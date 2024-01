O Supremo Tribunal de Israel desfere um rude golpe em Netanyahu, mas que este poderá ter de engolir

A decisão foi sem precedentes: nunca antes o tribunal tinha rejeitado uma das Leis Básicas de Israel, que actuam como uma constituição informal, ou uma alteração a uma. A decisão foi tomada, segundo o tribunal, devido ao golpe "severo" e "sem precedentes" que a lei representava para as características fundamentais de Israel enquanto Estado democrático. Assim, o tribunal terá mais uma vez o poder de atuar contra as decisões do governo, como fez quando impediu um condenado por fraude fiscal de ocupar um cargo no governo.

Em tempos normais, a decisão poderia ter precipitado uma crise constitucional, ou pior. "Se não tivéssemos tido a guerra (do Hamas), teríamos tido uma guerra interna e evitámo-la", diz à CNN Reuven Hazan, professor de ciência política na Universidade Hebraica de Jerusalém.

Quando entrevistado por Wolf Blitzer, da CNN, em julho, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu recusou-se a responder se iria acatar uma decisão do Supremo Tribunal que o contrariasse. Agora que a decisão foi tomada, o primeiro-ministro, habitualmente pugilista, manteve-se calmo.

"Não creio que ele tenha capacidade" para responder, diz Amit Segal, analista político principal do Canal 12 de Israel. "Antes da guerra, os seus aliados (os ministros de extrema-direita, Itamar) Ben Gvir e (Bezalel) Smotrich tê-lo-iam exigido e arrastado para o fazer. Agora não podem, porque é uma guerra e, depois da guerra, penso que este será o menor dos seus problemas".

A reforma do sistema judicial foi a principal política de Netanyahu no seu último mandato como primeiro-ministro. O facto de a única lei que conseguiu aprovar ter sido rejeitada pelo Supremo Tribunal é um golpe contra ele, pessoalmente, e contra as políticas de divisão do seu governo de direita.

Mas, como diz Segal, ele tem problemas maiores neste momento. Depois de 7 de outubro, a reputação de Netanyahu como "Sr. Segurança" foi destruída. Para além de supervisionar a luta contra o Hamas em Gaza, está a lutar pela sua própria vida política: uma sondagem recente do Canal 13 de Israel sugere que, se houvesse eleições amanhã, ele estaria fora do cargo.

Por isso, coube a Yariv Levin, ministro da Justiça de Netanyahu e arquiteto do projeto de revisão do sistema judicial, dizer alguma coisa. Mas tudo o que fez foi atacar o momento da decisão (que não estava ao alcance do Supremo Tribunal devido à reforma iminente de dois juízes), dizendo que era o oposto da unidade que o país exigia atualmente.

"Em vez de transformar isto numa crise", diz Hazan, "o governo vai basicamente engolir isto e continuar a tentar prosseguir a guerra e não voltar a polarizar o país".

O facto de os opositores ao projeto de lei também terem aceitado a decisão com naturalidade ajuda. Benny Gantz, o líder do bloco político da Unidade Nacional, que agora faz parte do gabinete de guerra, disse que o veredito deve ser respeitado e que Israel tem de evitar reabrir as feridas do ano passado. "Somos irmãos", afirmou. "Todos nós temos um destino comum".

Fonte: edition.cnn.com