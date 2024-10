O segundo produto de cuidados com a pele mais caro é considerado "inadequado" em comparação.

Uma solução versátil de cuidado de pele para diversas idades e tipos de pele, adequada para uso em corpo e rosto - um produto que atende a todas as ocasiões e à toda a família? Isso parece conveniente, não é mesmo? Muitas casas têm um hidratante multiuso como item básico no banheiro. Algumas marcas mantiveram sua popularidade por décadas, enquanto outras evoluíram com o tempo, e algumas recentemente entraram no mercado. Apesar de prometer resultados extraordinários, esses hidratantes geralmente compartilham uma fórmula básica e embalagem minimalista. Parece que você não pode errar com eles, certo?

A organização alemã de defesa do consumidor, Öko-Test, decidiu investigar se esses hidratantes multiuso realmente correspondem à sua reputação e examinou 22 desses produtos no mercado, incluindo seis cosméticos naturais certificados. Os testadores pagaram entre 0,92 e 26,40 euros por uma garrafa de 200 ml desses produtos.

Metade dos cremes para pele recebe nota "muito boa"

Os resultados do teste sugerem que cerca de metade dos cremes para pele recebeu uma nota "muito boa". Esta categoria inclui opções econômicas de lojas de descontos e farmácias. Por exemplo, o "Aveo Care Creme Hidratante Soft Care" da Müller, o "Balea Soft Cream" da dm e o "Bevola Light Soft Cream" do Kaufland - todos por apenas 0,92 euros por 200 ml.

No entanto, nem todos os cremes para pele atendem aos critérios de segurança: vários produtos apresentam preocupações com componentes de óleo mineral, conservantes prejudiciais e outros. Embora a maioria das empresas nos lotes de hidratantes multiuso tenha eliminado gorduras e óleos à base de petróleo, parafinas foram detectados na lista de ingredientes de três produtos. Esses produtos podem conter hidrocarbonetos minerais aromáticos (MOAH), que podem conter compostos potencialmente carcinogênicos. A "Dove Body Love Rich Moisturizing Lotion" da Unilever recebeu uma nota "satisfatória" devido a uma alta concentração de MOAH.

Tenha cuidado ao usar em crianças

O produto com o pior desempenho no teste, vendido por 15,84 euros, recebeu uma nota "insatisfatória". O "Pure Camomille Comfort Cream" da Yves Rocher foi caracterizado pela presença de PEG/derivados de PEG, que podem aumentar a permeabilidade da pele a substâncias externas. O creme contém ácido salicílico, um agente usado no tratamento de acne, conservantes ou controle de caspa. Na UE, o ácido salicílico é classificado como potencialmente tóxico para a reprodução (categoria 2) e sua possível atividade hormonal está sendo investigada. Além disso, o ácido salicílico pode causar danos aos olhos.

Apesar de obedecer aos máximos legais estabelecidos pelo Regulamento de Cosméticos, o Öko-Test expressou preocupação com o uso do produto devido à presença de ácido salicílico. Além disso, o ácido salicílico não é permitido em cosméticos formulados para crianças com menos de três anos. Cosméticos contendo ácido salicílico que podem ser comercializados para crianças nessa faixa etária são obrigados a levar um aviso. O produto da Yves Rocher não tinha esse aviso.

O teste ambiental realizado pelo Öko-Test também avaliou o impacto ambiental desses cremes para pele, considerando fatores como resíduos de embalagem e a origem dos ingredientes.

No teste ambiental, vários cremes para pele receberam notas mais baixas devido a excesso de embalagem ou ao uso de recursos não sustentáveis em sua produção. Por exemplo, o "Pure Camomille Comfort Cream" da Yves Rocher, que recebeu uma nota "insatisfatória" no teste principal, também teve um desempenho ruim no teste ambiental.

