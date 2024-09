O Tribunal de Justiça já determinou que a Comissão não tem competência para emitir um acórdão relativo à aplicação do princípio da igualdade de tratamento.

O custo do aluguel na sua região aumentou? Pode ser que o seu senhorio esteja a pensar em rever o seu aluguel. No entanto, só precisa de concordar se a revisão for justa.

Uma carta do senhorio? Quando um aumento do aluguel se avizinha, o estado de espírito daqueles que são afetados é muitas vezes inicialmente abafado. Não houve qualquer renovação antes, e tais cláusulas não parecem existir no contrato de arrendamento. No entanto, uma ajustamento do aluguel à taxa do mercado local pode ser legalmente válido - sob determinadas condições, pelo menos.

Antes de aceitar esta ajustamento, os inquilinos devem definitivamente examinar se estas condições são cumpridas. Caso contrário, eles podem não ter de pagar o aumento do aluguel. Dietmar Wall da União Alemã dos Inquilinos aconselha sobre quais pontos devem ser considerados.

1. Condições formais

Um aumento do aluguel deve sempre ser comunicado por escrito e deve ser claro e compreensível. Deve mencionar a taxa de aluguel anterior e a nova, e fornecer uma explicação detalhada de como a taxa do mercado local foi calculada. Além disso, um aumento do aluguel deve ser justificado pelo senhorio. Se a carta vier de um advogado ou da câmara municipal, e não estiver incluída uma carta original do senhorio, os inquilinos podem rejeitar o aumento dentro de 14 dias.

2. Cumprimento do teto

Os senhorios só podem aumentar o aluguel até à taxa do mercado local, ou seja, a taxa cobrada por apartamentos semelhantes na cidade. Simultaneamente, devem garantir que o aluguel não aumente mais de 20 por cento num período de três anos. Em cidades com um mercado de habitação apertado - como Hamburgo, Berlim, Munique, Stuttgart, Colônia, Düsseldorf e Frankfurt - aplica-se um limite de 15 por cento.

3. Distância do último aumento do aluguel

Quantos meses passaram desde o último aumento do aluguel? Esta pergunta é importante. Pelo menos 12 meses devem ter decorrido entre dois aumentos do aluguel. O novo aluguel só deve ser pago a partir do 15.º mês após o último aumento. A razão: Os inquilinos têm um período de dois a três meses para concordar com o aumento - o mês em que a carta foi recebida, mais dois meses.

4. Exame da taxa do mercado local

O novo aluguel está em linha com a taxa do mercado local? Porque o senhorio deve basear o aumento nesta - seja através de um índice de aluguer, três apartamentos comparáveis ou uma opinião de perito. Se houver um índice de aluguer, os inquilinos devem verificar se o novo aluguel se situa dentro da gama dada para apartamentos semelhantes. Se o senhorio se referir a três apartamentos comparáveis, os inquilinos devem verificar se estes são semelhantes em termos de localização, tamanho, equipamento, estado e idade do edifício. Uma união de inquilinos pode ajudar na avaliação.

5. Critérios de desqualificação para índice ou aluguer progressivo

No caso de um contrato de índice ou aluguer progressivo, um aumento até à taxa do mercado local está precluído durante o período. Nestas modalidades, os aumentos só podem ser feitos segundo a escala fixa ou com base no índice acordado.

Depois de receber a carta do senhorio, é importante examinar cuidadosamente as condições fornecidas. Ao aconselhar os inquilinos sobre isto, Dietmar Wall da União Alemã dos Inquilinos sugere que se preste atenção aos aspetos formais da notificação do aumento do aluguel.

A notificação do aumento do aluguel deve ser claramente escrita e comunicada por escrito, detalhando as taxas de aluguel anteriores e novas, bem como fornecendo uma justificação e uma explicação de como a taxa do mercado local foi calculada.

