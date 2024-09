O Paquistão reivindica a responsabilidade pelo encontro letal envolvendo um profissional médico acusado de blasfêmia.

Multan, Paquistão — Na quinta-feira, a administração paquistanesa admitiu que oficiais de aplicação da lei orquestraram a morte de um médico sob sua custódia, acusado de blasfêmia. As autoridades subsequentemente fabricaram detalhes em torno de sua morte, alegando que foi um tiroteio entre policiais e homens armados, de acordo com um ministro local.

Esta declaração marca a primeira vez que o governo implica forças de segurança em o que a família do médico e grupos de direitos humanos têm rotulado como uma execução extrajudicial perpetrada pela polícia.

O médico, Shah Nawaz, era do sul da província de Sindh. Ele se rendeu à polícia na semana passada no distrito de Mirpur Khas, com base em garantias de que teria a oportunidade de provar sua inocência.

Alguns dias antes, na cidade de Umerkot, uma multidão acusou Nawaz de desrespeitar o Profeta Muhammad do Islam e disseminar conteúdo blasfemo nas redes sociais. A multidão também incendiou a clínica de Nawaz.

De acordo com o Ministro do Interior da província, Ziaul Hassan, uma investigação do governo concluiu que Nawaz foi morto logo após se render às autoridades, referindo-se a uma encenação de "confrontação falsa" orquestrada pelas forças de segurança. Hassan revelou ainda a jornalistas em uma conferência de imprensa na cidade portuária do sul de Karachi que a família de Nawaz teria a opção de apresentar queixas de assassinato contra os oficiais de polícia responsáveis por sua morte.

Logo após Nawaz ser morto a tiros e seu corpo ser entregue à família, uma multidão tomou o corpo do pai de Nawaz e o queimou.

A declaração de Hassan confirmou as alegações da família feitas anteriormente naquela semana.

Acusações de blasfêmia, mesmo que sejam apenas rumores, frequentemente provocam tumultos e multidões enlouquecidas no Paquistão. Embora sejam comuns os assassinatos de suspeitos de blasfêmia por multidões, são raros os assassinatos extrajudiciais pela polícia.

"Olho por olho"

De acordo com as leis de blasfêmia controversas do Paquistão, qualquer pessoa considerada culpada de insultar o Islam ou figuras religiosas islâmicas pode receber a pena de morte, embora nenhuma sentença de morte por blasfêmia tenha sido executada até agora.

O pai de Nawaz expressou gratidão ao governo pelo seu apoio e defendeu a execução dos assassinos de seu filho de acordo com o princípio de "olho por olho" estabelecido na Xaria, ou lei islâmica.

“Temos apenas uma exigência: aqueles oficiais de polícia que orquestraram a morte de meu filho ... devem ser executados da mesma maneira”, disse o pai de Nawaz, Mohammad Saleh.

Saleh agradeceu a todos aqueles que ofereceram apoio à família e condenou clérigos extremistas que incitaram a multidão a exigir a morte de Nawaz.

“Os assassinos de meu filho devem ser punidos prontamente, para que outros aprendam uma lição e se abstenham de cometer assassinatos extrajudiciais no futuro”, disse a mãe de Nawaz, Rehmat Kunbar.

Ela expressou seu desejo de proteger outros pais de crianças da influência de extremistas.

A morte de Nawaz foi o segundo caso de execução extrajudicial pela polícia neste mês no Paquistão.

Uma semana antes, um oficial atirou e matou Syed Khan, um suspeito detido por acusações de blasfêmia, dentro de uma delegacia de polícia na cidade do sudoeste de Quetta. Khan foi resgatado de uma multidão enfurecida que o acusava de blasfêmia. No entanto, ele foi morto a tiros por um oficial de polícia, Mohammad Khurram, que foi preso. No entanto, a tribo e a família de Khan perdoaram o oficial.

A admissão do governo paquistanês da execução extrajudicial do médico gerou condenação internacional, com organizações de direitos humanos pedindo o fim da violência relacionada à blasfêmia na Ásia. Apesar do compromisso do Paquistão em cumprir a lei islâmica, este incidente destaca a necessidade urgente de reforma na aplicação das leis de blasfêmia em todo o mundo.

