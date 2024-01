Linas Kojala

O que está a causar a crise na fronteira entre a Bielorrússia e a Lituânia?

Mas a sua mais recente "crise" está a ser sentida numa frente diferente: A Lituânia, país membro da União Europeia, onde, no final de julho, o Governo afirmou que mais de 2400 pessoas tinham atravessado ilegalmente a fronteira nos dois meses anteriores.

O seu ponto de trânsito, antes de entrarem na UE: a Bielorrússia.

Este último pico de migração foi aparentemente favorecido pelo regime do Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko - um autoritário conhecido como o último ditador da Europa, que está a meio de uma repressão contra os dissidentes no seu próprio país, depois de uma eleição disputada em agosto passado. Enquanto o Ocidente emite sanções e críticas em resposta à repressão autoritária da Bielorrússia e às detenções generalizadas, parece que Lukashenko está a tentar minar a Europa utilizando a migração como arma política.

Esta é uma dura lição para outras democracias que poderão enfrentar a mesma luta no futuro.

A população da Lituânia, com menos de 3 milhões de habitantes, é aproximadamente do mesmo tamanho que o estado americano do Kansas. É um dos Estados-Membros mais pequenos da UE, mas é um dos pontos quentes da Europa. A razão é a Bielorrússia, país vizinho da Lituânia, e o seu regime pária.

A Lituânia está entre os que defendem a aplicação de sanções económicas mais amplas da UE contra a Bielorrússia por alegadas violações dos direitos humanos. Ao que parece, Lukashenko está a registar o seu descontentamento - e a tentar minar o impulso das sanções - através da migração. O número de travessias ilegais da Bielorrússia para a Lituânia durante os primeiros sete meses e meio de 2021 é cerca de 55 vezes superior ao registado em 2020.

Iraquianos, congoleses, camaroneses e outros entram na UE, vendo a Lituânia como uma nova porta de entrada para os países ocidentais. A publicação alemã Der Spiegel noticiou este mês que muitos viajam para a Bielorrússia com vistos de turista, enquanto uma empresa estatal bielorrussa pode ter desempenhado um papel no incentivo a mais viagens para a UE. (Nalguns casos, os imigrantes detidos na Lituânia afirmam mesmo ter sido "empurrados" à força por bielorrussos para atravessarem a fronteira com a Lituânia.

Não se trata de uma coincidência. O próprio Lukashenko ameaçou publicamente , em maio, inundar a UE com "migrantes e drogas". Agora, a Bielorrússia parece, na melhor das hipóteses, tolerar a travessia ilegal da fronteira com a Lituânia ou, na pior, encorajá-la ativamente. É esse o consenso dos 27 Estados-membros da UE, que consideram as acções da Bielorrússia "um ataque direto com o objetivo de desestabilizar e pressionar a UE".(Lukashenko neg ou a acusação, afirmando que não há provas de que a Bielorrússia encoraje a migração ilegal, segundo a imprensa estatal bielorrussa). As autoridades bielorrussas disseram à CNN e a outros meios de comunicação que os migrantes vieram para a Bielorrússia como turistas, que os guardas fronteiriços estavam ocupados a impedir actividades criminosas e acusaram a Lituânia de trazer ilegalmente requerentes de asilo para a fronteira e de os empurrar para fora do território da UE.

No entanto, a situação no terreno continua tensa, uma vez que o Governo lituano afirma que os guardas fronteiriços bielorrussos foram apanhados a desmontar arame farpado e a tentar disfarçar as pegadas dos transeuntes ilegais. Os meios de comunicação social do Estado lituano têm dado destaque a este problema.

Em resposta, a Lituânia começou recentemente a recus ar a entrada de alguns imigrantes que tentavam entrar ilegalmente no país e, no caso de outros que já se encontravam na Lituânia, a oferecer-lhes incentivos em dinheiro para que abandonassem o país, segundo a imprensa estatal lituana. Embora muitos continuem a tentar, o número de pessoas que atravessaram a fronteira com êxito diminuiu drasticamente nos últimos dias. Não é de surpreender que as rotas alternativas para a UE através da Letónia e da Polónia ganhem agora mais força.

Para Lukashenko, o objetivo final parece ser punir e tentar coagir a UE. Em resposta, a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirma que Lukashenko está a "utilizar seres humanos num ato de agressão".

A UE enviou 100 agentes fronteiriços europeus para a Lituânia para ajudar a fazer face ao afluxo de pessoas. Além disso, pelo menos 12 países da UE forneceram tendas, camas e geradores. No entanto, a Lituânia pode continuar a ser ultrapassada. O fluxo descontrolado de pessoas representa um desafio político, jurídico e logístico. Não se sabe ao certo quantas mais pessoas poderão tentar atravessar a fronteira nos próximos meses. Além disso, as travessias precederam o exercício militar quadrienal bielorrusso-russo "Zapad" (ou Ocidental) na vizinhança, que põe a NATO em sentido.

Quais são então as lições a tirar desta crise?

Em primeiro lugar, a Lituânia deveria estar mais bem preparada, como qualquer democracia vizinha de um regime autoritário. Afinal de contas, Lukashenko está no poder desde 1994 e nunca procurou acomodar-se aos valores ocidentais. Além disso, o seu aliado, o Presidente russo Vladimir Putin, é conhecido por empregar vários instrumentos de agressão híbrida, incluindo a migração.

Infelizmente, dos cerca de 420 quilómetros da fronteira da Lituânia com a Bielorrússia, as câmaras de videovigilância apenas monitorizavam 38% da sua extensão antes da crise. Atualmente, está a ser construída uma barreira paracobrir toda a extensão da fronteira.

Em segundo lugar, esta não é uma ameaça apenas para a Lituânia - é uma ameaça para toda a UE. Qualquer pessoa dentro do espaço Schengen da UE pode viajar com relativa liberdade e o país de destino final dos migrantes é frequentemente a Alemanha. No entanto, apesar de a crise de 2015-2016 ter colocado sérios desafios ao projeto de uma Europa unida, a UE ainda não adoptou uma reforma global das suas políticas de imigração.

Assim, a questão da fronteira entre a Lituânia e a Bielorrússia é um microcosmo de um problema que pode voltar a ameaçar outras partes da Europa e causar tensões no seio do bloco.

O regresso dos talibãs no Afeganistão e outras mudanças geopolíticas em todo o mundo apontam para mais migração para a Europa, e não menos. O Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários estimou que, este ano, 500 000 pessoas seriam deslocadas devido a conflitos e 18,5 milhões poderiam necessitar de assistência humanitária, com a seca e a partida das tropas internacionais a contribuírem para este número. As alterações climáticas e o mau tempo ameaçam provocar mais migrações nos próximos anos e décadas.

Para muitos dos que procuram uma saída para circunstâncias perigosas e de privação, a Europa é o destino preferido.

Podemos apenas presumir que os regimes autoritários estão a seguir as tentativas uns dos outros para minar as democracias. Se a migração armada se revelar eficaz, será certamente tentada de novo. Estes esforços podem prejudicar significativamente o panorama de segurança da fronteira oriental da OTAN.

Embora a migração armada seja mais importante para a Europa, os Estados Unidos devem estar atentos pelas suas próprias razões. É necessário que a Europa permaneça estável para que a América possa redirecionar a sua atenção estratégica para o Indo-Pacífico, em vez de se dedicar a apagar fogos geopolíticos noutros locais.

Quanto mais a migração for utilizada como arma por países autoritários como a Bielorrússia, maiores serão as dores de cabeça para as democracias que procuram minar. Quando se trata de Lukashenko, a UE tem de encontrar uma forma de responder - e depressa.

Fonte: edition.cnn.com