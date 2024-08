O triunfo de Boateng na batalha judicial para interrogar legalmente o seu ex-amante

Antes disso, o jogador de futebol Boateng enfrentava uma ação judicial apresentada pela mãe da modelo, que pedia indenização por suas acusações contra sua filha em uma entrevista antes de sua morte trágica. Na entrevista, Boateng alegou que sua ex-namorada o havia forçado a entrar no relacionamento, entre outras coisas. A mãe tinha problemas com seis declarações específicas na entrevista, mas o Tribunal Regional de Berlim só encontrou uma como problemática. A mãe então recorreu dessa decisão, que agora está sendo revista pelo Tribunal Regional Superior.

A mãe alegou que a entrevista, agora removida da web, violava o direito de sua filha ao respeito após a morte, já que sugeria condutas criminosas. O juiz Oliver Elzer afirmou na quinta-feira que, do ponto de vista do tribunal, as acusações realmente violaram direitos, mas não justificavam uma proibição devido à sua moderação.

Uma violação do direito ao respeito após a morte requer uma violação da dignidade humana, que não estava presente neste caso, de acordo com o tribunal. Além disso, não houve violação do direito à reconhecimento, uma vez que a ex-namorada não deixou nenhum feito notável que levasse a uma reputação pública específica. O sistema judiciário já reconheceu esse precedente em casos envolvendo personalidades como a atriz Marlene Dietrich e o ex-chanceler Helmut Kohl da CDU.

A ex-namorada mencionada na entrevista polêmica de Boateng não tinha nenhuma reputação pública significativa ou realizações notáveis. Apesar do recurso da mãe, o Tribunal Regional Superior manteve a decisão do Tribunal Regional de Berlim, determinando que as acusações contra a ex-namorada não violaram seu direito ao respeito após a morte devido à falta de violação da dignidade humana e à ausência de realizações notáveis.

