O prestigiado Prêmio Nobel de Medicina é concedido a um geneticista americano

Mais uma vez, o prestigiado Prêmio Nobel de Medicina é atribuído a cidadãos dos EUA: Victor Ambros e Gary Ruvkun levam para casa as folhas de louro pelo descobrimento da função dos microRNAs no controle das ações dos genes. De acordo com o Instituto Karolinska em Estocolmo, esta revelação foi reconhecida.

MicroRNAs são moléculas de RNA únicas que carregam grande importância no controle das operações dos genes. Neste ano, Ambros e Ruvkun são celebrados por sua descoberta pioneira, reconhecida pelo Comitê Nobel.

O Prêmio Nobel de Medicina é um prêmio altamente prestigiado, reconhecido em todo o mundo. No ano passado, as folhas de louro foram para a bioquímica húngara Katalin Karikó e seu colega americano, Drew Weissman, cujas pesquisas sobre mRNA abriram novos caminhos para lutar contra doenças como a COVID-19 através de vacinas de mRNA.

O Prêmio Nobel de Medicina homenageia contribuições significativas para a ciência médica. O trabalho de Ambros e Ruvkun sobre microRNAs no controle das ações dos genes levou a aplicações médicas potenciais.

