O processo de geração de relâmpagos e produção de trovões

Como os Raios Caiem

Um raio cai quando um campo elétrico se desenvolve dentro de uma nuvem de tempestade. Dentro da nuvem, microcristais de gelo tornam-se positivos, enquanto gotículas de água tornam-se negativas. A parte superior, mais fria, da nuvem torna-se positivamente carregada, enquanto a parte inferior torna-se negativamente carregada. Eventualmente, essa eletricidade encontra uma maneira de se descarregar, resultando em um raio.

Essa descarga pode aquecer o ar a até 30.000 graus Celsius e se estender por vários quilômetros. O raio mais longo já registrado, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), estendeu-se por 750 quilômetros nos Estados Unidos.

Essas descargas elétricas podem tomar várias formas, com descargas de nuvem para terra sendo as mais perigosas. As descargas de nuvem ficam dentro da tempestade, iluminando o céu, enquanto as descargas de ar se estendem para a atmosfera sem tocar o chão.

Riscos de Raios

Raios entre nuvens e o solo sem chuva próxima são conhecidos como raios secos. Eles são particularmente perigosos porque costumam causar incêndios florestais, especialmente após longos períodos de seca. Na Alemanha, raios secos podem ocorrer quando o sistema de tempestade que geralmente traz chuva não alcança o local do raio ou traz apenas precipitação mínima.

Para os humanos, um raio pode fornecer uma corrente de mais de 100.000 amperes, causando queimaduras, paralisia ou até falência cardíaca. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) aconselha a ficar dentro de edifícios sólidos ou veículos durante uma tempestade. A carcaça metálica de um carro permite que a corrente de raio flua para fora do veículo, proporcionando alguma proteção aos ocupantes.

Por Que o Trovão Acontece

O trovão que ouvimos após um raio é causado pela expansão repentina e violenta do ar aquecido no canal do raio. Essa expansão rápida cria uma onda de choque que viaja para fora, alcançando nossos ouvidos e registrando-se como trovão.

Se o canal do raio estiver perpendicular à nossa posição, ouvimos um único estrondo agudo. Se o canal do raio estiver inclinado, as ondas de pressão de diferentes partes do canal do raio alcançam nossos ouvidos em momentos diferentes, resultando em um trovão prolongado.

Para estimar a distância de um raio, você pode usar a "regrinha dos cinco segundos". Como o raio é quase instantâneo, mas o som viaja a cerca de 330 metros por segundo, você pode calcular a distância até o raio contando o tempo entre o flash visível e o som do trovão. Cinco segundos correspondem a cerca de um quilômetro.

Por Que o Ar Cheira Durante uma Chuva de Verão

O cheiro que enche o ar durante uma chuva de verão é chamado de petrichor pelos pesquisadores. Esse termo vem das palavras gregas antigas "petros" (pedra) e "ichor" (o fluido nas veias dos deuses). Quando a chuva cai, ela pega partículas de poeira, que liberam um cheiro oleoso produzido pelas plantas durante os períodos de seca. O vento então carrega essas moléculas de cheiro, permitindo que a cheirarmos antes que a chuva nos alcance.

Esse fenômeno pode ocorrer em dias frios, mas é mais comum durante os meses de verão. O solo deve estar ligeiramente aquecido para que isso ocorra, explica o DWD. Isso é menos provável de ocorrer durante os meses de inverno.

Durante tempestades, as descargas elétricas podem ser perigosas, especialmente as descargas de nuvem para terra que representam o maior risco. Raios secos, que ocorrem entre nuvens e o solo sem chuva, são particularmente notórios por causar incêndios florestais.

