Opinião: "Buffy, a Caçadora de Vampiros" vive de novo

Numa entrevista de 2022 à revista New York, Whedon abordou finalmente muitas das queixas, embora nunca com uma confissão ou pedido de desculpas definitivo; referiu-se a algumas condutas como "pouco educadas" e disse à revista: "Poderia ter feito melhor o casamento? Não me façam começar. Poderia ter sido um melhor apresentador? Sem dúvida. Devia ter sido mais simpático? ... Acho que sou um dos showrunners mais simpáticos que já existiu".

Os fãs, entretanto, expressaram publicamente a sua angústia e desilusão, embora tenha havido também um esforço concertado para separar a arte do criador, como Caroline Framke escreveu na Variety, também no ano passado: "Tal como acontece com qualquer franchise duradouro, 'Buffy' já não pertence inteiramente à pessoa frustrante que a criou... Nas décadas desde que Whedon fez de Buffy um avatar da sua própria insegurança, muitos outros escritores, actores, membros da equipa e fãs deixaram a sua marca nas suas histórias".

Agora, alguns dos principais actores de "Buffy" de Whedon estão a retomar a narrativa num podcast que pode vir a ser um modelo para seguir em frente quando um criador se desmorona sob o peso da sua própria toxicidade. "Slayers: A Buffyverse Story", lançado recentemente no Audible, é uma criação de Amber Benson, que interpretou a bruxa Tara Maclay em "Buffy", e Christopher Golden, um autor que escreveu muitos romances dentro do universo "Buffy". Os dois co-escreveram os nove episódios da série, co-dirigidos com Kc Wayland.

O podcast reúne muitos dos actores favoritos dos fãs da série: Charisma Carpenter, James Marsters, Benson, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Danny Strong e James Charles Leary (este último talvez menos conhecido pelo nome, mas reconhecível pelos fãs como o demónio Clem, de orelhas caídas e bom rapaz). Sem Sarah Michelle Gellar (Buffy), sem Alyson Hannigan (Willow) e sem David Boreanaz (Angel).

É uma coisa estranha estar reunido com velhos amigos fictícios através de um novo meio que parece um pouco antigo, como uma peça de rádio. Ouvir o sotaque britânico de Marsters, encharcado de uísque e quase campista, como narrador noir deve dar a qualquer amante de "Buffy" um arrepio inicial de prazer.

Como um fã de longa data de "Buffy", eu digo: Que venha!

Os Caçadores de Vampiros retomam a narrativa

Os cinéfilos ficam furiosos quando se confunde a definição da teoria do auteur, mas vou tentar de qualquer forma: é a visão singular de um artista - um criador, escritor e realizador - que eleva certos filmes e séries. Consegue-se sentir a sua perspetiva em cada plano, em cada diálogo. Isto era certamente verdade para Whedon, cujo "Buffy" (e depois "Angel" e "Firefly", bem como "Dr. Horrible's Singalong Blog") eram indiscutivelmente whedonescos. O próprio termo tornou-se, de forma reveladora, o nome do principal blogue dedicado a todas as coisas de Joss.

Uma das principais características de Whedon era a sua inteligência devastadora, que muitas vezes se transformava em maldade. Tornava os programas picantes? Claro que sim. Esmagava e enfurecia os fãs quando matava as suas personagens favoritas (como a de Carpenter e a de Benson)? Também muito sim.

"Slayers" não é, exatamente, Whedonesque. Juntamente com o seu claro afeto e profunda compreensão das personagens que trouxe de volta de "Buffy" (com a aprovação de Whedon, mas não com a sua participação), há uma certa, bem, bondade no coração desta série que parece nova.

Benson, cuja morte chocante da personagem foi um dos momentos mais polarizadores de "Buffy", tornou-se, nos anos que se seguiram, escritora, realizadora e produtora, a par do seu trabalho como atriz. E parece-me bastante incisivo (sim, eu disse-o) apresentar a Cordelia de Carpenter à frente e no centro como a caçadora.

Afinal de contas, foi Carpenter quem deu início à grande reação contra Whedon com as suas alegações, em 2021, de que o showrunner "hostil e tóxico" a tinha tratado cruelmente de forma repetida, ao ponto de ela sofrer de condições físicas crónicas e traumas.

Em um caso, o The Hollywood Reporter escreveu: "Quando Whedon descobriu que ela estava grávida, ela diz, ele perguntou à atriz se ela 'iria mantê-lo' e 'manipulou minha feminilidade e fé contra mim', alegou Carpenter." Dos muitos membros do elenco de "Buffy" que falaram em apoio a Carpenter, foi Benson quem chamou o cenário do show de um "ambiente tóxico", por isso é apropriado que ela esteja no comando desta nova encarnação livre de Whedon.

Carpenter tem sido clara sobre a catarse envolvida em seguir em frente com estes personagens num ambiente novo e de apoio. Como ela disse à Variety, "Uma das coisas mais importantes para mim sobre 'Slayers' é que é uma oportunidade de dar ao fandom do 'Buffyverse' permissão para apreciar o show... Porque esse programa envolveu centenas de pessoas para ser feito, e não era sobre apenas uma pessoa. Por isso, sinto que é realmente uma coisa linda ter esta oportunidade de a trazer de volta à vida - especificamente a Cordelia - e fazê-la viver uma vida muito poderosa, e partilhar a sua sabedoria dessa batalha. Sinto que é muito poético de várias maneiras".

Nem todos os fãs têm de gostar disto. É esse o objetivo

Nem todos os fãs de "Buffy" vão gostar. Dan Kois escreve no Slate sobrecomo os fãs ficaram em tempos fascinados com os "diálogos crepitantes de Whedon, entusiasmámo-nos com os seus enredos cortados a laser, sofremos com as personagens enquanto o implacável Joss as fazia passar pelo inferno - mesmo quando as matava. Ouvir Slayers. .. faz-me pensar se as piores qualidades de Whedon como patrão e as suas melhores qualidades como showrunner eram duas faces da mesma moeda". É uma questão justa - será que ser um verdadeiro autor exige, a um certo nível, agir como um ditador implacável que fará tudo para conseguir os desempenhos que quer?

Mas há quem defenda que podemos estar a entrar numa era pós-autor, em que esses compromissos são simplesmente demasiado penosos. Um modelo melhor neste caso pode ser a teoria da adaptação. Os académicos Gary R. Bortolotti e Linda Hutcheon escreveram na revista New Literary History que "as histórias, de uma forma paralela aos genes, replicam-se; as adaptações de ambos evoluem com a mudança de ambientes. O seu 'sucesso' não pode nem deve, em ambos os casos, ser limitado ao seu grau de 'fidelidade' a qualquer coisa chamada 'fonte' ou 'original'".

Considere-se um mundo pop-cultural onde é cada vez mais possível que personagens, séries ou franchises sejam moldados com sucesso por novas mãos em versões reconhecíveis mas também diferentes - atrevo-me a dizer mais evoluídas - do que já foram? O truque, obviamente, é que os criadores teriam de dar o seu aval.

Embora não me surpreenda que Whedon, que nunca abordou completamente as alegações contra ele, tenha dado a sua bênção a "Slayers", ficaria chocado se J.K. Rowling autorizasse outra pessoa a trabalhar com as suas personagens de Hogwarts. (Mas a esperança é eterna.) Ou, considere o que uma continuação de "Mad Men" poderia parecer sem um showrunner masculino que foi acusado de assédio(o showrunner Matthew Weiner negou essas alegações).

Já temos alguns outros exemplos de séries que seguem em frente quando figuras-chave são expulsas. A nova temporada de "Rick and Morty" estreou diferentes vozes principais após a demissão do cocriador da série e principal dublador Justin Roiland, que foi acusado de violência doméstica (essas acusações contra Roiland, que ele considerou "falsas" em uma declaração, foram desde então descartadas, mas uma grande exposição do Hollywood Reporter, para a qual Roiland se recusou a comentar, detalhou uma ladainha de outros comportamentos problemáticos). Talvez com menos sucesso, "House of Cards" matou a personagem de Kevin Spacey depois de o ator ter enfrentado várias acusações de agressão sexual (que Spacey negou e pelas quais foi mais tarde absolvido), e continuou com Robin Wright no centro de uma temporada final mal avaliada.

"Slayers", talvez mais do que qualquer outra continuação da série, tem no seu material de origem o ponto de partida absolutamente perfeito. Whedon tem o mérito de ter construído um enredo que é uma metáfora maravilhosa para a passagem da tocha a outros criadores. No final da série "Buffy", um feitiço infunde nas raparigas de todo o mundo as capacidades de caçadora de Buffy, assegurando que nunca mais haverá uma única pessoa imbuída de todo esse poder.

Benson, por seu lado, parece estar firmemente a bordo da era pós-autor. E um diálogo de "Slayers" parece realmente levar esse ponto para casa:

Anya: Os humanos também podem ser bastante demoníacos. Na verdade, às vezes são piores do que os demónios. Os humanos têm mais oportunidades de escolher ser bons. Quando não o fazem, quando é uma escolha deliberada para fazer uma coisa egoísta, isso parece-me sempre pior. É por isso que mulheres como nós precisam de se manter unidas.

Indira: Mulheres como nós?

Anya: As que têm magia. Real ou metafórica.

