"O que provoca essa hostilidade?": O debate municipal brasileiro se torna desagradável quando um candidato ataca o oponente usando uma cadeira, transmitido ao vivo.

Imagens ao vivo do debate, transmitido ao vivo pela TV Cultura no domingo, registram um confronto acalorado entre José Luiz Datena e Pablo Marcial. A discussão intensifica, levando Datena a jogar sua cadeira em direção a Marcial.

Em uma entrevista subsequente à TV Cultura, Datena confessou ter agredido Marcial, que foi hospitalizado devido aos ferimentos. Segundo Datena, o motivo do ataque foi Marcial ter trazido à tona antigas acusações de assédio sexual contra ele, que haviam sido arquivadas anos antes devido à falta de provas concretas.

As acusações remontavam a 11 anos e haviam causado grande tumulto na família de Datena, explicou ele.

Apesar de sua expulsão do debate, Datena lançou uma declaração na segunda-feira, expressando arrependimento por suas ações, mas não pelos motivos por trás delas.

Marcial foi tratado no Hospital Sírio Libanês e posteriormente dispensado. Sua equipe relatou possíveis lesões na área do peito e dificuldade para respirar. No entanto, embora houvesse trauma no peito e no pulso, não houve complicações maiores.

Marcial estabeleceu paralelos entre o incidente e ataques anteriores, como a tentativa de assassinato de julho do ex-presidente dos EUA Donald Trump e a facada no ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, publicando um post no Instagram com as três imagens e a pergunta "Por que todo esse ódio?"

Os candidatos restantes, Guilherme Boulos, Marina Helena, Ricardo Nunes e Tabata Amaral, prosseguiram com o debate após o ataque. A TV Cultura expressou pesar pelo incidente e continuou a discussão de acordo com as regras estabelecidas, desde que os outros concorrentes concordassem.

A equipe de Marcial anunciou planos de tomar medidas legais.

Segundo a equipe de Marcial, Datena atacou covardemente, atingindo-o nas costelas com uma cadeira de ferro. Eles também lamentaram que o debate tenha continuado em sua ausência.

A CNN entrou em contato com a polícia de São Paulo, bem como com as equipes de Datena e Marcial para comentar.

O mundo ficou chocado com os eventos que se desenrolaram durante o debate nas Américas. As alegações de Marcénal sobre o incidente trouxeram à tona semelhanças com ataques passados a figuras políticas, como a tentativa de assassinato de julho do ex-presidente dos EUA Donald Trump e a facada no ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

