Pessoais

Omar al-Bashir Factos rápidos

Data de nascimento: 1 de janeiro de 1944

Local de nascimento: Hosh Bannaga, Sudão

Nome de nascimento: Omar Hassan Ahmed al-Bashir

Pai: Nome não disponível publicamente

Mãe: Nome não disponível publicamente

Casamentos: Fatima Khalid; Widad Babiker Omer

Formação académica: Academia Militar do Sudão, 1966

Serviço militar: Forças Armadas do Sudão

Religião: Islão

Cronologia

1960 - Entra para as Forças Armadas do Sudão.

1966 - Conclui a licenciatura na Academia Militar do Sudão.

1973 - Serve com as forças egípcias durante a guerra israelo-árabe de outubro de 1973.

1973-1987 - Desempenha vários cargos militares.

1989-1993 - É ministro da Defesa do Sudão.

30 de junho de 1989 - Lidera um golpe de Estado contra o primeiro-ministro do Sudão, Sadiq al-Mahdi. Estabelece e proclama-se presidente do Conselho de Comando Revolucionário. Dissolve o governo, os partidos políticos e os sindicatos.

abril de 1990 - Sobrevive a uma tentativa de golpe de Estado. Ordena a execução de mais de 30 oficiais do exército e da polícia implicados na tentativa de golpe.

16 de outubro de 1993 - Torna-se presidente do Sudão quando o Conselho de Comando Revolucionário é dissolvido e o Sudão é restaurado ao regime civil.

março de 1996 - É reeleito presidente com mais de 75% dos votos.

dezembro de 1999 - Dissolve o Parlamento depois de o presidente do Partido do Congresso Nacional, Hassan al-Turabi, propor leis que limitam os poderes do presidente.

dezembro de 2000 - É reeleito presidente com mais de 85% dos votos.

fevereiro de 2003 - Rebeldes da região sudanesa de Darfur insurgem-se contra o governo sudanês.

2004 - É criticado por não ter reprimido a milícia Janjaweed, uma milícia pró-governamental acusada de assassinar e violar pessoas no Darfur.

setembro de 2007 - Depois de se ter encontrado com o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, Bashir aceita iniciar conversações de paz com os rebeldes. As conversações de paz têm início em outubro, mas são adiadas indefinidamente depois de a maior parte dos principais intervenientes não ter comparecido.

14 de julho de 2008 - O Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional (TPI) apresenta queixa contra Bashir por genocídio e crimes de guerra no Darfur.

4 de março de 2009 - O TPI emite um mandado de captura contra Bashir.

26 de abril de 2010 - A Comissão Nacional de Eleições do Sudão certifica Bashir como vencedor das recentes eleições presidenciais com 68% dos votos.

12 de julho de 2010 - O TPI emite um segundo mandado de captura contra Bashir. Em conjunto, o mandado enumera 10 acusações contra Bashir.

12 de dezembro de 2014 - O TPI suspende o processo contra Bashir devido à falta de apoio do Conselho de Segurança da ONU.

9 de março de 2015 - O TPI pede ao Conselho de Segurança da ONU que tome medidas para obrigar o Sudão a extraditar Bashir.

27 de abril de 2015 - A Comissão Eleitoral do Sudão anuncia que Bashir foi reeleito presidente com mais de 94% dos votos. Muitos dos principais grupos da oposição boicotam as eleições.

15 de junho de 2015 - Bashirdeixa a África do Sul no momento em que um tribunal superior sul-africano decide ordenar a sua detenção. O grupo de defesa dos direitos humanos que tinha apresentado uma petição ao tribunal para ordenar a prisão de Bashir, o Southern Africa Litigation Centre, afirma numa declaração que está desapontado com o facto de o governo ter permitido que o presidente sudanês partisse antes da decisão.

23 de novembro de 2017 - A Agence France Presse e outros meios de comunicação social noticiam que, durante uma viagem à Rússia, Bashir pede a Putin que proteja o Sudão dos Estados Unidos, dizendo que quer laços militares mais estreitos com a Rússia.

16 de dezembro de 2018 - Bashir visita a Síria. É a primeira vez que um líder da Liga Árabe visita a Síria desde o início da guerra em 2011.

22 de fevereiro de 2019 - Declara o estado de emergência por um ano em resposta a meses de protestos em todo o país e apelos à sua demissão.

1 de março de 2019 - Demite-se do cargo de presidente do Partido do Congresso Nacional.

11 de abril de 2019 - Após três décadas de governo, Bashir é detido e forçado a abandonar o poder através de um golpe militar. O governo de Bashir é dissolvido e um conselho militar assume o controlo durante dois anos para supervisionar a transição de poder, de acordo com uma declaração televisiva do ministro da Defesa sudanês, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf.

13 de maio de 2019 - O Ministério Público do Sudão dá instruções para que sejam apresentadas acusações expeditas contra Bashir pelo assassínio de manifestantes, segundo uma declaração divulgada pela CNN.

19 de agosto de 2019 - Bashir comparece num tribunal de Cartum para o primeiro dia do seu julgamento por corrupção. A segurança é reforçada na sequência de uma tentativa falhada dos seus apoiantes de o libertarem da prisão.

14 de dezembro de 2019 - Bashiré condenado a dois anos de prisão depois de ter sido considerado culpado de corrupção e de posse ilegítima de moeda estrangeira.

11 de fevereiro de 2020 - Um membro do conselho soberano do Sudão anuncia que todos os sudaneses procurados pelo TPI serão entregues, incluindo Bashir.

21 de julho de 2020 - Começa em Cartum o julgamento de Bashir pelo seu papel no golpe de Estado de 1989 que o levou ao poder. Pode ser condenado à pena máxima de morte.

11 de agosto de 2021 - Numa declaração à CNN, o Conselho de Ministros do Sudão anuncia que o governo entregará Bashir ao TPI, juntamente com outros funcionários procurados por causa do conflito do Darfur.

26 de abril de 2023 - Relatos não confirmados afirmam que Bashir está entre os prisioneiros libertados da prisão de Kober. No entanto, o gabinete de imprensa da polícia sudanesa e fontes familiarizadas com o assunto dizem à CNN que Bashir foi transferido para o Hospital Especializado de Alia há um ano devido a problemas de saúde.

