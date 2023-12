O Rei Carlos III apela à compaixão no discurso de Natal

A mensagem de Natal - uma tradição real que remonta há mais de 90 anos - foi filmada na Sala Central do Palácio de Buckingham, que dá para a sua famosa varanda com vista para o Memorial da Rainha Vitória e para o The Mall.

Ao refletir sobre os últimos 12 meses, o Rei apoiou-se no elemento central da fé cristã que consiste em tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.

"Numa altura de conflitos cada vez mais trágicos em todo o mundo, rezo para que possamos também fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos protegermos uns aos outros", disse Carlos. "As palavras de Jesus parecem mais do que nunca relevantes: 'fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem'."

O soberano de 75 anos, que tem sido um fervoroso defensor das questões ecológicas durante grande parte da sua vida e que falou recentemente na cimeira sobre o clima COP28, também abordou o ambiente durante o seu discurso.

Disse à nação e à Commonwealth que, após décadas de campanha ambiental, se sentia "muito inspirado" por ver "uma consciência crescente de como devemos proteger a Terra e o nosso mundo natural como a única casa que todos partilhamos".

Enquanto transmitia a sua mensagem festiva, uma árvore de Natal replantável - adornada com decorações sustentáveis feitas de madeira, vidro, papel, pinhas e laranjas secas - podia ser vista por cima do ombro do monarca.

"Ao longo do último ano, o meu coração foi aquecido por inúmeros exemplos das formas imaginativas como as pessoas se preocupam umas com as outras - fazendo um esforço adicional para ajudar os que as rodeiam simplesmente porque sabem que é a coisa certa a fazer: no trabalho e em casa; dentro e fora das comunidades", disse o Rei Carlos.

O monarca também prestou homenagem ao "exército altruísta" de voluntários que apoiam as suas comunidades, chamando-lhes a "espinha dorsal essencial da nossa sociedade".

Carlos acrescentou que ele e a sua esposa estavam "encantados" com a presença de representantes da comunidade entre a congregação da coroação em maio. "A sua presença significou muito para nós e sublinhou o significado da própria coroação: acima de tudo, um apelo a todos nós para nos servirmos uns aos outros, para amarmos e cuidarmos de todos", afirmou.

Foram exibidas imagens da cerimónia de coroação e da aparição na varanda, juntamente com a mensagem do Rei. Outros destaques do ano mostraram membros da família real em vários compromissos.

O Rei Carlos e a Rainha Camila visitaram um centro de distribuição de excedentes alimentares nos arredores de Londres, quando lançaram o Coronation Food Project em novembro. O Príncipe e a Princesa de Gales, e os seus filhos, foram vistos a ajudar os escuteiros durante as celebrações do fim de semana da coroação. O Príncipe Eduardo e a sua mulher, Sophie, foram vistos em eventos na Escócia, enquanto Ana, Princesa Real, foi vista a visitar a Household Division of Coldstream Guards em Wellington Barracks, após os ensaios noturnos para o fim de semana da coroação.

RECEBA A NOSSA NEWSLETTER REAL GRATUITA

- Subscreva as Notícias Reais da CNN, um boletim semanal que lhe dá a conhecer os bastidores da família real, o que andam a fazer em público e o que se passa atrás das paredes do palácio.

A mensagem de Natal do Rei também reconheceu outras fés, salientando que muitas das "grandes religiões do mundo" celebram as festas com uma refeição especial. Acrescentou ainda que estas festas são "uma oportunidade para a família e os amigos se reunirem através das gerações; o ato de partilhar a comida contribui para o convívio e a união".

Carlos terminou a sua emissão festiva agradecendo a "todos os que se servem uns aos outros" e a todos os que "cuidam da nossa casa comum".

Na segunda-feira, o Rei liderou a família real na sua caminhada até à Igreja de Santa Maria Madalena, na propriedade de Sandringham, em Norfolk, para a cerimónia anual do dia de Natal.

Entretanto, o Príncipe e a Princesa de Gales assinalaram o dia de Natal com a publicação de uma nova fotografia dos seus três filhos.

A radiante Princesa Charlotte é vista de braços dados com os seus irmãos, os Príncipes George e Louis, na fotografia a preto e branco tirada pelo fotógrafo britânico Josh Shinner.

À semelhança do retrato do postal de Natal da família, as três crianças estão vestidas casualmente e sentadas num banco de madeira na fotografia publicada nas contas das redes sociais do casal na segunda-feira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com