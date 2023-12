O "reformado" de 21 anos que trocou a corrida dos ratos da China pela vida nas montanhas rurais

Há três anos, Liu deixou a sua cidade natal rural, Xiaxixiang, em Guizhou, e foi para a cidade de Shantou, em Guangdong, a província mais rica da China, juntando-se a uma migração nacional de trabalhadores do campo que dura há décadas e que tem alimentado o enorme crescimento do país e criado algumas das maiores megacidades do mundo.

Mas como Liu abandonou o liceu, foi difícil para ele encontrar um emprego. Diz que foi recusado por muitas fábricas devido à sua falta de credenciais, antes de acabar por encontrar trabalho como mecânico de automóveis, depois como operário da construção civil e, finalmente, numa fábrica de vestuário.

Desiludido com a rotina da vida citadina, no final de 2022 decidiu desistir e regressar às colinas e rios de Guizhou. Os pais e o irmão mais velho de Liu protestaram contra a mudança - mas ele queria uma "vida simples", disse, e escapar à corrida dos ratos de alta pressão.

"Na fábrica, costumava trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, mais horas extraordinárias, e o meu tempo não era meu", disse recentemente Liu à CNN por telefone, enquanto acabava de cortar rebentos de bambu. "Agora acordo com o som dos pássaros a chilrear."

As frustrações de Liu reflectem um sentimento crescente de desencanto entre os jovens na China, muitos dos quais enfrentam um mercado de trabalho terrível, o esgotamento após anos de pressão académica e laboral extenuante, para além do impacto traumático das políticas draconianas do país em relação à antiga pandemia.

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas, a taxa de desemprego dos jovens nas cidades e vilas da China atingiu um recorde de 21,3% em junho, antes de o Governo ter deixado de divulgar os dados incómodos.

Em resposta, as autoridades encorajaram os jovens urbanos a irem para o campo - uma proposta controversa.

Em dezembro passado, o líder chinês Xi Jinping instou os jovens a mudarem-se para "revitalizar a economia rural", um apelo que suscitou comparações com uma campanha anterior lançada há décadas pelo antigo líder Mao Zedong, na qual dezenas de milhões de jovens urbanos foram efetivamente exilados para zonas remotas.

Xi foi ele próprio um membro da "juventude enviada" e descreveu o tempo que passou nas zonas rurais do centro da China como uma experiência gratificante e transformadora, que lhe fortaleceu o corpo e a mente.

Toda a aldeia onde o líder viveu em tempos foi transformada num santuário comunista que lhe é dedicado, atraindo funcionários e turistas de todo o país.

As autoridades de Guangdong, uma das províncias mais densamente povoadas da China e um importante centro fabril, disseram no início deste ano que esperam enviar 300.000 jovens desempregados para o campo para encontrar trabalho.

Viver nas montanhas tem os seus desafios, como Liu descobriu.

No início, os pais preocupavam-se com a sua segurança, por estar sozinho na floresta, pelo que instalaram CCTV à volta da área para o vigiarem.

Depois, para resolver o problema da falta de eletricidade, Liu instalou vários painéis solares à volta da cabana.

Mas ele também encontrou um caminho não convencional para o sucesso - e um caminho totalmente diferente do trabalho agrícola e dos empregos de colarinho azul que as autoridades chinesas têm incentivado os jovens urbanos a procurar.

Inspirado pela vlogger e influenciadora chinesa Li Ziqi, cujos vídeos sobre a vida nas zonas rurais da China lhe valeram 18 milhões de subscritores no YouTube, Liu faz agora vlogs semanais dos seus dias nas montanhas.

E ele não está sozinho. Dianxi Xiaoge, outra vlogger de comida chinesa, ensina os seus mais de 10 milhões de subscritores do YouTube a cozinhar comida saudável a partir de uma aldeia no sudoeste da província de Yunnan. Outra dupla de "reformados" da Geração Z, Xiao Chun Zi e Xin Xin's Rural Life da província de Sichuan, também publica conteúdos semelhantes aos de Liu.

O YouTube faz parte de uma série de sítios de redes sociais que se encontram atrás da Grande Firewall da China, o que significa que não está acessível à maioria das pessoas no país.

Os vídeos de Liu vão desde a construção de uma pocilga até às interacções com os seus companheiros peludos, dois cães chamados Lucky e Flower. Munido apenas de um telemóvel e de um tripé, a sua produção individual começa quando ele trabalha no campo para cultivar legumes como couve chinesa e alho, e quando prepara puré de batata-doce e ervas daninhas para os seus leitões.

Diz que nunca se sente sozinho, pois tem acesso a uma televisão e os seus animais fazem-lhe companhia. Desde setembro, tem atraído rapidamente as atenções na Internet, com mais de 350.000 gostos combinados nas suas contas das redes sociais.

Alguns utilizadores online expressaram a sua admiração, com um comentário: "Ele sabe claramente o que está a fazer, tem um estilo de vida saudável, ao contrário de outros membros da Geração Z que são viciados em jogos de vídeo".

Outro lamentou: "Os anos 00 estão a começar a reformar-se, e nós que nascemos nos anos 80? - referindo-se à "reforma" de Liu da força de trabalho tradicional com apenas 21 anos de idade.

No entanto, alguns mostraram-se mais cépticos: "Não tens nada para fazer em casa? A fazer todas estas coisas sem sentido e 'deitado'?", escreveu um comentador.

O movimento "deitado" - "tangping" em chinês - explodiu em popularidade entre os jovens em 2021, apelando a que rejeitassem as pressões sociais para trabalhar arduamente, casar, ter filhos e comprar propriedades.

Em vez de se esforçarem incessantemente por atingir esses objectivos tradicionais - que, segundo muitos, têm um retorno decrescente - as pessoas devem procurar uma vida simples, sugere a filosofia.

Liu não se deixa intimidar pelos seus críticos.

"Talvez aqueles que não me conhecem vejam isto como uma forma de 'estar deitado', mas eu discordo", disse ele. "Construí toda a minha casa de raiz... a vida nas montanhas não é assim tão mais fácil do que trabalhar na cidade".

Para manter o seu estilo de vida rural, incorpora publicidade e colocação de produtos nos seus vídeos. Desde a venda de cremes para as mãos, produtos de limpeza facial a massa quente e azeda, Liu está a obter um pequeno rendimento para melhorar as suas condições de vida.

No futuro, Liu está também a planear expandir a sua casa para construir um galinheiro, de modo a poder vender carne online. E, segundo ele, encoraja aqueles que querem mudar-se para o campo a iniciarem os seus próprios negócios no local.

"A vida nas montanhas é muito melhor do que a vida na cidade - até a água potável custa dinheiro na cidade", disse ele.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com