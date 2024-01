Laura Belin

Opinião: 4 factores que podem influenciar quem vai à frente no Iowa

Embora DeSantis e Haley tenham poucas hipóteses de derrotar o antigo Presidente Donald Trump no Iowa, ambos consideram que um bom segundo lugar é fundamental para se tornarem a última pessoa entre Trump e a nomeação de 2024. Além disso, superar as expectativas em Iowa seria um sinal de potencial para a campanha de 2028, quando o campo do Partido Republicano poderia estar totalmente aberto.

As recentes sondagens aos republicanos do Iowa colocam Haley e DeSantis entre os dez primeiros, com o governador da Florida ligeiramente à frente e ambos bem atrás de Trump. Mas as mudanças tardias no ímpeto são comuns no Iowa, pelo que qualquer um dos candidatos poderá terminar bem à frente do outro na noite das caucus.

Os factores que podem influenciar o resultado incluem:

A câmara municipal da CNN

Uma coisa que aprendi observando muitos candidatos presidenciais em Iowa: Os eleitores são muito menos previsíveis do que os jornalistas. É provável que Haley e DeSantis tenham ensaiado uma frase de efeito (ou um pivô) para qualquer pergunta que um repórter possa fazer num evento de campanha ou num fórum televisionado. Mas nunca se sabe o que é que um membro da audiência politicamente empenhado vai dizer.

Vimos isso acontecer na semana passada em New Hampshire. Infelizmente para Haley, a pergunta sobre a Guerra Civil foi mal formulada num dia de notícias pouco movimentadas, o que significa que muito mais pessoas viram o vídeo e que mais jornalistas cobriram a resposta embaraçosa da candidata e a sua tentativa de limpeza.

Por isso, as reuniões da CNN com Haley e DeSantis em Des Moines, na quinta-feira, podem ser importantes - não só para os eleitores indecisos que assistem ao vivo, mas também porque muitos mais eleitores ouvirão mais tarde as frases que merecem ser noticiadas.

As gafes tornam-se virais com mais frequência do que os clipes de um candidato a responder bem. Por isso, acima de tudo, DeSantis e Haley vão querer evitar erros. Mas também devem tentar criar momentos de queda de microfone que as suas campanhas possam promover nas redes sociais, ou num anúncio digital ou televisivo de encerramento do Iowa.

Debate na CNN

Os debates do Partido Republicano deste ciclo têm tido um certo ar de "mesa de crianças". Mas com apenas Haley e DeSantis no palco(Trump participará numa reunião da Fox News), o debate organizado pela CNN em Des Moines, a 10 de janeiro, poderá gerar mais interesse e envolvimento dos telespectadores. Será a última oportunidade para Haley e DeSantis chegarem a uma audiência televisiva a nível nacional antes das caucuses, e não terão de lutar pelo tempo de intervenção - nem de lidar com o comportamento de Vivek Ramaswamy, que procura chamar a atenção.

Um bom desempenho num debate pode conquistar os eleitores indecisos. Crucialmente, também dá energia àqueles que já se comprometeram com um candidato. Participar num caucus demora muito mais tempo do que votar numa eleição primária. Se vai sair numa noite fria e escura de janeiro, tem de acreditar que o seu candidato vale o esforço.

Por outro lado, uma gafe que leva a dias de cobertura negativa nos media pode desmoralizar os apoiantes. Tendo sido capitão de distrito de candidatos democratas antes das convenções de Iowa de 2004 e 2008, sei que algumas pessoas mudam de ideias depois de prometerem apoiar um candidato, ou simplesmente não aparecem na noite das convenções.

Jogo de chão

O super PAC pró-DeSantis Never Back Down afirma ter treinado centenas de angariadores de fundos, que bateram em centenas de milhares de portas no Iowa, na esperança de convencer os eleitores de que DeSantis é um candidato melhor do que Trump.

Entretanto, a campanha de Haley contratou novos funcionários para o Iowa no mês passado e espera beneficiar da operação de campo da Americans for Prosperity Action, financiada pelos Koch, que apoiou Haley em novembro.

Mas sejamos realistas: A AFP Action já gastou milhões de dólares no ano passado em correio direto, anúncios digitais e angariadores de votos. As suas mensagens - Trump não consegue vencer Joe Biden, Trump tem demasiada bagagem - não agradaram claramente à maioria dos potenciais republicanos que vão às bancadas. Os mailings mais recentes da AFP Action para os habitantes do Iowa defenderam Haley de forma positiva. Não se sabe se conseguirão fazer mexer a agulha para os republicanos cépticos em relação a Trump ou para os independentes.

A campanha de Trump parece ter, de longe, o jogo de campo mais forte em Iowa. Em todos os comícios recentes que realizou aqui, os oradores explicaram os pormenores da participação num caucus e fizeram um apelo para que os participantes se inscrevessem como "capitães do caucus". Os voluntários que estão a recrutar os seus próprios amigos e vizinhos são normalmente mais eficazes do que qualquer angariador pago que apareça à porta de um estranho.

Relatos anedóticos sugerem que DeSantis conseguiu mais voluntários de campanha em Iowa do que Haley. Isso pode dar-lhe uma ligeira vantagem, se essas pessoas estiverem motivadas nas últimas semanas.

O tempo

As condições climatéricas são sempre um fator de risco para um evento de inverno no Iowa. Uma noite clara e fria não favoreceria ninguém em detrimento dos outros.

A neve ou o gelo no dia 15 de janeiro beneficiariam provavelmente Trump, cujos defensores estão "mais fechados e entusiasmados", de acordo com a última sondagem do Iowa realizada pela Selzer & Co para o The Des Moines Register, a NBC News e a Mediacom.

O mau tempo também poderia dar a Haley uma vantagem sobre DeSantis, uma vez que ela parece estar a sair-se melhor nos subúrbios, onde as autarquias bem financiadas se encarregam da remoção da neve. Conduzir quilómetros até um local de caucus pode ser mais difícil para os habitantes do Iowa em zonas rurais ou pequenas cidades.

