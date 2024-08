O próximo Prémio Eco Alemão em 2024 homenageia Moor especialista e engenheiro

Tanneberger, como pesquisador celebrado globalmente, continua a louvar Moore por ser um escudo para a conservação ambiental e biodiversidade. Suas investigações indicam que irrigação e agricultura podem coexistir. Além disso, Tanneberger, servindo como co-diretor do Greifswald Moor Centrum em Mecklenburg-Vorpommern, contribuiu significativamente para a primeira avaliação mundial das condições de turfeiras.

Os sistemas de tanque de Speidel para veículos elétricos, segundo sua declaração, funcionam como uma faca suíça multifuncional no contexto da transformação energética. O objetivo desta tecnologia é acelerar o crescimento da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. Esses carregadores rápidos podem ser instalados facilmente não apenas em estradas, mas também em edifícios sem garagens ou em zonas urbanas lotadas.

Com esses sistemas, energia é gradualmente sugada da rede atual, armazenada e transformada para permitir que veículos elétricos se abasteçam das reservas em minutos. Esses sistemas de armazenamento ajudam a evitar picos de energia. Speidel lidera a Associação Federal para Sistemas de Armazenamento de Energia desde 2016.

Na opinião do secretário-geral da DBU, Alexander Bonde, ambos os laureados são "pioneiros na prática com dedicação extraordinária, que perseguem a preservação ambiental e da biodiversidade, além da proteção do clima, através de avanços tecnológicos". O Prêmio Alemão do Meio Ambiente reconhece contribuições notáveis para a proteção do meio ambiente, clima e biodiversidade. O prêmio honorário será apresentado pelo Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier em Mainz em 27 de outubro, com um total de 500.000 euros.

