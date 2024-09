O que inclui e exclui os direitos do subsídio de cidadão?

Ajuda Social como Rede de Segurança: Este tipo de auxílio financeiro é projetado para garantir que as necessidades básicas das pessoas sejam atendidas. Renda adicional pode ser obtida, mas há restrições. O que pode ser retido, o que é calculado?

Mais de cinco milhões de indivíduos na Alemanha recebem esse tipo de ajuda dos centros de emprego. Ele fornece uma ajuda para custos de vida para desempregados e suas famílias quando eles param de receber benefícios de desemprego ou recebem uma quantia insuficiente para custos de vida.

Os beneficiários dessa ajuda também podem ter outras fontes de renda ou ganhar dinheiro adicional. No entanto, essas são calculadas com a ajuda básica. Aqui estão alguns fatos e números sobre renda adicional, renda suplementar e deduções que as pessoas que recebem essa ajuda devem estar cientes.

Quanto de renda extra eu posso ter?

Não há limite para a quantidade que você pode ganhar. Pode até ser suficiente para cobrir suas despesas novamente.

"Pessoas mais afortunadas podem se afastar dessa ajuda," diz Frank Lackmann, assessor da Caritas em Aachen. Embora nem sempre isso seja possível, aquelas que trabalham enquanto recebem essa ajuda terão mais dinheiro no bolso, de acordo com Lackmann, dependendo do que podem reter de seus ganhos.

Qual parte da minha renda será considerada?

De acordo com o Código de Seguridade Social (SGB II), a renda do trabalho deve ser compensada com essa ajuda financeira. As chamadas cotas e isenções de compensação garantem que uma parte significativa da renda adicional permaneça. Uma quantia fixa de 100 euros sempre é isenta. "Independentemente do nível salarial," diz Frank Lackmann.

Quantias adicionais com base no nível de renda são acrescidas a essa quantia fixa. Por exemplo, trabalhadores em tempo parcial podem deduzir adicionalmente 20% dos 100 euros. O cálculo seria: 520 euros menos a quantia fixa igual a 420 euros, dos quais 20% são 84 euros, resultando em uma quantia isenta total de 184 euros. Trabalhadores em tempo parcial podem adicionar essa quantia à sua ajuda financeira.

Adultos solteiros sem filhos com uma renda bruta de até 1.200 euros podem atingir uma quantia isenta máxima de 348 euros. Essas quantias são baseadas na renda bruta. No entanto, uma vez que são subtraídas da renda líquida, o cálculo se torna mais complexo.

A quantia reduzida e o que resta depende de fatores como estado civil, filhos, sua idade, custos de viagem, seguros e impostos. Uma vez que isso é diferente para cada um, "as cotas de compensação são sempre determinadas individualmente para cada caso," explica Irmgard Pirkl da Agência Federal de Emprego (BA). O Ministério Federal do Trabalho tem uma calculadora de isenções online para referência inicial.

Quais rendas também são subtraídas dessa ajuda?

De acordo com o SGB II, todas as rendas devem ser consideradas. Isso significa que a ajuda não é apenas reduzida pela renda adicional, mas também por benefícios monetários de outras fontes. Isso inclui benefícios para crianças e pais, pensão alimentícia, benefícios de doença e desemprego, pensões, rendas de aluguel, juros, dividendos e pagamentos de rescisão.

O centro de emprego calcula essas rendas junto com a necessidade correspondente - em sua totalidade. Não há isenções como com salários. Se as rendas adicionais excederem a necessidade, essa ajuda geralmente não é concedida.

E quanto ao benefício para crianças e aluguel?

Essa ajuda inclui custos de aluguel. Como resultado, seus beneficiários geralmente não recebem uma ajuda adicional para moradia. Os centros de emprego, de acordo com Frank Lackmann, comparam se essa ajuda ou a ajuda para moradia seria mais vantajosa. Se alguém estiver financeiramente melhor com a ajuda para moradia, eles devem aplicar principalmente por ela.

O benefício para crianças é totalmente deduzido. No entanto, a taxa padrão para crianças nessa ajuda é maior do que o valor do benefício para crianças. Consequentemente, há um pouco mais de dinheiro disponível para a próxima geração.

Os pais também têm a opção de aplicar para o chamado Suplemento para Crianças em vez dessa ajuda. De acordo com o assessor da Caritas Lackmann, esse benefício social está disponível se a renda for suficiente para os pais, mas não para as crianças. A família ainda recebe o benefício para crianças em adição. Observe: "O recebimento do Suplemento para Crianças e da Ajuda para Moradia simultaneamente com essa ajuda é mutuamente exclusivo."

Quais rendas permanecem intocadas?

Certas rendas permanecem intocadas. Por exemplo, pensões, auxílio para cegos, salário-maternidade e benefícios para vítimas de guerra ou crimes. Estudantes podem manter sua renda de empregos de verão intocada. Ajuda imediata em caso de desastres e chamadas "honorárias" do estado em ocasiões de aniversários de casamento e nascimentos também não têm deduções.

E quanto a heranças e imóveis?

Apartamentos auto-ocupados geralmente são protegidos até um tamanho de 130 metros quadrados, e casas unifamiliares até 140 metros quadrados. Portanto, os beneficiários dessa ajuda podem continuar a morar lá - desde que os custos e encargos para a acomodação sejam razoáveis.

Para apartamentos alugados, a reivindicação dessa ajuda é reduzida pela renda de aluguel total. No pior cenário, os afetados não recebem nada. "Se você ganhar 2.500 euros em aluguel, você não precisa dessa ajuda," diz Pirkl. Além disso, os imóveis alugados contam como ativos e geralmente valem mais do que os ativos protegidos.

Para heranças e outros ativos como ações, jóias valiosas e economias, aplicam-se períodos de espera. "No primeiro ano de recebimento dessa ajuda, apenas quantias significativas são acessadas," diz o porta-voz da BA. Depois, o estado espera que os beneficiários dessa ajuda cubram seus custos de vida com seus ativos antes de aplicar por apoio.

No primeiro ano, há isenções altas: cerca de 40.000 euros para o requerente, mais 15.000 euros para cada membro adicional da comunidade necessitada. Após o período de espera, o valor dos ativos protegidos é de 15.000 euros para cada pessoa que vive na comunidade necessitada. Qualquer ativo acima disso é levado em conta.

Embora os beneficiários de auxílio social na Alemanha possam ter uma renda adicional, essa renda está sujeita a cálculos e descontos. De acordo com o Código de Seguridade Social (SGB II), uma parte significativa dessa renda adicional fica isenta, com 100 euros sempre isentos e quantias adicionais percentuais baseadas no nível de renda.

Ao considerar o impacto do auxílio para crianças nessa ajuda, é importante observar que ele é integralmente descontado, mas a taxa padrão para crianças nessa ajuda é maior do que o valor do Auxílio para Crianças, proporcionando um pouco mais de dinheiro para a próxima geração.

