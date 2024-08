O Tribunal Social Federal apoia o significado médico da angústia experimentada por pessoas transgênero

O Tribunal Social Alemão (BSG) declarou em uma decisão de outubro que os tratamentos de reatribuição de gênero são considerados um "método de tratamento novo". Caberá ao G-BA, que decide sobre os serviços de saúde cobertos pelo seguro obrigatório, avaliar a adequação e eficácia desse método. Embora a transexualidade não seja classificada como uma doença, a dor emocional causada pela disparidade de gênero pode ter significado médico. Uma reatribuição de gênero pode então ser considerada como tratamento, embora sua aprovação permaneça com o G-BA.

Essa decisão levou vários seguradores de saúde a acreditarem que indivíduos trans não poderiam reivindicar tratamentos de reatribuição de gênero desde o início, dado que a transexualidade não é considerada uma doença. No entanto, o BSG refutou essa afirmação com sua nova decisão, afirmando que embora a transexualidade em si não seja uma doença, a "dor causada pela incongruência de gênero" pode ter relevância médica.

Neste caso específico, o reclamante, atualmente com 24 anos, iniciou uma reatribuição de gênero do masculino para o feminino em março. A AOK da Baixa Saxônia já está financiando a terapia hormonal e a remoção de pelos com laser. Anteriormente, o indivíduo armazenou seu próprio sêmen para uso futuro na reprodução biológica. No entanto, a AOK recusou-se a cobrir os custos dessa criopreservação.

De acordo com a decisão do BSG, os indivíduos trans podem confiar na proteção da confiança para a continuação de sua reatribuição de gênero, independentemente da avaliação do G-BA, devido ao acordo inicial da AOK para iniciar o tratamento. Isso também se aplica à criopreservação do sêmen, desde que os requisitos legais necessários sejam observados. Por exemplo, os tratamentos de reatribuição de gênero podem resultar em infertilidade.

No entanto, o Tribunal Regional Social de Celle ainda precisa investigar algumas formalidades nessa disputa, como verificar se as declarações do reclamante sobre o início de seu tratamento hormonal são precisas.

Essa decisão também esclarece que os indivíduos transsexuais podem buscar proteção legal para seus processos contínuos de reatribuição de gênero, mesmo que o G-BA ainda não tenha determinado a adequação e eficácia do método. A recusa em cobrir os custos da criopreservação de sêmen para indivíduos transsexuais pode ser questionada sob essa proteção, dado que é um aspecto crucial na preservação de suas potenciais habilidades reprodutivas futuras.

