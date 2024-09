Observando as marcas de pontuação que aparecem como pontos, poderia isso ser uma preocupação digna de nota?

Relaxando ao sol, talvez lendo um livro: essa é uma ótima maneira de relaxar, exceto pelos pequenos pontos pretos irritantes que continuam dançando em seu campo de visão. Ou as longas riscas que aparecem sempre que você move os olhos e são simplesmente irritantes quando você tenta ler.

Mais de 80% das pessoas estão familiarizadas com essa situação, frequentemente notada em um fundo brilhante como paredes brancas ou papel. Essas opacidades vitreas, também conhecidas como "Mouches volantes" (francês para moscas-voadoras ou moscas), podem certamente ser irritantes. Mas o que as causa? E elas são prejudiciais?

Mudanças no Vitreo com o Tempo

Para entender isso, precisamos dar uma olhada mais de perto no vitreo, a substância gelatinosa que preenche a maior parte do interior de nossa bola ocular. "É como uma substância gelatinosa que preenche o espaço entre a lente e a retina", explica o Prof. Hans Hoerauf, diretor da Clínica de Olhos da Universidade de Göttingen. O vitreo é composto principalmente de água, com os restantes 2% sendo fibras de colágeno e hialócitos, um certo tipo de célula.

À medida que envelhecemos, a composição do vitreo muda. As fibras de colágeno podem engrossar e agrupar-se, enquanto a parte gelatinosa se torna mais fluida. "Então pode acontecer que essas pequenas estruturas dentro do vitreo projetem sombras na retina que percebemos como opacidades", diz Hoerauf.

Infelizmente, não há muito que possa ser feito para prevenir isso: "À medida que envelhecemos, geralmente aos 40 anos, o vitreo encolhe e muda de estrutura", diz o oftalmologista Hoerauf. E para aqueles com miopia, há más notícias ainda: eles têm uma probabilidade maior de desenvolver opacidades vitreas.

Nem Toda Opacidade é Irritante

Essas opacidades não precisam necessariamente ser irritantes: "Se elas estiverem grudadas na retina, então as sombras que projetam são muito intensas. Se estiverem mais longe, elas ficam mais borradas", explica Matthias Pollhammer, especialista em oftalmologia e chefe do departamento de oftalmocirurgia da associação de oftalmologistas.

No entanto, nosso cérebro tem uma maneira de ignorar essas opacidades em maioria das pessoas, graças a um efeito de adaptação. Em algumas pessoas, porém, esse efeito não ocorre.

"Há certamente também um componente psicológico", diz Hoerauf. "Uma pessoa se acostuma com as opacidades vitreas, enquanto outra fica quase deprimida com elas." Isso pode ser particularmente desafiador para pessoas em algumas profissões, como microscopistas ou desenhistas técnicos, que passam muito tempo olhando para papel branco.

Prevenção é Impossível

Não há maneira de prevenir opacidades vitreas com remédios caseiros ou hábitos de vida saudáveis: "Não há conexão com nenhuma dieta, radiação UV ou outros fatores mudáveis", diz Pollhammer.

Mesmo a esperança de que as perturbações possam simplesmente desaparecer como por mágica é em vão. "Mouches Volantes" podem mudar, mas não podem dissolver.

Quando Visitar o Médico

Pelo menos: na maioria dos casos, pode-se supor que os flutuadores são inofensivos e não requerem ação. No entanto, se eles aparecerem subitamente ou com frequência, ou estiverem acompanhados por flashes de luz, é recomendável visitar um oftalmologista. "Nesse caso, deve-se definitivamente esclarecer ou eliminar outras causas", diz Pollhammer. "Processos inflamatórios, por exemplo, podem liberar células e outras partículas no vitreo e assim causar flutuadores."

Outras doenças sérias também devem ser eliminadas, como descolamento de retina ou retinopatia diabética, uma doença ocular diabética. Exames oculares regulares também são recomendados a partir dos 40 anos para detectar doenças relacionadas com a idade precocemente.

Opções de Tratamento para Flutuadores Graves

Para a maioria das pessoas, os flutuadores são uma irritação tolerável. "No entanto, se os flutuadores forem pronunciados ou significativamente prejudicarem a qualidade de vida, então pode ser indicado um procedimento cirúrgico", diz Hoerauf.

Na chamada vitrectomia, o vitreo é removido cirurgicamente e substituído por fluido. Isso elimina os flutuadores vitreos de forma confiável, mas apresenta riscos. Infecções podem ocorrer, ou até mesmo uma complicação rara mas muito séria, ou seja, descolamento de retina. Nesse caso, a cirurgia deve ser realizada novamente muito rapidamente. Dependendo da extensão do descolamento, pode ser perdida a capacidade de leitura.

Outro problema com a vitrectomia: "Após uma operação de vitreo, sempre ocorre uma catarata, embora mais tarde, mas certamente uma opacificação da lente", diz Hoerauf. A partir de uma certa idade, os cirurgiões vitreorretinianos combinariam a vitrectomia com a cirurgia de catarata. A lente é substituída por uma lente artificial.

Outra opção, mais nova, é a vitreólise a laser: as fibras de colágeno no vitreo são quebradas. "No entanto, só é adequado para certos tipos de flutuadores, se não estiverem muito perto da retina", diz o oftalmologista Hoerauf. Não alcança uma alívio completo dos sintomas, mas pode reduzir significativamente as linhas e pontos irritantes.

Basicamente, se outras possibilidades forem eliminadas, você pode lidar com as "Criaturas Voadoras" como elas vêm. E isso, sabendo que a maioria das pessoas globalmente tem seus próprios problemas irritantes borbulhando em sua linha de visão.

A discussão sobre opacidades vitreas, ou "Moscas volantes", destaca a importância de se entender suas causas e potenciais danos. Apesar das crenças comuns, as mudanças no vítreo ao longo do tempo, como o espessamento das fibras de colágeno e a fluidização, são principalmente devido ao envelhecimento e não são influenciadas pelos hábitos alimentares ou radiação UV. Além disso, essas opacidades podem às vezes passar despercebidas pelo nosso cérebro, graças a um efeito de adaptação, mas em alguns casos, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida, especialmente para profissionais que passam muito tempo olhando para superfícies brancas.

Leia também: