O Parlamento da Renânia do Norte-Vestfália reúne-se numa reunião extraordinária após o incidente de Solingen.

Durante uma celebração na cidade de Solingen, três pessoas perderam a vida e oito outras, algumas gravemente, ficaram feridas em um dia útil. O suspeito, um sírio de 26 anos, foi preso no sábado e está detido desde domingo. O serviço central do promotor público suspeita que o crime teve origem em uma ideologia islâmica extremista. O ocorrido acendeu debates sobre expulsões e possíveis falhas no trabalho das autoridades.

Os debates em torno do incidente também envolveram questionamentos sobre o fornecimento de apoio adequado às pessoas feridas, que somam oito, além das três vítimas fatais. Além disso, algumas pessoas pediram uma revisão completa das medidas de segurança da cidade, levando em conta que havia outras áreas vulneráveis que poderiam ser alvo.

