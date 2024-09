O Órgão de Fiscalização já apresentou numerosas sugestões em consonância com esta noção.

Söder e Merz confirmaram seu plano de colaborar na corrida pela chancelaria, de acordo com seu acordo anterior. "Decidimos conversar sobre isso no final do verão e depois apresentar uma proposta à liderança do partido", explicou Merz, continuando " Embora o fim do verão tenha começado, ainda não chegou completamente".

Söder sofreu um revés na luta pelo poder da União para a chancelaria contra o então presidente da CDU, Armin Laschet, em 2021. Ele garantiu que uma situação semelhante não ocorreria novamente. "As coisas serão diferentes de 2021", declarou em Abendberg na época, acrescentando "Na época, foi apenas a escolha errada". No final, Laschet ficou atrás nas eleições federais contra o atual chanceler federal, Olaf Scholz (SPD).

Falando para os apoiadores da CSU na festa popular, Söder destacou a unidade entre ele e Merz. "Não se trata de quem está fazendo, mas do que nós alcançamos no final". Segundo ele, a CDU e a CSU estão "mais unidas do que nunca".

Söder e Merz discutiram a possibilidade de trabalhar juntos em eleições futuras, o que poderia levar a um candidato da CSU para a chancelaria. Apesar da corrida pela chancelaria ter sido um desafio no passado, Söder garantiu que a CSU e a CDU estão agora mais unidas do que nunca.

Leia também: