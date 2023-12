O partido no poder no Japão é afetado por um escândalo de fundos políticos não documentados

Duas das facções mais influentes do Partido Liberal Democrata (LDP), que detém o poder quase ininterruptamente desde a sua fundação em 1955, foram acusadas de não terem declarado corretamente as suas receitas e despesas e, em alguns casos, de terem alegadamente desviado fundos políticos para os legisladores a título de suborno.

Na terça-feira, os procuradores de Tóquio enviaram mais de uma dúzia de investigadores para fazer buscas nos escritórios das facções Abe e Nikai do partido.

A fação Abe, anteriormente liderada pelo falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, é suspeita de não ter declarado até 500 milhões de ienes (3,5 milhões de dólares) durante cinco anos, de acordo com a emissora pública NHK.

A fação Nikai alegadamente não declarou doações de mais de 100 milhões de ienes (690 000 dólares).

Segundo a NHK, as falhas podem constituir uma violação da lei de controlo dos fundos políticos do país.

Citando fontes, a emissora nacional disse que as duas facções tinham alegadamente pago propinas a alguns dos seus membros legisladores com o produto das vendas de angariação de fundos que não foram devidamente registadas.

O Secretário-Geral do Governo, Yoshimasa Hayashi, disse numa recente conferência de imprensa que o Primeiro-Ministro Fumio Kishida iria "tomar as medidas necessárias" para assegurar a responsabilização.

"O Governo fará tudo o que estiver ao seu alcance para resolver as questões de política interna e externa e produzir resultados um a um, para que não haja atrasos na política nacional", afirmou.

Numa tentativa de conter os danos, Kishida substituiu quatro ministros, embora as últimas sondagens sugiram que a medida pouco contribuiu para restaurar o apoio da opinião pública.

Uma sondagem do jornal Mainichi Shimbun revelou que os níveis de desaprovação do Governo se situam nos 79%, o valor mais elevado desde o início da sondagem mensal em 1947.

Outras sondagens apresentam um quadro semelhante.

"De acordo com os dados da NHK, o índice de aprovação do governo de Kishida caiu drasticamente para 23%, marcando o nível mais baixo desde 2012", disse o professor Masaru Nishikawa, da Universidade Tsuda, em Tóquio. "É provável que este escândalo tenha um impacto significativo no Governo".

Embora o Japão tenha ficado em 18º lugar entre 180 países no Índice de Perceção da Corrupção 2022 da Transparência Internacional, os escândalos financeiros que envolvem membros do governo não são invulgares no país. Outro escândalo de grande visibilidade, que ensombrou a governação do país no final da década de 1980, envolveu políticos que receberam acções e favores da filial de uma empresa de recursos humanos.

Mesmo assim, este escândalo em particular "parece destacar-se pelas quantias de dinheiro envolvidas e pela forma como os subornos parecem ter sido tão sistemáticos e rotineiros", segundo o professor assistente adjunto Paul Nadeau, especialista em política japonesa no campus de Tóquio da Temple University.

O caso também se destacou, segundo ele, pelo facto de os funcionários envolvidos não serem apenas apoiantes ou actores menores, mas nomes importantes que outrora poderiam parecer destinados ao mais alto cargo.

Mas Nadeau sugeriu que era demasiado cedo para avaliar o impacto que o escândalo teria no LDP, referindo o sucesso limitado dos partidos da oposição ao longo dos anos. O LDP tem governado ininterruptamente, com exceção de dois curtos períodos, de 1993 a 1994 e de 2009 a 2012.

"O público parece estar a reagir com uma raiva resignada, claramente descontente com o escândalo, mas sem esperar ou esperar muito melhor da sua classe política e com pouco otimismo de que qualquer alternativa possa ser uma grande melhoria", disse.

