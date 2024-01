Opinião: A verdadeira vulnerabilidade de Trump

Desde que o ex-governador da Geórgia, Jimmy Carter, abalou o processo de nomeação de 1976 com uma forte exibição em Iowa que o levou à vitória em New Hampshire - transformando-o de "Jimmy Who?" em líder - a nação tem voltado os olhos para o Estado do Hawkeye para ver se será feita história.

A verdade é que o Iowa não tem sido um determinante infalível do sucesso. George W. Bush foi o último candidato republicano a vencer no Iowa. "Desde que os caucuses começaram em 1972", refere o Des Moines Register, "houve 18 vencedores de caucus entre os dois partidos: 10 democratas e 8 republicanos. Mais de metade desses vencedores conseguiram assegurar a nomeação do seu partido nesse ciclo, mas apenas três foram eleitos presidentes."

Lembra-se dos presidentes Paul Tsongas e Pat Buchanan? Não se lembra porque, apesar de terem ganho as primárias de New Hampshire, não ganharam a nomeação do seu partido para a Casa Branca.

Em 2024, é possível que os caucuses e as primárias sejam secundários em relação ao drama que se está a desenrolar nos tribunais, decorrente dos quatro processos contra o antigo Presidente Donald Trump, o líder do Partido Republicano.

Se houver uma reviravolta na sorte, é provável que resulte de descobertas e decisões legais sobre o destino do antigo presidente que, até agora, continua a ser, de longe, o candidato mais forte do grupo republicano.

Por outras palavras, tudo se resume aos julgamentos. Embora Trump tenha sido capaz de cumprir a máxima política de transformar a sua maior fraqueza numa força - ou seja, o dia 6 de janeiro e tudo o que o rodeou - é possível que se inverta.

Mais importante ainda, há algumas provas que sugerem que uma condenação poderia mudar significativamente a forma de pensar dos eleitores republicanos e independentes.

Embora as acusações e os julgamentos tenham feito pouco para prejudicar Trump politicamente até à data e, em muitos aspectos, pareçam ter reforçado a sua posição, alimentando a mensagem anti-establishment e dificultando o tempo de antena dos adversários, é possível que uma condenação tenha um aspeto muito diferente. (Trump negou ter cometido qualquer infração em todos os processos que lhe foram movidos).

Várias sondagens concluíram que, se ele se tornar um criminoso, uma parte maior do eleitorado poderá olhar para ele de uma forma desfavorável. Na sondagem do New York Times/Siena, por exemplo, a vantagem de Trump em quatro estados decisivos cai para um défice.

Não só o facto de Trump se tornar um criminoso, em vez de um ex-presidente acusado, mudaria a perceção da situação, como também poderia muito bem concentrar muito mais atenção na substância dos processos criminais contra Trump do que na atmosfera da corrida às primárias do Partido Republicano.

Até agora, a maior parte do público não tem estado a prestar atenção à política. Ao contrário dos viciados em política que se concentram diariamente nos actos de Washington, muitos americanos têm estado mais preocupados em pagar as contas e cuidar dos seus filhos.

As questões que têm ressoado nos últimos anos são aquelas que os eleitores consideram ter o maior impacto imediato sobre eles, incluindo os direitos reprodutivos, as guerras da educação, a imigração, a inflação e muito mais.

Mas dada a forma como os calendários políticos e judiciais começam agora a coincidir, os veredictos sobre a potencial culpa de Trump poderão, em pelo menos um dos quatro casos, surgir quando os eleitores estiverem a começar a concentrar-se mais nas eleições. É claro que, se Trump conseguir adiar os processos para depois das eleições, os tribunais estarão a ajudar a solidificar ainda mais a sua posição na corrida ao Partido Republicano.

Se Trump for condenado, o Presidente Joe Biden também ficará livre para falar mais abertamente sobre o que Trump fez e a ameaça que ele - com o apoio dos republicanos - representou para a democracia. Até agora, Biden tem estado extremamente relutante em levantar a questão das acusações criminais de Trump porque não quer parecer que está a politizar um assunto tratado pelo Departamento de Justiça.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever a newsletter da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

No entanto, no momento em que um júri se pronunciar ou um tribunal decidir, podemos esperar uma intensificação da retórica do presidente que, por sua vez, criará uma maior pressão sobre o Partido Republicano.

Se alguma coisa tem a capacidade de mudar a forma como os eleitores republicanos avaliam as perspectivas de outros candidatos, como a ex-embaixadora Nikki Haley e o governador da Flórida, Ron DeSantis, são os casos criminais. Se os eleitores republicanos estão concentrados em escolher a pessoa que tem mais hipóteses de derrotar o Presidente Biden, uma condenação de Trump poderia beneficiar grandemente os seus rivais republicanos.

Como salientou o escritor conservador John LeBoutillier no The Messenger, se Trump for a julgamento na primavera, terá de decidir se quer ou não considerar um acordo judicial. Obviamente, qualquer desenvolvimento deste género transformaria instantaneamente a paisagem política.

Neste momento, Trump tem uma liderança dominante na corrida à nomeação republicana. Em breve saberemos se as sondagens estão correctas quanto à sua liderança. Mas se estiverem, então o lugar mais provável para procurar uma mudança de jogo não é nas urnas, mas num tribunal.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com