Opinião: A colisão na pista de Tóquio foi um desastre que poderia ter sido uma tragédia muito maior

Nota do editor: Les Abend foi comandante de um Boeing 777 da American Airlines, tendo-se reformado após 34 anos na companhia aérea. É analista de aviação da CNN e colaborador sénior da revista Flying. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Ver mais opiniões na CNN.

Les Abend

Todas as 379 pessoas do voo JAL 516 de terça-feira foram evacuadas em segurança. Infelizmente, cinco membros da tripulação a bordo do De Havilland Canada DHC-8 da guarda costeira pereceram. O comandante do avião estava em estado crítico, segundo a estação pública de televisão NHK.

Como nota positiva, há que reconhecer o mérito da tripulação da cabina de pilotagem e de cabina a bordo do voo da JAL. Os assistentes de bordo devem estar preparados para uma possível evacuação em todas as descolagens e aterragens. São chamados a saltar dos seus assentos e a determinar imediatamente as saídas seguras para os passageiros escaparem. É por isso que os assistentes de bordo querem que os passageiros deixem de usar os telemóveis e os computadores durante a descolagem e a aterragem, para que estejam conscientes da situação no caso improvável de tais circunstâncias.

Um incêndio pode tornar inutilizável uma determinada porta ou janela de emergência. É óbvio que os assistentes de bordo escolheram as saídas correctas para evacuar o A-350, uma vez que todos sobreviveram. E parece que os pilotos fizeram o seu melhor para cumprir a lista de verificação de evacuação, que inclui desligar o combustível dos motores.

Como é que este acidente pode ter ocorrido? Não saberemos ao certo até que a investigação esteja concluída. Embora, de momento, se trate de especulação, este acidente faz-me lembrar uma circunstância semelhante que ocorreu em 1991 no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Um Boeing 737-300 da USAir colidiu na pista com um avião de passageiros da SkyWest, um turbo-hélice Swearingen Metroliner, matando mais de 30 pessoas.

Foi um dia muito movimentado no aeroporto de Los Angeles. Os movimentos dos aviões nas pistas de aterragem e de descolagem complicaram-se de tal forma que o controlador de tráfego aéreo perdeu anoção de que ainda tinha o Metroliner em posição na pista, aguardando a sua descolagem. Entretanto, o controlador tinha autorizado o B-737 a aterrar na mesma pista.

Ao aterrar na escuridão, a tripulação da USAir não conseguiu distinguir a silhueta nem as luzes de navegação do pequeno avião da SkyWest, que se encontrava num cruzamento da pista. O B-737 colidiu com o Metroliner quase imediatamente após a aterragem.

Este acidente foi o catalisador de uma série de alterações processuais e tecnológicas. Um exemplo de uma alteração foi a proibição de os controladores colocarem um avião numa pista para descolagem à noite ou durante condições meteorológicas de baixa visibilidade.

Embora o acidente de Los Angeles tenha ocorrido nos Estados Unidos, a maior parte do mundo da aviação tomou nota. Os pilotos tornaram-se hipersensíveis à permanência numa pista ativa à espera de autorização de descolagem por mais de um minuto. E os controladores tornaram-se hipersensíveis aos procedimentos que envolvem a autorização de aterragem de um avião com um avião na mesma pista a aguardar a descolagem.

O aeroporto de Haneda é um dos mais movimentados do mundo, com conversas de rádio ininterruptas, e é possível que a mensagem de um controlador de tráfego tenha sido mal interpretada e um dos aviões estivesse no sítio errado. Normalmente, uma autorização é lida e confirmada por um piloto, mas em ocasiões de transmissão muito movimentadas pode não haver oportunidade de dar feedback imediato. Por vezes, uma transmissão é bloqueada por outro avião numa altura crítica, o que torna importante que tanto os pilotos como os controladores estejam atentos à situação. Apenas uma transmissão pode ocorrer de cada vez.

Outro cenário é que os pilotos do Airbus A-350 se tenham alinhado para a pista paralela errada. Considero esta hipótese menos provável, porque pelo menos um piloto no cockpit deveria ter detectado o erro, apesar de o controlador de tráfego aéreo se ter apercebido.

Além disso, os procedimentos no Japão são praticamente os mesmos que nos Estados Unidos; os controladores de tráfego aéreo são muito competentes e controlados. De todos os destinos internacionais para onde voei, o Japão foi um dos mais seguros.

Sem dúvida, a investigação do acidente do aeroporto de Haneda revelará os erros que levaram à colisão. Certamente, muitos factores estarão envolvidos. Algures entre esses factores, haverá um elemento humano. Temos de dar tempo aos investigadores do acidente para chegarem a uma causa ou causas prováveis, com o objetivo de evitar tragédias semelhantes no futuro.

Vai viajar para Tóquio? Não hesite em entrar no avião. Eu faria isso.

Fonte: edition.cnn.com