independentes, bem como os progressistas e os democratas moderados, como a perspetiva de um segundo mandato de Trump. A capacidade de Biden para derrotar Trump em 2020 oferecerá alguma segurança se Trump ganhar a nomeação, o que é provável que aconteça. Nessa altura, as atenções virar-se-ão inevitavelmente para Trump, para o caos que ele traz para a Sala Oval, para a sua vontade de violar regras e normas, para o seu papel no 6 de janeiro, para as quatro acusações e para a radicalização da política que ele encarna. Este é o quadro para uma campanha que joga com os mesmos pontos fortes que Biden capitalizou em 2020 - a estabilidade que ele representa e seu compromisso com as instituições e os americanos da classe trabalhadora.

Finalmente, numa era de intensa polarização, é possível que um presidente em exercício ganhe, mesmo com índices de aprovação medíocres. No final, o partidarismo pode orientar as decisões eleitorais tanto quanto o carácter ou o historial legislativo de um presidente. Este tem sido o padrão nas últimas décadas, com vitórias largamente determinadas pela afluência às urnas, bem como pelos eleitores indecisos. O receio do antigo Presidente Donald Trump, combinado com o amplo apoio a questões fundamentais como os direitos reprodutivos, poderá ser suficiente para Biden vencer, apesar de todas as preocupações que lhe são dirigidas.

No entanto, os números mostram que esta campanha não será fácil. É provável que seja extremamente competitiva, mesmo com Trump como candidato. Uma vitória republicana é certamente possível e os contínuos ataques a Biden - desde a sua idade até ao seu filho - não devem ser encarados de ânimo leve.

A administração tem de jogar com os seus pontos fortes e descobrir como tranquilizar os democratas, bem como conquistar os eleitores indecisos. Para além de um jogo de terreno organizado, centrado na angariação de votos e na participação, os democratas terão de utilizar uma combinação de factores de pressão e de atração para vencer.

Embora a ameaça de uma nova presidência de Trump afaste muitos eleitores do antigo presidente, Biden também tem de apresentar um argumento convincente sobre o que espera conseguir com um segundo mandato.

