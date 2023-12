Noah Berlatsky

Opinião: A revelação acidental de "Ferrari

Por vezes, são retratados como super-heróis literais, como o industrial bilionário Tony Stark nos filmes do "Homem de Ferro". Por vezes, são objeto de biografias hagiográficas, como o fundador da McDonald's, Ray Kroc, em "The Founder" (2016). Por vezes, são personagens de filmes que celebram produtos icónicos - Phil Knight, da Nike, no filme "Air" deste ano, ou Henry Ford II em "Ford vs. Ferrari" (2019).

Seja qual for o género, são retratados como visionários corajosos com algumas falhas idiossincráticas (digamos, infidelidade sexual) que ultrapassam a sabedoria convencional para salvar o mundo/fornecer comida fiável a um preço barato/fazer um sapato desportivo de marca/promover o capitalismo para o bem de todos.

O novo filme de Michael Mann, "Ferrari", sobre o génio titã da indústria Enzo Ferrari (Adam Driver), percorre praticamente o mesmo caminho "inovador" que os seus antecessores. A diferença é que "Ferrari" é muito mais direto sobre os piores resultados da exploração capitalista. Esses piores casos são visualmente espectaculares - mas também fazem com que seja muito mais difícil torcer por Enzo do que Mann talvez pretendesse. O filme deixa-nos a questionar porque é que estamos a torcer por este tipo rico e pela sua acumulação de riqueza.

Baseado na biografia de Brock Yates sobre a Ferrari, de 1991, o filme passa-se no verão de 1957. A empresa de Ferrari está subcapitalizada e enfrenta a falência. A relação entre Enzo e a sua mulher Laura (Penélope Cruz, que se esforça por desempenhar um papel cliché) está a desintegrar-se, em parte devido à morte do filho. Essa desintegração é exacerbada quando Laura descobre que Enzo tem uma amante de longa data, Lina Lardi (Shailene Woodley), que está a criar o seu próprio filho com Enzo. Enzo espera atrair um novo parceiro de negócios e resolver todos os seus problemas domésticos e empresariais ao vencer a prestigiada corrida Mille Miglia, entre Brescia e Roma. Ele deposita as suas esperanças sobretudo no seu novo piloto espanhol, Alfonso de Portago (Gabriel Leone).

É suposto os espectadores simpatizarem com as dificuldades de Enzo, enquanto ele negoceia com a mulher e a amante, brinca com o filho e luta para preservar a sua empresa. No entanto, há um problema com Enzo enquanto herói capitalista. Preservar a sua empresa significa arriscar a vida das pessoas.

As corridas de automóveis nos anos 50 eram muito perigosas: os carros avariavam-se frequentemente e não possuíam dispositivos de segurança que tomamos por garantidos - nem sequer os cintos de segurança eram obrigatórios - e, dada a forma como os condutores saíam a voar dos carros, os condutores de Enzo não os usavam. As mortes acontecem com tanta frequência que Enzo diz que faz questão de não se aproximar demasiado dos seus condutores.

O filme enquadra o perigo de morte como parte do que é excitante nas corridas. Há grandes planos dos rostos determinados e bonitos dos pilotos e referências repetidas às suas namoradas atraentes, o complemento da virilidade robusta. De Portago namora com a atriz de cinema mexicana Linda Christian (Sarah Gadon), um famoso símbolo sexual de Hollywood da época.

É difícil não reparar na forma como Enzo construiu a sua fortuna literalmente com o sangue e os ossos dos seus trabalhadores. Isso é especialmente evidente quando ele dá um discurso de incentivo antes da Mille Miglia, no qual repreende os seus condutores por serem demasiado cautelosos. Diz-lhes que se um condutor de outra empresa estiver prestes a ultrapassá-los, devem estar dispostos a matar-se a si próprios e ao adversário em vez de admitirem a derrota.

"Todos nós sabemos que é uma paixão mortal, a nossa terrível alegria", insiste Enzo, com todos os poderes de eloquência de Adam Driver. Mas, claro, embora Enzo possa ser apaixonado, não é ele que vai morrer. E embora possa achar as corridas uma alegria, também ganha literalmente dinheiro com elas. Ele está a dizer aos pilotos para se sacrificarem pela sua conta bancária.

A imprensa no filme tenta contar esta história; um repórter refere-se a Enzo como "Saturno a devorar os seus filhos pequenos". Mas Enzo insiste que os repórteres são "abutres", exagerando a sua culpabilidade. O filme espera que os espectadores considerem o ponto de vista de Enzo como o correto. Mas também mostra Enzo a manipular cuidadosamente a imprensa. Oferece acesso como incentivo para uma cobertura amigável. Chega mesmo a oferecer subornos.

Mais uma vez, o filme tenta retratar os lapsos éticos de Enzo como uma indicação da sua recusa em jogar pelas regras e como prova da sua dedicação absoluta à construção de um carro de corrida melhor. Mas também se pode ver esses pagamentos aos media como um encobrimento corrupto.

Morrer para o enriquecimento do empregador pode parecer uma forma extrema de capitalismo. Mas não é assim tão invulgar. Felizmente, as mortes no local de trabalho diminuíram muito desde meados do século XX, mas continuam a ser um problema. Em 2018, 5 250 trabalhadores norte-americanos morreram devido a acidentes de trabalho. E, em linha com o enredo de "Ferrari", a esmagadora maioria dessas mortes (92%), eram homens.

Tal como acontece com os pilotos de corrida da Ferrari, as profissões dominadas por homens - trabalhadores da pesca e da caça, pilotos, telhadores, trabalhadores de plataformas petrolíferas - têm frequentemente um ethos de ousadia masculina. Há orgulho no facto de se ser destemido. E esse orgulho reverte a favor dos capitalistas, que podem poupar nos dispositivos de segurança e afirmar que o perigo faz parte do trabalho. Em "Ferrari", o glamour do desporto e do carro é, em parte, a proximidade do perigo; os homens vivem a vida no limite, deslizando para carros velozes enquanto mulheres glamorosas lhes dão um beijo de despedida. A segurança no local de trabalho é, aparentemente, para homens menos másculos, que conduzem carros menos fixes.

Como o patrão que arrisca a vida de outras pessoas para a glória da sua própria empresa, Enzo poderia ser tanto o vilão como o herói. Mas Hollywood está vocacionada para nos fazer torcer por quem quer que o estúdio decida que é o protagonista. Se estivermos a seguir a história de Enzo, pensamos em cada acontecimento em termos de como este afecta Enzo. Isso significa que, quando há um acidente horrível, pensamos inevitavelmente: "Oh, não - como é que isto vai afetar os negócios do Enzo!"

Mas depois, apesar dos esforços de persuasão do filme, somos quase forçados a perguntar-nos porque é que a fortuna do negócio de Enzo é mais importante do que as pessoas que morrem por ele e, na verdade, se não seria melhor fechar um negócio que continua a matar pessoas desta forma. Mesmo que Enzo pareça sincero, mesmo que ele tenha uma visão, mesmo que se pense que as corridas de carros desportivos são emocionantes e que o perigo faz parte da emoção, que tipo de sistema é este em que algumas pessoas sacrificam o seu trabalho, a sua saúde e até as suas vidas para que outros possam enriquecer?

Hollywood continua a dizer-nos que as pessoas responsáveis por esta máquina de moer carne são simpáticas. "Ferrari" não vende isso.

