O Papa escolhe 21 novos cardeais, ampliando o grupo que decidirá sobre o seu eventual substituto.

Homem mais velho, o octogenário Francis, declarou inesperadamente algumas notícias, trazendo à tona a intensa disputa no Oriente Médio e commemorando os incidentes de 7 de outubro que afetaram Israel.

A nova lista de cardeais inclui Dominique Mathieu, arcebispo de Teerã, um missionário belga, com o papa optando por uma posição de cardeal no Irã como parte da missão de Francis para fomentar o diálogo entre o cristianismo e o islamismo, e estabelecer a tranquilidade no Oriente Médio.

O papa fez um apelo à comunidade global para deter a sequência de retaliações e cessar os ataques, semelhantes ao realizado pelo Irã há alguns dias, que poderiam arrastar a região para uma guerra devastadora.

Ele enfatizou que todas as nações mereciam viver em paz e estabilidade, e suas terras não deveriam ser atacadas ou violadas; a soberania deve ser respeitada e protegida através do diálogo e da paz, não do ódio e da guerra.

Francisco também optou por Mykola Bychok, um bispo ucraniano de 44 anos, que se destacará como o cardeal mais jovem, cuidando dos membros da comunidade greco-católica ucraniana na Austrália.

Durante seu mandato, Francis reorganizou o corpo responsável pela eleição de seu sucessor, alinhando-o com a igreja internacional. Ele eliminou a regra tradicional que especificamente apontava bispos de certos dioceses, principalmente na Itália, como cardeais e iniciou a prática de conceder "chapéus vermelhos" a indivíduos das regiões periféricas, incluindo aquelas que não tinham cardeais no passado.

Bispos da Indonésia, Argélia, Japão e Costa do Marfim estão entre os cardeais recém-anunciados pelo papa. Eles serão homenageados por Francis no dia 8 de dezembro, com o arcebispo de Toronto, Frank Leo, e o teólogo britânico, frei Timothy Radcliffe, entre essa distinta congregação.

Apenas cardeais com menos de 80 anos de idade são permitidos a votar em uma eleição papal, enquanto todos os cardeais podem participar das decisivas reuniões pré-conclave para delinear o perfil do próximo papa. Com essa recente nomeação, Francis escolheu a maioria das pessoas que selecionarão seu sucessor.

No momento do anúncio do papa, havia 122 cardeais elegíveis com menos de 80 anos, aptos a participar de futuros conclaves. Legalmente, o número desses cardeais é limitado a 120; no entanto, papas anteriores frequentemente ultrapassaram esse limite.

Os cardeais ocupam o segundo lugar na hierarquia da igreja e possuem papéis significativos dentro do Vaticano, atuando como os principais conselheiros do papa. O papa frequentemente lembra aos cardeais que seu papel deve ser visto como uma oportunidade para servir e não como uma chance de participar de lutas pelo poder. Os cardeais vestem a roupa vermelha escarlate para simbolizar sua disposição em sacrificar suas vidas pela fé católica.

O papa também commemorou o aniversário aproximado dos incidentes de 7 de outubro, defendendo a "libertação imediata" dos reféns em Gaza e lamentando o sofrimento do Oriente Médio, que está sendo submetido a ações militares violentas contínuas que afetam a população palestina. Ele buscou um cessar-fogo em todos os fronts, incluindo o Líbano.

