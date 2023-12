Raul A. Reyes

Opinião: Esta lei estatal chocante pode significar um desastre tanto para os imigrantes como para os texanos

Ao intensificar a batalha sobre a imigração entre o Texas e a administração Biden, Abbott está a jogar um jogo perigoso e cínico. A sua nova lei é constitucionalmente suspeita e logisticamente impraticável. Abrirá a porta para o perfil racial dos latinos, colocando em risco as comunidades do Texas. E não há provas sólidas de que a lei levará a uma queda significativa na imigração ilegal.

Abbott tomou esta medida num contexto de níveis recorde de entradas não autorizadas na fronteira sul. Só em novembro, as autoridades detiveram cerca de 192.000 imigrantes entre os portos de entrada, disse um chefe da patrulha fronteiriça à CNN. Este afluxo contínuo de imigrantes tornou-se uma enorme responsabilidade política para o Presidente Joe Biden e um sorvedouro de recursos nos estados fronteiriços.

No entanto, o SB 4 é legalmente problemático porque invade a autoridade federal sobre a imigração. De acordo com a Cláusula de Supremacia da Constituição, as leis federais têm precedência sobre as medidas estaduais, e a lei federal existente já garante aos migrantes o direito de solicitar asilo. O Texas não pode eliminar essa ajuda humanitária com a sua própria lei.

Para além disso, há mais de 100 anos que o Supremo Tribunal considera que o poder de regular a imigração cabe exclusivamente ao governo federal. No caso de 2012 Arizona v. US, o tribunal superior estabeleceu que os estados não podem criar as suas próprias leis de imigração, citando "o amplo e indubitável poder do governo federal sobre a imigração". Não é de admirar que um grupo de 30 ex-juízes de imigração, nomeados tanto por republicanos como por democratas, tenham assinado uma carta em novembro opondo-se ao SB 4 como ilegal.

A SB 4 permitirá que as forças policiais estaduais e locais do Texas prendam pessoas suspeitas de estarem no país ilegalmente. No entanto, tal como alguns chefes de polícia do Texas referiram, esta medida irá afastar a polícia das suas funções normais, como o combate ao crime violento. A lei sobrecarrega os agentes locais com responsabilidades em matéria de imigração, para as quais poderão não ter sido treinados.

Num estado que é 40% latino, de acordo com o Gabinete do Censo dos EUA, e cerca de 17% de estrangeiros, de acordo com o Conselho Americano de Imigração, como é que a polícia estatal e local vai decidir quem é indocumentado - pedindo documentos? Ou julgando as pessoas com base na sua cor de pele ou preferência linguística?

Transformar toda a polícia em agentes de imigração de facto é uma má política porque desencorajará os imigrantes e as suas famílias de denunciarem crimes ou de se apresentarem como testemunhas. A nova lei do Texas irá provavelmente semear a desconfiança entre as forças policiais locais e as comunidades latinas.

É por isso que três chefes executivos de condados do Texas escreveram a Biden, instando-o a tomar medidas contra a SB 4; eles reconhecem a medida como uma ameaça à segurança pública. Representa também um potencial encargo financeiro para os sistemas prisionais e judiciais estatais e locais, uma vez que as localidades do Texas suportarão os custos do encarceramento dos imigrantes e do julgamento dos seus casos.

Sem dúvida, a SB 4 é uma medida extrema. Basta perguntar a Abbott. Ele chamou a legislação que assinou na segunda-feira de "tão extrema" que manteria os imigrantes longe do estado. O seu comentário revela uma falta de compaixão pelas pessoas que estão a fugir da perseguição e da violência nos seus países de origem.

Para os migrantes, a SB4 significará mais sofrimento, mais maus-tratos e uma restrição indevida do seu direito a uma audiência de asilo e a um processo justo. Uma vez que a lei restringe o acesso a ajuda humanitária legal, poderá levar mais migrantes a tentar entrar no país com contrabandistas e cartéis, o que não é um resultado desejável para ninguém.

É verdade que existe uma crise na nossa fronteira sul. Mas Abbott está errado quando diz que Biden não está a fazer nada em relação à imigração. Biden acabou com o Título 42, um regulamento de saúde pública da era Trump usado para fazer os migrantes recuarem na fronteira. Concedeu o Estatuto de Proteção Temporária a cidadãos venezuelanos e criou uma nova aplicação móvel que os requerentes de asilo podem utilizar para solicitar consultas. Biden está a tomar medidas em relação à imigração - mas não o tipo de medidas que Abbott quer. Nem as nossas fronteiras estão "abertas"; este ano, a administração tem estado a aumentar as deportações.

O presidente faz a política de imigração, não os governadores dos estados, e por uma boa razão. Imagine se todos os 50 estados iniciassem os seus próprios programas de imigração e deportação. Isso criaria um caos na política externa dos EUA. As acções de Abbott já podem sair pela culatra, enviando uma mensagem aos legisladores em DC que trabalham num compromisso sobre imigração (ligado à ajuda à Ucrânia) de que os líderes do Partido Republicano não estão a agir de boa fé nesta questão. A SB 4 poderia pôr em causa os seus planos, entrando em conflito com qualquer possível acordo sobre imigração.

A SB 4 é um ataque aos direitos civis e humanos e uma ameaça à segurança pública. Ela mina a autoridade federal sobre a imigração. A administração Biden deve juntar-se à ACLU para processar e impedir que esta medida prejudicial entre em vigor.

