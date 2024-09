O verdadeiro urso panda habitava a cordilheira da Alemanha Oriental.

Aproximadamente há 11,5 milhões de anos, os antepassados dos pandas-gigantes atuais vagueavam pela Terra. Uma equipe liderada por Madelaine Böhme do Centro Senckenberg para a Evolução Humana e Paleoambiente da Universidade de Tübingen fez essa descoberta. Eles identificaram os dentes de uma espécie antiga de panda, Kretzoiarctos beatrix, com esse propósito. Esses dentes de panda foram encontrados ao lado dos restos fossilizados de 165 espécies animais antigas, desenterradas da famosa pedreira de argila Hammerschmiede na região oriental dos Alpes.

Essa descoberta marca a primeira ocorrência do gênero Kretzoiarctos sendo identificado fora da Península Ibérica, de acordo com a equipe de pesquisa, cujos resultados foram publicados na revista "Papers in Palaeontology". Essa expansão amplia a área de distribuição conhecida dessa espécie de urso para a Europa Central. Restos fossilizados de um panda antigo foram descobertos no norte da Espanha desde 2012. Essas descobertas abrem novas perspectivas para explorar a história evolutiva e a origem dos amados pandas-gigantes.

Uma olhada de perto nos dentes

A espécie de urso que existia naquela época pode ser considerada um parente ancestral do panda-gigante moderno (Ailuropoda melanoleuca). Essa conclusão é baseada nas semelhanças de forma e estrutura vistas nos dentes fossilizados e nos do panda-gigante atual. A análise detalhada desses dentes, tanto microscopicamente quanto macroscopicamente, revelou que o panda antigo não era estritamente herbívoro como seus semelhantes modernos ou puramente carnívoro como os ursos polares modernos. Em vez disso, sua dieta era semelhante à dos ursos castanhos modernos. De acordo com os pesquisadores, a dieta de Kretzoiarctos beatrix consistia em uma mistura de matéria vegetal e animal. Ao contrário do panda-gigante moderno, que se alimenta principalmente de bambu, o panda antigo ainda não havia se especializado no consumo de componentes vegetais particularmente duros.

"Isso ilumina a evolução dos ursos e o veganismo nos pandas-gigantes. Os primeiros pandas-gigantes, representados por Kretzoiarctos beatrix, eram generalistas. A especialização na dieta dos pandas ocorreu mais tarde em sua evolução", diz Madelaine Böhme em um comunicado da universidade.

Kretzoiarctos beatrix era menor que os ursos castanhos atuais, mas pesava mais de 100 quilos. "Os pandas-gigantes atuais são classificados como carnívoros no sistema zoológico. No entanto, eles se alimentam principalmente de plantas. Eles evoluíram para se especializar no consumo de material vegetal duro, como bambu", explica Nikolaos Kargopoulos da Universidade de Tübingen, que contribuiu para o estudo. O aspecto cientificamente intrigante é como esses animais originalmente carnívoros desenvolveram uma dieta tão extrema baseada em plantas.

Os dentes fossilizados de Kretzoiarctos beatrix, que se assemelham muito aos dos pandas-gigantes atuais, fornecem evidências de ascendência comum entre os dois. A análise adicional desses dentes revela que a dieta do panda antigo não era apenas herbívora ou carnívora, mas uma mistura de matéria vegetal e animal.

A descoberta de dentes e restos fossilizados de Kretzoiarctos beatrix em vários locais, como a região oriental dos Alpes e o norte da Espanha, sugere uma distribuição mais ampla dessa espécie antiga de panda no passado.

