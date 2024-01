Opinião: Está melhor do que há três anos?

Foi um golpe de martelo nas esperanças de reeleição do então Presidente Jimmy Carter. Agora, com as eleições presidenciais de 2024 à vista, continua a ser a questão essencial.

Está-se melhor do que no final do mandato do antigo Presidente Donald Trump? Mais concretamente, será que a América está melhor agora do que quando o Presidente Joe Biden tomou posse?

Recuemos três anos, até janeiro de 2021. Os EUA estavam a sofrer o que era então o mês mais mortífero da pandemia de Covid-19, que acabaria por ceifar mais de 1,1 milhões de vidas americanas - muito acima da média per capita do mundo desenvolvido. A taxa de desemprego era de 6,7%, depois de ter subido para quase 15% no início da pandemia - um número que foi salvo por triliões de dólares em despesas de estímulo bipartidário que aumentaram o défice em 200% em relação ao ano anterior.

De forma mais indelével, tivemos um Presidente que - pela primeira vez na história americana - conspirou para anular uma eleição com base numa mentira para se manter no poder, contrariando a Constituição e a tradição de uma transferência pacífica de poder, o que resultou num ataque ao Capitólio dos EUA pelos seus apoiantes.

Sim, por essa medida essencial, a América está em muito melhor forma do que há três anos.

Mas e a economia? O partidarismo tornou-se tão generalizado que distorce a perceção de dados que, de outra forma, seriam simples. Uma tendência do TikTok até proclama que estamos numa depressão económica silenciosa, sem qualquer perspetiva histórica.

Aqui está o verdadeiro negócio: a recessão amplamente prevista por economistas, analistas e executivos em 2023 nunca se materializou.

Em vez disso, a economia americana é líder mundial - recentemente descrita pela revista The Economist como "uma maravilha de se ver", com a inflação a diminuir mais rapidamente do que a dos nossos aliados e a dirigir-se para a alardeada aterragem suave queparecia mítica para muitos observadores.

Em Wall Street, o mercado de acções está a fechar o ano perto de níveis recorde (lá se vai a previsão de Trump de uma depressão). Mais importante ainda, a Main Street está a florescer.

Sob o comando de Biden, os empregadores criaram um recorde moderno de 14 milhões de empregos em três anos - uma média de mais de 400.000 por mês. Compare-se com os 176 000 postos de trabalho por mês que os empregadores criaram sob o Presidente Trump durante os seus primeiros três meses de mandato, antes de a pandemia ter levado a uma perda de mais de 20 milhões de postos de trabalho. Não se trata apenas de uma recuperação: Os novos postos de trabalho ultrapassaram os níveis anteriores à pandemia.

A taxa de desemprego nos EUA está abaixo dos 4% há dois anos -é a primeira vez que isso acontece desde a década de 1960. As taxas de desemprego dos negros e dos hispânicos registaram mínimos históricos. O crescimento do salário por hora ultrapassou a inflação este ano e os trabalhadores sindicalizados registaram grandes aumentos, beneficiando desproporcionadamente os trabalhadores da parte inferior da escala de rendimentos e levando o Washington Post a declarar: "os trabalhadores de colarinho azul ganharam em grande em 2023".

A economia americana como um todo tem vindo a crescer a um ritmo acelerado, atingindo uns impressionantes 5,2% noterceiro trimestre de 2023. Trump viu um crescimento médio anual do PIB de 2.5% durante seus primeiros três anos - basicamente em linha com o crescimento anualizado de 2.3% que ele herdou do presidente Barack Obama durante seus últimos três anos no cargo. E não é tudo: a confiança dos consumidores é forte à medida que avançamos para 2024.

Os factos são importantes. Mas a política é muitas vezes uma questão de perceção. Então, porque é que as sondagens mostram que Biden não recebe o crédito por esta economia em crescimento?

A presença da inflação e de taxas de juro mais elevadas é uma das principais razões para essa desconexão. A diminuição destas frustrações quotidianas é um indicador de atraso, apesar de a inflação estar a estabilizar. No passado recente, o movimento da "teoria monetária moderna" da extrema-esquerda tomou como garantidos os benefícios práticos e políticos das baixas taxas de juro e da baixa inflação. Isso não deve voltar a acontecer.

Há também uma frustração compreensível com os custos da crise migratória que se estende da fronteira sul às cidades do norte. Os democratas também não deveriam estar a negar esta questão.

Também é verdade que o benefício total das conquistas legislativas assinadas por Biden até agora - o projeto de lei bipartidário sobre infra-estruturas e a lei CHIPs para relocalizar a produção tecnológica americana - ainda não se fez sentir plenamente. Mas, juntamente com a melhoria das regalias sindicais, poderão contribuir para reanimar a classe média americana após décadas de pressão e de envio de empregos para o estrangeiro. Até à data, as empresas comprometeram-se a investir mais de 200 mil milhões de dólares na construção de novas fábricas americanas e as fábricas estão a prosperar, sobretudo nos estados vermelhos do Sul e do Mountain West.

Por último, Trump destacou-se na arte de vender; foi e é um homem de propaganda, um mestre do marketing, muitas vezes sem se limitar aos factos. Durante a administração Trump, as notícias económicas eram um raro ponto positivo que os jornalistas apartidários podiam reconhecer - e reconheceram-no frequentemente. Curiosamente, e de forma contra-intuitiva, uma análise do Pew Research Center da cobertura da imprensa dos primeiros 100 dias entre Biden e Trump revelou que a cobertura de Biden foi ligeiramente mais negativa.

Embora a economia se saia frequentemente melhor sob o comando dos democratas (um aspeto já reconhecido por Trump numa entrevista à CNN em 2004), os republicanos parecem estar geralmente a receber os louros em torno da suite C - apesar do mercado bolsista em expansão e do facto de nenhuma taxa de imposto individual ter sido aumentada sob Biden. Biden e a sua equipa não criaram soundbites e estatísticas que ajudassem os apoiantes a defender a sua posição - e se as pessoas não tocarem as suas próprias buzinas, ninguém ouve a música.

Quando Reagan fez aquela pergunta fatídica, a taxa de desemprego dos EUA era o dobro da atual, as taxas de juro eram mais do triplo, 11,5%, e os Estados Unidos estavam a meio de uma recessão de duplo mergulho. As outras virtudes de Carter - a sua reputação de decência pessoal, disciplina fiscal e investimento clarividente em energias alternativas - não convenceram os eleitores. Além disso, a reputação da América no estrangeiro parecia estar em frangalhos, simbolizada pelos reféns americanos detidos no Irão.

Em contrapartida, o respeito pela liderança americana no estrangeiro aumentou com a transição de Trump para Biden e, como escreveu recentemente Peter Wehner, antigo assessor sénior da Casa Branca de Reagan e de ambos os presidentes Bush, no Atlantic: "Biden pediu e recebeu aumentos na despesa com a defesa, que está a um nível recorde. Sob o comando de Biden, a produção nacional de petróleo está num nível sem precedentes. Tem sido um acérrimo defensor da Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. Reforçou a NATO e desempenhou um papel essencial na adesão da Finlândia e da Suécia... Uma pessoa que se pensava ser um presidente de transição está a revelar-se um presidente consequente".

A perspetiva é a coisa que menos temos na nossa política, mas os factos continuam a ser importantes. Deus sabe que o nosso país enfrenta sérios desafios e que há famílias que ainda lutam, mas não acredite na propaganda partidária na máquina de desinformação que é, muitas vezes, as redes sociais. Analisem os dados e perguntem-se se os americanos em geral - e a própria América - estão melhor agora com Biden do que no final da presidência de Trump? A resposta é sim.

