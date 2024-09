O presidente ucraniano Zelensky viaja para os Estados Unidos para delinear sua estratégia para garantir uma vitória sobre a Rússia.

Zelensky está prestes a revelar sua "estratégia de sucesso" a Biden pela primeira vez durante sua viagem, que abrange a demanda de longa data de Kyiv para utilizar mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Após compartilhar esse plano com Biden, ele pretendia discutir isso com ambos os candidatos presidenciais, legisladores dos EUA e parceiros internacionais, de acordo com a declaração de Zelensky.

Zelensky postou nas redes sociais de seu avião antes de pousar nos EUA, afirmando: "Este outono moldará o destino deste conflito". Ele expressou sua crença de que, trabalhando juntos com seus parceiros, eles podem fortalecer suas posições, garantindo assim uma vitória - uma vitória que servirá como um farol de justiça para uma paz duradoura.

Zelensky iniciou sua visita na Fábrica de Munições do Exército de Scranton, localizada na cidade natal de Biden. Ele expressou sua gratidão aos trabalhadores por fornecer munições à Ucrânia e anunciou que a instalação aumentaria a produção de projéteis de artilharia de 155 mm, essenciais para o esforço de guerra da Ucrânia.

"É em lugares como este que se pode verdadeiramente sentir a vitória do mundo democrático", disse ele. "Obrigado a pessoas como estas - na Ucrânia, na América e em outros países parceiros - que trabalham incansavelmente para proteger a vida".

Zelensky vem instando os aliados da Ucrânia a afrouxar as restrições de armas, e embora tenha havido uma indicação de que os EUA possam alterar sua posição, ele relatou na sexta-feira que eles ainda não deram permissão.

"Temos armas de longo alcance à nossa disposição. Mas, digamos que não temos o suficiente", informou Zelensky aos repórteres, acrescentando que nem os EUA nem o Reino Unido deram à Ucrânia o aval para usar essas armas no território russo.

Ele atribuiu a relutância de seus aliados em autorizar tal ação a preocupações com a escalada, mas expressou a esperança de que seus argumentos seriam devidamente considerados durante sua visita.

Zelensky está programado para visitar Nova York, onde falará na Assembleia Geral da ONU na quarta-feira e se encontrará com líderes do Sul Global, do G7, da Europa e de organizações internacionais.

Em seguida, ele viajará a Washington para discussões com Biden e a candidata democrata à presidência, a vice-presidente Kamala Harris.

"Gostaria de saber sua opinião sobre essa estratégia de sucesso", disse ele sobre Harris na sexta-feira.

"Como mencionei anteriormente, essa estratégia leva em conta não apenas o que Joe Biden pode fornecer hoje, mas também a possibilidade de mudança na presidência dos EUA após novembro. Em outras palavras, precisamos conversar com cada um dos candidatos sobre sua perspectiva sobre isso", disse Zelensky.

Harris já expressou publicamente seu apoio à Ucrânia e aos aliados da NATO, indicando que continuaria as políticas de Biden de apoiar a Ucrânia, caso fosse eleita presidente.

Zelensky também planeja se encontrar com o candidato republicano à presidência, o ex-presidente Donald Trump, que em um debate recente não expressou seu apoio à vitória da Ucrânia na guerra.

CNN's Victoria Butenko, Maria Kostenko e Chris Liakos contribuíram para esta reportagem.

A estratégia de Zelensky, que inclui a possível utilização de mísseis de longo alcance contra alvos russos, será discutida não apenas com Biden, mas também com parceiros internacionais em todo o mundo. Em sua declaração, Zelensky destacou a importância da união entre nações democráticas, como os EUA e a Ucrânia, para garantir uma vitória contra o conflito.

Leia também: