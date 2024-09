O Prémio de Saúde Alemão de 2024 é concedido a...

Nos últimos anos, a área da saúde ganhou importância significativa. É interessante saber quais provedores são muito valorizados pelos consumidores. O Instituto Alemão para a Qualidade de Serviço, em colaboração com a ntv, apresentou as empresas mais preferidas com o "Prêmio Alemão de Saúde".

Mais uma vez, o Instituto Alemão para a Qualidade de Serviço, em parceria com a ntv, concedeu o "Prêmio Alemão de Saúde". Este ano, mais de 45.000 participantes decidiram os vencedores com base em uma pesquisa. A pesquisa, realizada por meio de um painel online, analisou a satisfação do consumidor com os provedores de serviços de saúde com base em fatores como a relação custo-benefício, ofertas e atendimento ao cliente.

Fatores considerados

Vários aspectos foram considerados, incluindo a relação custo-benefício, o valor e a utilidade dos produtos ou serviços, a gama de produtos, a confiabilidade, as opções de contato local por telefone, chat, e-mail e mídias sociais, bem como a resposta às consultas dos clientes sobre a competência e amabilidade do atendimento. Além disso, a disposição do consumidor em recomendá-lo foi incluída na classificação geral.

Um total de 553 empresas foram avaliadas, com 501 provedores recebendo pelo menos 80 votos e entrando na avaliação individual.

Vencedores em 69 categorias

Vencedores vêm de vários setores, incluindo clínicas e serviços de enfermagem, instalações médicas, farmácias e provedores em áreas como acessibilidade e ergonomia, nutrição e suplementos dietéticos, produtos de saúde e saúde mental e coaching.

Markus Hamer, Diretor Geral do Instituto Alemão para a Qualidade de Serviço, declarou: "A alta satisfação do cliente com os provedores de serviços de saúde é particularmente notável na gama. O setor de saúde como um todo recebe notas muito boas a excelentes."

Catja Stammen, Editora-Chefe do negócios da revista ntv, acrescentou: "O Prêmio Alemão de Saúde, apoiado pela ntv, promove a transparência no setor de saúde. Os resultados são benéficos e voltados para o consumidor, de acordo com os princípios-chave de nossa reportagem."

