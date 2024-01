Opinião: Colocar AirTags nos seus filhos pode ajudar a sua qualidade de vida

Kara Alaimo

À primeira vista, parece assustador utilizar um produto que a Apple diz claramente que não se destina a pessoas ou animais de estimação para monitorizar os nossos filhos. Mas utilizar esta tecnologia e outras semelhantes desta forma, com o consentimento das crianças, pode de facto protegê-las de formas de tecnologia muito mais perigosas - e dar-lhes a independência de que necessitam para terem uma infância feliz e aprenderem as competências de que vão precisar quando forem adultos. Além disso, as conversas necessárias no âmbito deste processo podem normalizar um diálogo melhor e menos incómodo entre pais e filhos sobre tecnologia, segurança, liberdade e responsabilidade.

Eis um pouco de contexto. Os miúdos que são chamados "nativos digitais" têm menos probabilidades do que os das gerações passadas de sair sem os pais, escreve Jean Twenge em "iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - And Completely Unprepared for Adulthood". É também menos provável que tenham carta de condução quando terminam o ensino secundário do que os seus antecessores Boomer e menos provável que trabalhem.

As crianças nascidas entre 1995 e 2012 também passam menos uma hora por dia com os amigos do que os Millennials e os membros da Geração X na sua idade. "Uma hora por dia a menos passada com os amigos é uma hora por dia a menos passada a desenvolver competências sociais, a negociar relações e a lidar com emoções", escreve Twenge.

Em vez disso, esta geração está a passar mais tempo sozinha - que passa frequentemente, como é óbvio, nas redes sociais. No meu próximo livro, "Over the Influence: Why Social Media is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take it Back", defendo que, embora os pais possam pensar que os seus filhos estão mais seguros em casa do que no mundo exterior, muitas vezes correm muito mais perigo nos seus quartos, ao telefone, do que se pudessem sair para se encontrarem com os amigos.

Nas redes sociais, as crianças podem facilmente, por exemplo, ser apanhadas em comunidades que promovem conteúdos que incluem distúrbios alimentares e até suicídio. Podem ser alvo de "sextortonistas" - pessoas que fingem ser um namorado ou namorada, convencem-nos a partilhar uma imagem picante e depois ameaçam publicá-la, a menos que se envolvam em mais actos sexuais online. Ou podem simplesmente ser apanhados a pensar que, presos em casa, as suas vidas não correspondem às imagens filtradas e glamorosas que vêem os seus amigos publicar.

Tudo isto pode ajudar a explicar por que razão, como Twenge salienta, as crianças de hoje sofrem de níveis mais elevados de ansiedade, depressão e suicídio. E, claro, estão a perder competências essenciais - trabalhar, conduzir, negociar relações com outras pessoas - que serão fundamentais para o seu sucesso mais tarde na vida.

A crença popular parece ser a de que as crianças querem passar o seu tempo nas redes sociais. Mas quando Danah Boyd entrevistou jovens, descobriu o contrário. "Os adolescentes disseram-me repetidamente que preferiam muito mais encontrar-se pessoalmente, mas a natureza agitada e muito programada do seu dia a dia, a sua falta de mobilidade física e os receios dos pais tornaram essas interacções cara a cara cada vez mais impossíveis", escreve Danah Boyd em "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens".

Mas a ideia de deixar os filhos sem supervisão deixa muitos pais - incluindo eu - nervosos.

"Todos nós fomos criados a pensar na teórica carrinha branca que aparece com o tipo de óculos de aviador e bigode, e a porta lateral abre-se e somos retirados de uma esquina", disse John Bischoff, chefe da Divisão de Crianças Desaparecidas do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, ao The Washington Post. "Estatisticamente, é muito raro que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, ainda acontece."

Os produtos que nos permitem seguir o rasto dos nossos filhos. Colocar um produto numa criança é uma forma de lhe dar mais liberdade para sair e explorar o mundo por conta própria, dando aos pais a garantia de que podem normalmente (a menos que os produtos não funcionem ou as crianças os removam!) saber onde estão. Esta é uma óptima opção para as crianças, por exemplo, do ensino secundário, que querem sair com os amigos sem supervisão. Também pode ser uma ferramenta especialmente útil para os pais de crianças mais novas com autismo, que normalmente se afastam dos seus cuidadores.

Acredito que as crianças devem ser informadas de que estão a ser seguidas, o que constitui um importante estímulo para uma comunicação mais aberta entre pais e filhos sobre liberdade e independência, tecnologia, regras e limites - que deve, naturalmente, expandir-se à medida que as crianças crescem. As conversas sobre a forma como os localizadores podem ser utilizados para o bem (encontrar bagagens perdidas) ou para o mal (perseguir pessoas) seriam também uma oportunidade para sensibilizar as crianças para a natureza complicada da tecnologia e para a necessidade de nos mantermos vigilantes para nos protegermos dos seus perigos e desvantagens.

É claro que existem muitas formas de estes dispositivos serem utilizados para fins nefastos para as crianças - como, por exemplo, se alguém colocasse um no seu filho. No ano passado, a Apple afirmou que estava a lançar software para que as pessoas se apercebessem melhor de que estavam a ser seguidas por AirTags que desconheciam. Mas isso não funcionaria se a pessoa não tivesse um telemóvel. Por isso, os localizadores devem também vibrar regularmente, para que, se forem colocados numa pessoa ou nos seus pertences, a pessoa se aperceba rapidamente.

Os localizadores não são à prova de falhas, porque não se pode garantir que funcionem, mas, particularmente em áreas povoadas, são uma forma de dar aos pais uma garantia adicional para permitir que os nossos filhos saiam e explorem o mundo mais sozinhos à medida que crescem. Isto não só os tornará mais felizes, como também os poderá manter mais seguros do que se estivessem em casa. Ainda bem que existe uma aplicação para isto.

