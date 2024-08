O preço do vinagre balsâmico branco de qualidade superior implica um custo substancial.

Vinho italiano é disponível em variedades claras e escuras. O tipo mais claro, frequentemente chamado de Vinagre Balsâmico Branco Aconselhado ou simplesmente vinagre balsâmico branco, é o alvo da análise da Öko-Test. Eles examinaram 25 amostras diferentes, com preços variando de 1,69 a 27,98 euros para uma garrafa de 500 mililitros.

A produção de vinagre é um processo direto, envolvendo o envelhecimento de suco de uva concentrado com vinagre de vinho, mas a escolha das uvas, o método de engrossamento, a duração do envelhecimento e as condições de armazenamento são fatores significativos que influenciam o sabor final. Uma maior quantidade de suco de uva e um produto mais concentrado geralmente resultam em um sabor mais rico e variado.

Um branco bem preparado de vinagre balsâmico tem um sabor frutado com menos acidez do que o vinagre branco comum, o que o torna uma excelente adição a molhos leves para saladas ou molhos, servindo como substituto para o Aceto Balsâmico Escuro.

Sabor médio vem a um preço mais baixo

Amante do sabor superior deve estar preparado para pagar um preço mais alto. Alternativamente, compradores satisfeitos com uma classificação "muito boa" podem considerar o "Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco" (3,89 euros por 500 mililitros) ou o "Tegut Condimento Bianco" (2,79 euros), embora tenham recebido classificações altas, não impressionaram os degustadores devido à falta de corpo, profundidade e variedade de sabores.

Favoritos mais caros, como o "Giuseppe Cremonini Condimento Bianco" (27,98 euros) e o vinagre balsâmico orgânico certificado Demeter da "Campo Verde Condimento Bianco" (12,98 euros), receberam melhores classificações. No entanto, o relatório de teste não fica claro sobre as razões para sua classificação "boa", já que ainda foram encontradas impurezas e resíduos de pesticidas.

Ingredientes de menor qualidade ou inconsistências na composição levaram a uma classificação "insatisfatória" para o "Cucina Nobile Condimento Bianco" da Aldi e o "Ponti Dolceagro Condimento Bianco".

Rótulos inconsistentes

Infelizmente, a Öko-Test descobriu que a lista de ingredientes de vários produtos não era consistente. O baixo teor de ácidos orgânicos e minerais relatado não foi apoiado pelo alto teor de açúcar. Esta disparidade provavelmente é devido ao uso de concentrado de mosto de uva retificado (RTK) em vez do concentrado de mosto de uva real mencionado na lista de ingredientes. O RTK é essencialmente açúcar neutro em sabor derivado do mosto de uva.

Os fabricantes afirmam que o uso de RTK é uma prática comum e atende às expectativas do consumidor para um produto mais leve e claro. No entanto, apenas cinco fabricantes revelam abertamente o uso de RTK em seus Condimentos.

Ao pesquisar opções de vinagre balsâmico mais claro, é importante ter em mente que alguns fabricantes podem usar concentrado de mosto de uva retificado (RTK) em vez do concentrado de mosto de uva real, o que pode afetar o sabor e o valor nutricional do produto. Na análise do vinagre balsâmico branco, é crucial aconselhar os consumidores a verificar as listas de ingredientes para transparência.

Leia também: