O grupo "Agora eu", composto por indivíduos com mais de 50 anos, demonstrou um interesse renovado em suas vidas pessoais, segundo um recente estudo do Instituto Rheingold. Este grupo continua a viver de forma mais autodeterminada e livre, mas de maneira menos comprometida e mais autônoma do que seus antecessores. Os pesquisadores reuniram insights por meio de uma pesquisa com mais de mil alemães e entrevistas individuais, revelando quais fatores contribuem para um relacionamento satisfatório e quais padrões eles procuram ao buscar um possível parceiro de vida.

Preferência por viver sozinho ou em parceria?

Aproximadamente 31% das pessoas com 50 anos ou mais vivem sozinhas, com quase metade desses indivíduos solitários optando por permanecer assim. Há uma diferença notável entre os sexos, com 57% das mulheres e 46% dos homens expressando preferência por manter seu status solteiro.

Crença no amor eterno?

Entre os homens solteiros com 50 anos ou mais que procuram um novo relacionamento, 81% ainda acreditam na ideia do amor verdadeiro. Essa crença é menos prevalente entre as mulheres, com apenas 71% delas acreditando nisso.

Depender de amizades?

Em média, as pessoas com 50 anos ou mais têm oito amigos, com pelo menos três deles considerados amigos próximos. Uma maioria esmagadora dos participantes (81%) declara confiar em seus amigos, enquanto 83% podem conversar abertamente com eles sobre qualquer assunto.

Significado do sexo satisfatório?

Mais de dois terços (70%) dos homens solteiros com 50 anos ou mais valorizam um relacionamento sexualmente satisfatório ao escolher um parceiro. Esse desejo é menos relevante para as mulheres com 50 anos ou mais, com apenas 31% delas enfatizando isso em sua escolha de parceiro.

Preferência por parceiros mais jovens?

Mais da metade (58%) dos homens com 50 anos ou mais procuram um parceiro mais jovem, enquanto essas considerações são menos proeminentes no processo de escolha do parceiro para as mulheres, com apenas 30% delas expressando interesse em um parceiro mais jovem.

Outras opções de namoro digital

Um em cada dez participantes com 50 anos ou mais utiliza plataformas de namoro online pelo menos uma vez por mês, com 4% delas fazendo isso com mais frequência. As opções populares incluem Finya e Tinder.

A entrega das promessas do namoro online?

As plataformas de namoro online atendem em grande parte às expectativas de encontros sexuais dos usuários com 50 anos ou mais, com 38% deles procurando e 34% deles encontrando tais encontros. No entanto, a taxa de sucesso para estabelecer um relacionamento romântico é menor, com apenas 15% deles encontrando um companheiro adequado para uma ligação duradoura, enquanto 41% deles procuram por isso. A busca por novas amizades vê sucesso para apenas 30%, enquanto 53% delas aspiram por isso.

Frequência desejada de intimidade?

53% dos homens e mulheres com 50 anos ou mais desejam momentos íntimos regulares, mas apenas 30% desses desejos são realizados.

Status de relacionamento satisfatório?

Dois terços dos respondentes (63%) estão atualmente em um relacionamento, com 4% deles descrevendo-o como puramente prático e 63% deles identificando-o como baseado no amor.

Crenças internas vitais

Fatores que têm valor significativo em um relacionamento para pessoas com 50 anos ou mais incluem: senso de humor, boas maneiras e inteligência.

Idade percebida versus biológica

O estudo mergulha na disparidade entre a idade percebida e a idade biológica.

As mulheres com 50 anos ou mais relatam se sentir, em média, oito anos mais jovens do que sua idade real, enquanto os homens experimentam uma diferença de seis anos entre sua idade real e percebida.

Transformação em idoso?

Para as mulheres, a idade avançada é geralmente experimentada aos 72,4 anos, quatro anos depois para os homens, aos 68,6 anos.

Determinantes do envelhecimento

Os principais fatores que contribuem para a percepção do envelhecimento para 74% dos respondentes são a perda de autonomia e limitações físicas graves.

Melhoramentos cosméticos - uma escolha?

Apenas 5% dos respondentes passaram por cirurgia plástica, mas 12% dos não operados consideram isso.

Afinação para jogos

Mais de um terço (38%) joga consistentemente jogos de vídeo, enquanto a maioria (63%) prefere jogos de tabuleiro tradicionais.

Encontros fortuitos

Apenas 1 em cada 5 indivíduos frequenta eventos comunitários ou de bairro para fazer novos conhecidos, com a maioria dependendo de encontros casuais para ampliar seu círculo social.

Rejeição do rótulo "Idoso de Prata"

Entre todos os termos propostos para descrever seu grupo etário, "Idoso de Prata" é o menos aceito (2%), seguido por "Baby Boomer" (22%). A classificação mais popular é "Geração 50+" (31%).

