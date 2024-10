O participante do festival de música de 7 de outubro e membro da reserva das Forças de Defesa de Israel celebrado como uma 'figura valente' por desafiar os agressores durante o assalto de Tel Aviv

Sete indivíduos perderam a vida e dezoito ficaram feridos no ataque ao Boulevard Jerusalém, uma área proeminente em Jafa, um bairro litorâneo situado no sul de Tel Aviv, de acordo com a polícia israelense.

O incidente ocorreu momentos antes do Irã lançar aproximadamente 200 mísseis balísticos em direção a Israel, marcando seu maior ataque com mísseis até agora. A saraivada acionou sirenes em todo o país e fez com que os moradores procurassem abrigo em abrigos antiaéreos.

Vídeos compartilhados online mostraram Lev Kreitman, um homem que serviu por seis meses como reservista militar em Gaza, atirando em um alvo não identificado antes de fugir. O registro foi capturado de um prédio próximo em Jafa e parece mostrar Kreitman usando uma camisa rosa, shorts brancos e chinelos.

Em outro vídeo, Kreitman pode ser visto perambulando entre soldados israelenses presentes no local do ataque.

Durante uma entrevista com a afiliada da CNN, Canal 11, Kreitman revelou que estava carregando sua arma pessoal após seu serviço no Exército de Defesa de Israel (IDF).

Recordando os eventos daquele dia, ele descreveu encontrar "dois suspeitos", com um se aproximando.

"O outro desapareceu, fugiu, e eu estava posicionado bem aqui, onde estamos agora", Kreitman explicou, contando como conseguiu surpreender o indivíduo que se aproximava pelo lado, atirando. "Eu percebi imediatamente que isso era um ataque".

Ele continuou, compartilhando sua experiência de navegar pela situação caótica, cheia de alertas de alarme, mísseis sendo interceptados e alertas de ataque aéreo.

Kreitman sobreviveu ao ataque do Hamas no festival de música Nova em 7 de outubro. O evento de trance, realizado no deserto do Negev, no sul de Israel, foi um dos alvos do grupo militante durante seu ataque, no qual aproximadamente 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram sequestradas e levadas para Gaza.

O confronto de Israel com o Hamas em Gaza resultou na morte de mais de 41.000 pessoas, desencadeou uma crise humanitária e deixou danos consideráveis à enclave palestina.

As autoridades israelenses revelaram na quarta-feira que o ataque começou com dois atiradores abrindo fogo em passageiros a bordo de um veículo de transporte público que havia parado em uma estação em Jafa. Em seguida, eles continuaram seu ataque a pé ao longo do Boulevard Jerusalém, de acordo com os relatórios da polícia.

Os atacantes foram neutralizados pelas forças de segurança e civis que usaram suas armas pessoais, confirmou a polícia. "Eles carregavam uma arma do tipo M-16, munição e uma faca", a polícia declarou em um comunicado à imprensa.

Pessoal médico relatou ter tratado vítimas em vários locais ao longo do Boulevard Jerusalém, incluindo perto das trilhas do trem, nas ruas, em uma sinagoga e em uma loja de carnes. Aqueles que foram feridos foram levados para hospitais à medida que os alarmes de ataque aéreo soavam na área e em todo o Israel.

As autoridades israelenses identificaram os atacantes como Muhammad Mask, de 19 anos, que morreu no local, e Ahmed Himoni, de 25 anos, que sofreu ferimentos graves. A polícia confirmou que o par era de Hebron, uma cidade palestina localizada na Cisjordânia ocupada.

O Hamas assumiu a responsabilidade pelo ataque após o incidente.

Em resposta ao incidente, a Agência de Segurança de Israel e as forças do IDF prenderam vários suspeitos acusados de ajudar os atiradores a obter armas e cruzar para Israel, de acordo com os comunicados da polícia.

Em uma postagem no X, o Ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, elogiou Kreitman como um "herói que frustrou o ataque" em Jafa e agiu "corajosamente" durante o incidente de 7 de outubro, salvando muitas vidas. Ben-Gvir defendeu que mais israelenses se armem.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou o ataque e expressou suas condolências às famílias das vítimas que perderam a vida.

A CNN contribuiu para a reportagem Abeer Salman e Lauren Izso.

O ataque ao Boulevard Jerusalém em Jafa, um incidente significativo em Israel, ocorreu no meio de tensões crescentes no Oriente Médio, à medida que o Irã se preparava para lançar seu maior ataque de mísseis até agora em direção a Israel.

Apesar da confusão causada pelo ataque com mísseis e pelo ataque do Hamas ao festival de música Nova no deserto do Negev, Lev Kreitman, um ex-reservista militar, conseguiu sobreviver a ambos os incidentes e teve um papel em frustrar o ataque em Jafa.

Leia também: