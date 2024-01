O que sabemos sobre a decisão do Supremo Tribunal de Israel sobre a reforma judicial de Netanyahu

O tribunal decidiu, por oito votos a favor e sete contra, que uma alteração do governo à chamada lei da razoabilidade não deve ser aceite. O projeto de lei tinha retirado ao Supremo Tribunal o poder de declarar que as decisões do governo não eram razoáveis e foi a primeira peça importante de um esforço multifacetado para enfraquecer o poder judicial, aprovado pelo Knesset, o parlamento de Israel, no ano passado.

A reforma judicial de Netanyahu provocou meses de protestos furiosos em Israel, com os cidadãos a acusarem o seu governo de tentar enfraquecer a democracia israelita.

A decisão sem precedentes do Supremo Tribunal pode causar divisões no gabinete de guerra de Israel, composto por Netanyahu e dois críticos proeminentes dos seus esforços para reformar o tribunal, enquanto o conflito em Gaza se agrava.

Eis o que sabemos sobre a decisão e os seus efeitos.

O que é a lei da razoabilidade?

Em julho, o Knesset, o parlamento israelita, aprovou a lei da razoabilidade, que retirou ao Supremo Tribunal o poder de declarar que as decisões do governo não são razoáveis.

A doutrina da razoabilidade não é exclusiva do sistema judicial de Israel. O princípio é utilizado numa série de países, incluindo o Reino Unido, o Canadá e a Austrália.

A norma é habitualmente utilizada pelos tribunais desses países para determinar a constitucionalidade ou a legalidade de uma determinada legislação e permite que os juízes se certifiquem de que as decisões tomadas pelos funcionários públicos são "razoáveis".

A norma foi utilizada este ano quando Netanyahu demitiu o seu principal aliado, Aryeh Deri, de todos os cargos ministeriais, em conformidade com uma decisão do Supremo Tribunal israelita segundo a qual não era razoável nomeá-lo para cargos no governo devido às suas condenações penais e porque, no ano passado, tinha dito em tribunal que se iria retirar da vida pública.

Netanyahu disse a Deri que tinha cumprido a decisão "com um coração pesado, com grande tristeza".

O projeto de lei da razoabilidade fazia parte de um pacote mais vasto de reformas do sistema judicial israelita. Outras partes visavam dar ao governo de coligação de extrema-direita um maior controlo sobre a nomeação de juízes e retirar os consultores jurídicos independentes dos ministérios.

Qual foi a decisão do Supremo Tribunal?

O tribunal decidiu que uma alteração do governo à lei da razoabilidade não deve ser aceite. O tribunal declarou que rejeitava a alteração porque esta constituiria um "golpe severo e sem precedentes nas características fundamentais do Estado de Israel enquanto Estado democrático".

O projeto de lei do governo alterou uma das Leis Básicas de Israel, que, na ausência de uma constituição formal, funciona como uma constituição informal. Até à decisão de segunda-feira, o Supremo Tribunal nunca tinha anulado uma Lei Básica ou uma alteração a uma.

No seu acórdão, 12 dos 15 juízes concordaram que o tribunal tinha autoridade para anular uma Lei Fundamental em "casos extremos". Apenas oito dos 12 juízes consideraram que este era um caso extremo.

Qual foi a reação?

Os aliados de Netanyahu criticaram a decisão do tribunal na segunda-feira. O Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, considerou a decisão "ilegal", afirmando que estava a prejudicar as forças israelitas que combatem em Gaza.

"Trata-se de um acontecimento perigoso e antidemocrático - e neste momento, acima de tudo, uma decisão que prejudica o esforço de guerra de Israel contra os seus inimigos", afirmou Ben-Gvir.

O Ministro da Justiça Yariv Levin, o arquiteto dos planos de revisão judicial, chamou-lhe "o oposto do espírito de unidade necessário nestes dias para o sucesso dos nossos combatentes na frente". O partido do primeiro-ministro israelita, o Likud, considerou a decisão "infeliz", uma vez que "vai contra a vontade de unidade do povo, especialmente em tempo de guerra".

O presidente do Knesset, Amir Ohana, acrescentou que "em tempo de guerra não é certamente o momento de estabelecer um primeiro precedente deste género na história do país".

Mas o Supremo Tribunal foi obrigado a publicar a sua decisão até 12 de janeiro, uma vez que os dois juízes que estão a julgar o caso se reformaram e são obrigados por lei a apresentar as suas decisões finais no prazo de três meses após a sua demissão.

O líder da oposição, Yair Lapid, afirmou num post no X que o Supremo Tribunal tinha o seu total apoio, uma vez que "cumpriu fielmente o seu papel na proteção dos cidadãos de Israel".

"Se o governo israelita voltar a discutir com o Supremo Tribunal, então não aprendeu nada", afirmou. "Não aprenderam nada em 7 de outubro, não aprenderam nada em 87 dias de guerra pela nossa casa".

Fonte: edition.cnn.com