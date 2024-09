O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias decidiu que a morte de um professor causada por picadas de vespa é considerada um acidente de trabalho.

Durante o penúltimo dia das férias de verão, um educador compareceu a uma reunião de funcionários em um clube de remo, onde ocorreram discussões acadêmicas. Ele inicialmente compartilhou com dois colegas que era sensível a picadas de abelha, mas havia esquecido de levar seu kit de emergência. Ele gentilmente pediu que eles monitorassem seu estado em caso de desmaio após uma picada.

Não muito tempo depois, ele foi picado por uma abelha enquanto desfrutava de café na varanda do clube e sofreu uma reação alérgica grave. Apesar dos esforços de seus colegas e dos serviços de emergência terem sido acionados, ele infelizmente faleceu no local. Mais tarde, a Comissão de Educação negou o reconhecimento deste incidente como um acidente de trabalho, atribuindo-o principalmente à alergia pessoal do professor às abelhas, que não era inerente às suas funções e, portanto, não constituía um "risco único dentro da atividade do serviço civil".

No entanto, o tribunal judicial apoiou o recurso da viúva, o que, por sua vez, aumentou o seguro do sobrevivente. O juiz declarou que a picada de abelha poderia ser considerada um acidente de trabalho. Sua presença na reunião era relacionada ao trabalho e a alergia a abelhas não poderia ser considerada uma doença preexistente. A resposta a uma picada de abelha varia de acordo com vários fatores imprevisíveis, como a quantidade de veneno liberada e o local da picada.

Em certa medida, sua negligência em esquecer o kit de emergência poderia ser considerada apenas uma "omissão legal insignificante". Do ponto de vista do tribunal, não está claro se ele teria podido utilizá-lo mesmo que os serviços de emergência profissionais não tivessem sido capazes de salvá-lo.

