- O sector automóvel está a sofrer turbulências - a situação difícil da Volkswagen está a causar ondulações

As medidas de contenção fiscal apertadas da Volkswagen geraram descontentamento entre seus trabalhadores. Durante uma reunião em Wolfsburgo, a gerência encontrou fortes objeções. Os executivos sênior da empresa argumentaram a favor de suas iniciativas de redução de custos para 25.000 trabalhadores, mas a presidente do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, prometeu uma forte resistência. Ela jurou opor-se a fechamentos de fábricas, demissões ou reduções salariais, enfatizando: "Isso não vai acontecer conosco".

As políticas fiscais mais rigorosas da Volkswagen podem ser apenas o começo dos problemas, alerta a opinião especializada. Todo o setor automotivo alemão luta com vendas abaixo do esperado, especialmente de veículos elétricos (VE), o que levantou preocupações sobre o futuro da indústria, segundo o Instituto Ifo. O mercado de carros alemão está passando por um crescimento fraco. Em comparação com agosto do ano passado, as novas matriculas caíram significativamente em agosto. A queda foi principalmente devido à recente deterioração da demanda por veículos elétricos, de acordo com a Autoridade Federal de Trânsito (KBA). No entanto, outros tipos de motores também sofreram uma queda.

De acordo com os dados da KBA, 69% menos veículos elétricos foram registrados em agosto em comparação com agosto do ano anterior. A queda foi de 24,4% para veículos a diesel e de 7,4% para veículos a gasolina. No total, as novas matriculas caíram em 27,8%.

O Instituto Ifo prevê um cenário sombrio. O índice de confiança da indústria caiu 6,2 pontos para -24,7 pontos em agosto, marcando a quarta queda consecutiva após uma breve melhora. "O otimismo da indústria automobilística está em queda livre", disse a especialista do Ifo, Anita Woelfl.

As expectativas futuras são particularmente pessimistas. "As empresas do setor automotivo alemão estão lutando com a falta de novos pedidos, especialmente do exterior", disse Woelfl. "Isso agora está se manifestando em seus planos de força de trabalho".

A demanda por VE permanece baixa

A KBA em Flensburg atribuiu a atual queda no mercado de novos carros alemães a circunstâncias especiais do ano anterior. No entanto, a situação do mercado permanece tensa, disse Constantin Gall da consultoria EY. "Estamos longe de estar no caminho para uma recuperação sustentada, e a lacuna em relação ao nível pré-crise é substancial". Até agora, cerca de 590.000 menos novos carros foram vendidos na Alemanha neste ano em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia.

Dado o baixo número de registros de veículos elétricos, a EY destacou um número excepcionalmente alto desses veículos registrados em agosto de 2023. Naquela época, compras de última hora por clientes comerciais haviam inflado os registros de veículos elétricos - antes do subsídio corporativo expirar em 1º de setembro de 2023.

O governo alemão planeja reintroduzir a ajuda do estado para impulsionar as vendas de veículos elétricos. Esses esforços buscam oferecer incentivos fiscais mais fortes para veículos elétricos como carros empresariais. A demanda por veículos elétricos despencou após a suspensão do bônus ambiental. O governo suspendeu abruptamente o chamado bônus ambiental em dezembro devido a restrições orçamentárias. Durante as negociações orçamentárias em julho, a coalizão do tráfego luminoso concordou com uma "iniciativa de crescimento", que inclui a promoção de carros elétricos como carros empresariais através de alívio fiscal. Como resultado, uma depreciação especial para veículos elétricos e comparáveis zero-emissão recém-registrados será introduzida para empresas a partir de 1º de julho de 2024. Além disso, o teto para o preço de lista bruto para veículos elétricos no imposto de carro empresarial será aumentado de 70.000 euros para 95.000 euros.

No entanto, esses esforços podem não ser suficientes para utilizar todas as fábricas. O diretor financeiro Arno Antlitz reconheceu isso durante a reunião do trabalho, apontando a supercapacidade geral, não apenas para veículos elétricos. Na Europa, cerca de dois milhões de carros a menos são vendidos anualmente em comparação com antes da pandemia, e essa tendência é pouco provável de mudar. Para a VW, com uma participação de mercado de aproximadamente um quarto na Europa, isso se traduz em: "Estamos faltando as vendas para cerca de duas fábricas devido à falta de mercado. Isso não está relacionado à nossa qualidade do produto ou ao subdesempenho nas vendas".

O governo alemão busca impulsionar as vendas de veículos elétricos com novos incentivos, reconhecendo a baixa demanda atual. Apesar desses esforços, o diretor financeiro da Volkswagen, Arno Antlitz, reconheceu que a supercapacidade geral no mercado de carros europeus pode levar a vendas perdidas para duas de suas fábricas.

