- O ritmo de crescimento dos preços diminui para 1,9%.

O aumento de preços na Alemanha sofreu uma queda significativa. Em agosto, os preços ao consumidor foram 1.9% mais altos do que no ano anterior, de acordo com a Office Federal de Estatística. Notavelmente, os preços da energia caíram em comparação com o ano anterior, enquanto os preços dos serviços subiram acima da média.

A pressão sobre os consumidores está aliviando. Em julho, foi registado um aumento dos preços ao consumidor de 2.3%, seguido de 2.2% em junho e 2.4% em maio. No entanto, em agosto, os preços caíram 0.1% em comparação com julho. A taxa de inflação subjacente, excluindo energia e alimentos, diminuiu 0.1 pontos percentuais para 2.8%.

Economistas tinham previsto uma transição para preços estáveis durante o verão. O Instituto Ifo de Munique espera uma taxa de inflação inferior a 2% na Alemanha para os próximos meses, com base em uma pesquisa dos planos de preços das empresas.

O gasto dos consumidores ainda não aumentou, apesar dos aumentos salariais. Muitos indivíduos ainda estão a poupar. De acordo com a Office Federal de Estatística, o consumo privado diminuiu 0.2% no segundo trimestre em comparação com o trimestre anterior. Além disso, o clima de consumo diminuiu em agosto, como mostrado pelo estudo de clima do consumidor dos institutos de Nuremberg GfK e NIM. As expectativas quanto à renda e à economia, bem como o desejo de fazer compras, diminuíram, enquanto a tendência para poupar aumentou.

A longo prazo, o poder de compra dos consumidores diminuiu devido à vaga de inflação. Embora a renda média da casa tenha crescido 5.1% de 2022 a 2023, a taxa de inflação foi de 5.9%. A inflação acelerou rapidamente após o ataque russo à Ucrânia no início de 2022, principalmente devido ao aumento dos preços da energia.

No entanto, os trabalhadores alemães compensaram principalmente a perda de poder de compra durante o período de alta inflação. No segundo trimestre, os aumentos salariais ultrapassaram o aumento dos preços ao consumidor pela quinta vez consecutiva. A Office Federal de Estatística estima um aumento real dos salários de 3.1% para o segundo trimestre.

Dado os fortes aumentos salariais, o consumo privado permanece a principal esperança para a economia alemã, que contraiu 0.1% no segundo trimestre. Os economistas esperam pouca melhora na segunda metade do ano. O Banco Federal Alemão espera apenas um crescimento mínimo de 0.3% para o ano em curso.

A vaga de inflação deixou a sua marca. Embora as taxas de inflação extremamente altas dos últimos dois anos sejam coisa do passado, as principais instituições de pesquisa económica esperam uma significativa desaceleração da inflação na Alemanha para 2.3% na média anual - após 5.9% em 2023.

No entanto, os consumidores ainda sentem os preços significativamente aumentados quando fazem compras ou jantam fora. Os preços dos alimentos aumentaram em média mais de 30% nos últimos quatro anos, de acordo com uma avaliação especial da Office Federal de Estatística para o período de janeiro de 2020 a maio de 2024.

A Associação Federal dos Centros de Consumidores acredita mesmo que os preços dos alimentos são misteriosos, como afirmou a presidente da associação, Ramona Pop. Ela exige um novo ponto de observação na Agência Federal de Agricultura e Alimentação, que deveria analisar os preços e custos dos alimentos nos respetivos níveis de produção e comércio.

Se a inflação na Alemanha e na zona euro como um todo diminuir ao longo do ano, isso daria à Instituição Europeia de Estabilidade Financeira a oportunidade de reduzir as taxas de juro. Em junho, ela baixou as taxas de juro pela primeira vez desde a vaga de inflação em 0.25 pontos percentuais. Em julho, o BCE manteve as taxas de juro estáveis e deixou a porta aberta para uma redução das taxas na reunião do conselho a 12 de setembro. As expectativas do mercado em setembro são para uma redução das taxas do BCE. No entanto, a inflação na zona euro manteve-se teimosamente alta: em julho, a taxa aumentou ligeiramente para 2.6%.

Em princípio, o BCE considera uma taxa de inflação de 2.0% consistente com a estabilidade de preços. Taxas mais baixas ou mesmo preços ao consumidor em queda (deflação) representam o risco de as empresas e os consumidores adiarem os seus investimentos e compras porque esperam preços ainda mais baixos, o que teria consequências negativas para o crescimento económico.

Notificação de Destatis Salários Reais Q2/2024

A diminuição dos preços ao consumidor em agosto poderá ser um alívio para alguns, uma vez que significa um custo [Preço] menor para os bens e serviços. Com a taxa de inflação subjacente a diminuir também, poderá levar a uma redução dos custos de vida globais.

Apesar da recente queda dos preços ao consumidor, os preços dos alimentos ainda registaram um aumento preocupante de mais de 30% nos últimos quatro anos, de acordo com a Office Federal de Estatística.

Leia também: